El Gobierno expulsó al representante de Irán en Argentina: cronología de un conflicto que crece al ritmo de la guerra

El encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani

El Gobierno dispuso ayer la expulsión del principal funcionario diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani. La medida, en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente y las amenazas de la República Islámica ante el posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel, escala la tensión entre ambos países y reactualiza el histórico conflicto judicial por los atentados terroristas en la Argentina.

El encargado de negocios iraní tiene menos de 48 horas para dejar el país. Como antecedente inmediato, solo por citar un ejemplo, una medida similar en cuanto a las relaciones diplomáticas tuvo lugar en 2023, cuando la administración de Alberto Fernández expulsó al embajador de Ecuador, Xavier Alfonso Monge Yoder, como respuesta exacta a la decisión ejecutada en aquel entones por el presidente Guillermo Lasso, que declaró persona no grata al embajador argentino Gabriel Fucks, y le exigió que abandone Quito en un plazo máximo de 72 horas.

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En cuanto al conflicto Argentina-Irán, comenzó a escalar en las últimas semanas, luego del inicio de los ataques de EEUU e Israel sobre Teherán. Sobre todo, luego de las declaraciones de Milei durante una exposición en la universidad Yeshiva en New York, donde afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina, el pasado 9 de marzo. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos”, sostuvo en aquel momento.

La respuesta del régimen iraní no se hizo esperar. En un duro editorial publicado en el diario oficialista Tehran Times, Irán afirmó que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno” libertario. Y agregó, además, que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. Esto ocurrió el pasado 17 de marzo.

El comunicado que difundió la Rapública Islamista de Irán a través de su embajada en Uruguay

Antes de este cruce de declaraciones, Casa Rosada ya había ordenado a principios de marzo elevar el nivel de seguridad a “Alto” e implementar un protocolo especial destinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico, como las Embajadas de EEUU e Israel y la AMIA. En esos puntos, se agregó un refuerzo, durante las 24 horas, con móviles y efectivos de Objetivos Diplomáticos de la Policía de la Ciudad y de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Esa alerta alta sigue activa.

Un nuevo contrapunto inició el martes, cuando el gobierno argentino declaró “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria de Irán, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. Medida similar ocurrió con Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria.

En un comunicado oficial, se aseguró que el actual líder de esa fuerza, Ahmad Vahidi, está acusado por la organización del atentado en la AMIA y permanece prófugo.

“La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, indicaron en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente en X.

A modo de rememorar a las víctimas de los ataques, las autoridades indicaron que el episodio que tuvo como blanco a la Embajada de Israel en Argentina en 1992 dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que en 1994 hubo 85 muertos y más de 300 heridas que se encontraban en las inmediaciones de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Esta vez, la respuesta de al República Islámica, a través de su representación diplomática en Uruguay, incluyó una advertencia hacia la Argentina. En el texto, difundido en las últimas horas, Teherán afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y sostuvo que se trata de “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. “Esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”, señaló el comunicado.

Gideon Sa'ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel

Consultado por Infobae, el exembajador en EEUU y China Diego Guelar se refirió a la decisión del gobierno libertario de expulsar al encargado de negocios de Irán. “Nosotros deberíamos haber roto relaciones diplomáticas con Irán desde el 11-4-2024, fecha en la que la Cámara de Casación Penal indicó la responsabilidad del gobierno Iraní en los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA”, sostuvo.

El senador uruguayo Javier García, en tanto y también en diálogo con Infobae, pidió que el gobierno de Yamandú Orsi, a través de la Cancillería, explicite su repudio a la embajada de Irán en Uruguay. “Irán utilizó ayer su embajada para publicar un comunicado agraviante contra Argentina. Usar nuestro país para atacar a Argentina, vecino e integrante del Mercosur, fue una decisión política iraní que tendrá sus motivos. Pero merece el rechazo oficial de nuestra cancillería. Mucho sufrió Argentina en terrorismo y muerte con apoyo iraní como para olvidar y dejar pasar esto en silencio”, planteó.

Y agregó: “Hay una solidaridad y un recuerdo que a nosotros nos despierta lo que significó los atentados que sufrió Argentina, la AMIA, la embajada de Israel, y los nexos demostrados de Irán con Hezbolá, ¿no? Entonces, que se haya utilizado a Uruguay como plataforma para atacar y agraviar a la Argentina es un dato geopolítico no menor y que para nosotros, desde nuestro punto de vista como uruguayos, no puede pasar en silencio. Por eso es que, que pedimos a nuestra Cancillería que que actúe y rechace oficialmente esa utilización. Irán podría haber elegido otros medios y utilizó Uruguay", amplió.

Y completó: “Yo planteé que esto merecía un rechazo oficial por la vía diplomática; si así no fuera, evaluamos convocar a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado al canciller uruguayo. Por eso lo prudente ahora es esperar. La noticia fue conocida hace pocas horas”.

En sintonía, el exministro de Relaciones Exteriores Omar Paganini afirmó en X: “La embajada de Iran en Uruguay no es concurrente en Argentina. Los representantes diplomáticos tienen inmunidades y privilegios para ejercer funciones en el país que están acreditados. No corresponde lo que hicieron y debe llamárseles la atención”.

Las credenciales de Mohsen Soltani Tehrani habían sido aceptadas en diciembre de 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández. Como contraparte, el encargado de negocios de Argentina en Teherán es Jorge Mariano Jordan, que opera desde Bakú, Azerbaiyán, luego de que el gobierno decidiera la evacuación de todo el personal diplomático por la escalada de violencia, en junio de 2025.

Horas después de la oficialización del pedido de expulsión, el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, afirmó: “Celebro la decisión. Entre los motivos de esta decisión se encuentran la persistente negativa del régimen iraní a cooperar con el sistema judicial argentino en relación con la investigación del atentado contra la AMIA, y el nombramiento de personas buscadas por la justicia argentina para ocupar altos cargos en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)“.

“Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei se erige como un modelo en la defensa de los valores de la libertad y en el liderazgo de la lucha contra el terrorismo. El régimen iraní es asesino de sus propios ciudadanos y de sus vecinos; es la principal amenaza para el orden y la seguridad mundiales. No es legítimo. Punto”, finalizó.

El Gobierno de Estados Unidos también elogió la decisión de Argentina. Por medio de un comunicado emitido en la red social X, la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado estadounidense calificó la medida como un paso relevante en la lucha contra el terrorismo internacional y celebró la postura adoptada por la Nación argentina. “Aplaudimos las medidas adoptadas por la Administración Milei para contrarrestar el terrorismo global”, aseguraron.