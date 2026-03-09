Javier Milei disertó ante estudiantes judíos en Nueva York y ratificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel

Javier Milei durante su discurso en la Universidad Yeshiva, (New York, Estados Unidos)

(Enviado especial a New York, Estados Unidos) En pleno conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Javier Milei ratificó su posición personal y geopolítica: “Yo me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, afirmó ante cientos de estudiantes judíos que desbordaron el auditorio de la Universidad Yeshiva de New York.

Milei llegó al centro universitario acompañado por Karina Milei -secretaria General-, Manuel Adorni -jefe de Gabinete- y Pablo Quirno -ministro de Relaciones Exteriores-.

En las calles que rodeaban a la universidad había un fuerte sistema de seguridad policial, y adentro el servicio secreto de Estados Unidos revisada las mochilas de los estudiantes y escaneaba a todos los invitados a la disertación presidencial.

Javier Milei ingresa al auditorio de la universidad de Yeshiva, (New York, Estados Unidos)

Cuando Milei ingresó a la universidad de Yeshiva, la audiencia estudiantil se puso de pie para aplaudir. “Pre si dente, pre si dente”, cantaban los alumnos que ocupaban las sillas del auditorio.

“Hola a todoooos”, replicó el presidente con un vozarrón.

Milei fue presentado con esmero por el rabino Ari Berman, rector de la Universidad. El rabino citó a Golda Meir como figura global del judaísmo, y a continuación anunció la presencia del presidente argentino.

“Es un honor para la Universidad Yeshiva dar la bienvenida a Milei en un momento en que el liderazgo económico tiene implicaciones globales”, señaló Berman.

Y completó: “Representa una voz distintiva en la política económica contemporánea, impulsando cambios estructurales a escala nacional”.

Javier Milei durante su disertación en la universidad Yeshiva, (New York, Estados Unidos)

La disertación de Milei se apoyó en su último discurso pronunciado en el Foro de Davos. En esa oportunidad, el presidente describió su perspectiva sobre la relación intrinseca entre moral y política.

“No vale todo por ganar un voto. Y por eso reitero: Maquiavelo ha muerto, y es momento de enterrarlo”, afirmó el jefe de Estado.

En ese momento, el auditorio otra vez se puso de pie para aplaudir. Y cuando los aplausos cesaron, Milei insistió en rescatar la filosofía griega y romana para regresar a los valores de Occidente.

Noticia en desarrollo...