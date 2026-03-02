Crimen y Justicia

En qué zonas y objetivos sensibles el Gobierno reforzó la seguridad por la Guerra en Medio Oriente

Desde este sábado, las fuerzas federales aplican un protocolo especial para prevenir posibles atentados en Argentina

Guardar
"Operación Huemul" de Gendarmería en
"Operación Huemul" de Gendarmería en Atucha 1 y 2

El Gobierno resolvió este sábado elevar el nivel de seguridad a “Alto” a todo el territorio nacional luego de respaldar la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán y la escalada bélica en Medio Oriente.

Desde entonces, las Fuerzas Federales de Seguridad aplican un protocolo especial destinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico, como las Embajadas de EEUU e Israel y la AMIA.

En esos puntos, se agregó un refuerzo, durante las 24 horas, con móviles y efectivos de Objetivos Diplomáticos de la Policía de la Ciudad y de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, según pudo saber Infobae.

"Operación Huemul" de Gendarmería en
"Operación Huemul" de Gendarmería en Atucha 1 y 2

Esto implica el chequeo a personas que ingresan a los edificios, automóviles que se detienen en el lugar o tienen acceso a estos sitios, y la requisa de paquetes que se reciban, entre otras acciones.

En cuanto a las fronteras, Gendarmería reforzó todos los pasos limítrofes con agentes y tecnología, con especial énfasis en inteligencia, investigación y logística.

Los gendarmes prestan atención a los registros de radares aéreos y terrestres que están ubicados en puntos estratégicos de las zonas limítrofes.

La triple frontera
La triple frontera

Los puntos más sensibles son la triple frontera en la provincia de Misiones, con Brasil y Paraguay; la triple frontera en Salta, con Bolivia y Paraguay; y toda la costa del Paraná en la provincia de Corrientes.

Sin embargo, son las centrales nucleares, consideradas objetivos centrales estratégicos, las que se nutrieron de mayor presencia de efectivos de uniforme verde. Se trata de Atucha 1 y 2 en el partido bonaerense de Zárate y en la ciudad cordobesa de Embalse; así como también del Centro Atómico Bariloche.

Precisamente, en octubre de 2025, la fuerza de seguridad que comanda Claudio Brilloni llevó adelante un ejercicio táctico que contó con un simulacro en la central nuclear ubicada en la ciudad bonaerense, bajo una hipótesis de crisis: una toma de rehenes bajo la amenaza de sabotear las instalaciones.

El aeropuerto de Ezeiza
El aeropuerto de Ezeiza

Al mismo tiempo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria se mantiene en alerta, principalmente, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado en el partido de Ezeiza, para vuelos internacionales, y en el Aeroparque Jorge Newbery porteño, para conexiones regionales.

Otras terminales aéreas clave son las de Córdoba, Bariloche, Mendoza, Rosario, Iguazú y Salta, ampliaron las fuentes del caso consultadas.

En cuanto a Prefectura Naval, aporta patrullajes en cursos de agua como el Río Bermejo, que une el extremo norte de Argentina y el extremo sur de Bolivia; y puntos sensibles del río Paraná, que recorre las provincias de Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Buenos Aires, y que alberga las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá.

Fuentes consultadas por este medio destacaron que el riesgo de un atentado en territorio argentino, en el contexto de la guerra en Medio Oriente, es bajo en la actualidad; sin embargo, las alertas continuarán al máximo.

Temas Relacionados

Guerra Medio OrienteMedio OrienteIránEstados UnidosIsraelArgentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

Murió una niña de 5 años que se ahogó comiendo girasol en una colonia menonita de La Pampa

Fue trasladada de urgencia al hospital por un taxista que reside en la comunidad de Nueva Esperanza, ubicada en Guatraché, pero no sobrevivió

Murió una niña de 5

Video: el momento en que un motociclista en Quilmes murió al impactar con una soga

La tragedia ha derivado en actuaciones judiciales para establecer las responsabilidades de quienes organizaron el corte de calle sin autorización. El vehículo lo manejaba el hijo de 11 años de la víctima. IMÁGENES SENSIBLES

Video: el momento en que

Citaron a indagatoria al empresario acusado de abusar a los compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico

Lo había solicitado el fiscal Pablo Turano y el juez Carlos Bruniard pautó la audiencia para el próximo 18 de marzo. El descontento parcial de la querella

Citaron a indagatoria al empresario

La pista del aerosol y el cigarrillo: qué reveló la pericia clave del caso Felipe Pettinato

El análisis del departamento incendiado que le costó la vida al neurólogo Melchor Rodrigo se convertirá en el centro del juicio que puede llevar a una pena de hasta 20 años de cárcel al imitador de Michael Jackson

La pista del aerosol y

El Vaticano confirmó la culpabilidad de un cura de San Isidro por abuso: no puede acercarse a menores

En caso de que infrinja alguna de las penas impuestas por la Santa Sede, se lo sancionará con la dimisión del estado clerical

El Vaticano confirmó la culpabilidad
DEPORTES
La pregunta que fastidió a

La pregunta que fastidió a Simeone en la previa de la revancha entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por la Copa del Rey

Leones FC, el equipo de la familia Messi, debutó en la Primera C: así lo siguió Lionel desde Miami

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El dramático relato de un tenista argentino en Dubái tras el ataque de Irán: “Los misiles se escuchaban cerca”

La respuesta de Di María al ser consultado por una posible vuelta a la selección argentina: “Sé lo que se habla”

TELESHOW
El abogado Roberto Castillo aseguró

El abogado Roberto Castillo aseguró que la Justicia intimó a restituir la cuenta de Instagram de su pareja Cinthia Fernández

Los saludos de los famosos por el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La contundente indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en medio de sus días en Milán

La emoción de Ova Sabatini por el nacimiento de su nieta Gia: “Es hermosa”

La encantadora fiesta temática de Matilda Salazar por sus 8 años: con guerreras K-Pop, juegos y souvenirs de ensueño

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán anunció

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico

Cuáles son los países más elegidos por los magnates para radicarse y qué ventajas ofrecen

Sensación térmica podría superar los 40 grados en varias regiones de Panamá

Rusia bombardeó un tren civil en una jornada con al menos nueve muertos en Ucrania

La cronología del conflicto Estados Unidos-Irán y el efecto Trump en la política internacional, según el analista Mauro Enbe