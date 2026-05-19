Formalizaron el nombramiento como vocal de Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal

Mahiques cumple 75 años en noviembre, fecha en que se renovará su cargo automáticamente. Fotos: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

Luego de haber recibido la aprobación de la Cámara alta, Carlos Alberto Mahiques continuará por cinco años más como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Vocalía VII. Su nombramiento quedó oficializado mediante el decreto 367/2026 publicado hoy en Boletín Oficial.

La designación estableció que el camarista federal continuará en la función referida hasta el año 2031, en cumplimiento de lo dispuesto por las autoridades nacionales. El texto oficial indicó que el nuevo mandato se iniciará de forma efectiva el 11 de noviembre de este año y que la duración será estrictamente por el término establecido en la disposición.

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La decisión publicada se formalizó conforme a los antecedentes previos del magistrado, quien ya había sido nombrado para funciones judiciales mediante el decreto 1733 de 2013 y, posteriormente, trasladado a su actual cargo por la normativa 625 de 2018. Un dictamen de mayoría en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el legislador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), tras haber finalizado su candidatura.

Al momento de la definición, la cual tuvo lugar la semana pasada, la propuesta consiguió 58 adhesiones y 11 rechazos, lo que requirió una mayoría simple y logró los dos tercios. El riojano comenzó su alocución diciendo: “Se cumplieron todos los pasos reglamentarios. Se escuchó al postulante, contestó todas las preguntas que se le hicieron y se leyeron todos sus antecedentes académicos y profesionales”. Y continuó leyendo una misiva de la propia Cámara Federal de Casación Penal en apoyo a Mahiques. En la misma, destacaban la “dedicada trayectoria, desempeño funcional, ética, respeto a las garantías constitucionales y apego al espíritu democrático”.

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Repercusiones en el Senado

Por su parte el kirchnerismo, representado por Martín Soria (Río Negro), manifestó su rechazo al candidato argumentando que “no reúne las condiciones éticas, institucionales ni jurídicas”. Soria afirmó: “Sí respondió con buenos modales, pero detrás de formas cuidadas no apareció una explicación razonable o convincente de cada uno de los cuestionamientos que se le hicieron”. Además, sostuvo que “cuando uno rasca la superficie, lo que aparece no es independencia judicial”. Soria también calificó a Mahiques como “lobo con piel de cordero”, atribuyéndole “fallos verdaderamente peligrosos y una trayectoria atravesada por la política partidaria”, y sostuvo que la aprobación de su postulación “representa” una “justicia que dejó de servir al pueblo”.

Carolina Moisés, de Convicción Federal-Jujuy, quien hasta hace poco compartía bancada con el sector cristinista, destacó la “solidez jurídica” del candidato durante el debate. Hacia el final del debate, intervinieron los principales referentes de los bloques de La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

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El jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, acusó al camarista de promover “persecución política” y utilizó su tiempo para cuestionar extensamente el plan económico impulsado por el Gobierno nacional, además de lanzar críticas por presuntos hechos de corrupción dentro de la administración central.

En tanto la líder de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, presentó la postura de LLA, aunque el eje de las intervenciones estuvo centrado en los reparos y objeciones planteados por la oposición. Habló de Formosa -Gildo Insfrán- y sostuvo que es "el régimen más retrógrado, feudal, anti republicano y corrupto de todo el país”. Después, añadió las condenas-y prisión-de Amado Boudou y Cristina Kirchner. “La única verdad es la realidad. Ésa se la saben“, remató. Y recordó varios fallos de Mahiques, un ”juez con más de 50 años de carrera judicial”, y deslizó que tiempo atrás había sido acompañado por legisladores del PJ.

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La prórroga ocurrió debido a que, en noviembre, el magistrado cumplirá 75 años. Si llegaba dicha fecha, hubiese estado obligado a jubilarse. Por ello el pedido desde el Ejecutivo para que se mantuviera en funciones por un lustro más, algo que necesitaba el guiño del Senado. Llamó mucho la atención la fractura de la bancada kirchnerista a la hora de votar. Un duro golpe de absorber.