Becas Progresar: qué pasó con la cifra de beneficiarios y su presupuesto en la gestión de Milei

La beca Progresar implica una asignación de $35.000 por mes

El recorte conocido esta semana por $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación - a partir de la decisión administrativa 20/2026 del Ministerio de Economía que modificó partidas y ajustó el gasto público-, comprendió una reducción de la partida para el Programa de Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes.

Se trata de las becas Progresar y de Fortalecimiento Educativo que, en 2025, fueron otorgadas a casi un millón de beneficiarios. Para ser más precisos, a 953.169 a diciembre del año pasado, según el informe del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, a la Cámara de Diputados a finales de abril y analizados por Infobae, en base a datos de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Los inscriptos habían sido casi el doble: 1.767.524.

PUBLICIDAD

Un informe del Ministerio de Capital Humano publicado con el balance de sus dos primeros años de gestión indicó que el programa tuvo un número ligeramente inferior de beneficiarios durante 2025, 971.280. Esta cifra, igualmente, muestra una baja respecto de 2024, cuando los que recibieron la beca Progresar habían sido más de 1,3 millones.

La beca Progresar es un programa de respaldo de los estudiantes argentinos para que terminen la educación obligatoria, continúen sus estudios en el nivel superior y se formen profesionalmente. Tiene tres líneas: Progresar Educación Obligatoria, Progresar Educación Superior, y Progresar Trabajo o Formación Profesional. A mayo de 2026, implicó una suma de $35.000 brutos por mes. Sin embargo, el cobro efectivo es de $28.000 mensuales, porque ANSES retiene el 20% hasta acreditar regularidad académica al final del ciclo lectivo.

PUBLICIDAD

Anualmente se abren dos convocatorias del Porgrama

Anualmente se abren dos convocatorias, una con el inicio del calendario escolar y otra después del receso invernal. Los beneficiarios de la beca Progresar no tienen incompatibilidad con el programa Volver al Trabajo ni con pensiones no contributivas por invalidez.

Del último año de la gestión de Alberto Fernández a los dos primeros años del gobierno de Milei, se observa una caída a casi la mitad de los becarios del Progresar. De 1.860.871 que había en 2023, se pasó a 1.359.274 en 2024, y a 953.169 en 2025.

PUBLICIDAD

En 2024, los inscriptos para recibir la beca habían sumado 2.189.769, de los cuales el 62% finalmente la recibieron. La mayor parte de las solicitudes rechazadas obedeció a la evaluación socioeconómica, a superar los límites de edad establecidos y a no ser alumno regular en un establecimiento educativo, según precisó Guillermo Francos en su informe Nro 142 al Congreso.

El 49% de los beneficiarios fueron del Progresar Educación Obligatoria, de los cuales el 83% tenía entre 16 y 18 años.

PUBLICIDAD

El 45,5% recibió el Progresar Educación Superior, de los cuales el 35,3% tenía entre 17 y 20 años; el 46,5%, entre 21 y 24 años; y el 18,2%, 25 años o más.

En tanto solo un 5,5% recibieron el Progresar Trabajo, de los cuales el 30% tenían entre 18 y 20 años; el 26%, entre 21 y 24 años; y el 44%, 25 años o más.

PUBLICIDAD

La reducción de beneficiarios en 2025 respecto de 2024 respondió, en gran medida, a que la Secretaría de Educación excluyó a principios del año pasado a los colegios privados en la apertura de la inscripción a las becas Progresar, por lo que muchos numerosos estudiantes que asistían a instituciones de gestión privada quedaron inicialmente fuera del alcance del beneficio.

No obstante, la situación se revirtió y en la segunda convocatoria del año en agosto pasado, se volvió a incluir a determinadas instituciones educativas privadas. Puntualmente, colegios que emitan títulos oficiales y brinden servicios gratuitos o de contribución voluntaria no superior al equivalente anual de dos salarios mínimos, vitales y móviles. También se aceptaron aquellas instituciones privadas ubicadas en zonas sin oferta educativa estatal disponible. Desde Capital Humano explicaron, en ese momento, que el objetivo era garantizar que las Becas Progresar lleguen a quienes realmente lo necesitan.

PUBLICIDAD

El presupuesto del Progresar

La partida inicial asignada en el Presupuesto para la beca Progresar en 2025 fue de $392.332 millones, apenas por encima del monto del 2024 ($290.922 millones) pese a la inflación de ese año.

Sin embargo, el monto devengado fue aún inferior: $293.768 millones, por debajo de los fondos devengados para el Progresar en 2024 ($360.472 millones), según los datos del sitio oficial de Presupuesto Abierto consultados por Infobae.

PUBLICIDAD

En 2026, el presupuesto previsto es de $364.147 millones, y lo devengado en los cuatro meses y medio que van del año es de solo $62.523 millones.

Los requisitos

Para anotarse en el Progresar Educación Obligatoria, se requiere ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI; tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria, y la suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 salarios mínimos, Vitales y Móviles, excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez. Una vez recibido el beneficio, el alumno debe cumplir con la condición de alumno regular, cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar, y contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

PUBLICIDAD

Para el Progresar Nivel Superior, en caso de ser extranjero, el aspirante debe tener residencia legal de al menos 5 años en el país y DNI, y contar con entre 17 y 24 años de edad al momento de ingresar. En el caso de estudiantes avanzados, hasta 30 años. Se requiere no adeudar materias del Secundario, e ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

Para acceder a la beca ols ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 salarios mínimos

Para el Progresar Formación Profesional, el aspirante debe tener 2 años de residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI argentino, si es extranjero, y tener entre 18 y 24 años cumplidos. La posibilidad de inscribirse se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado. Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, y no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Deberán realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

Distribución por provincias

Las provincias con más beneficiarios de la beca Progresar en 2025 fueron Buenos Aires (278.473); Córdoba (65.500); Tucumán 59.368; Santa Fe (50.944); Salta (49.171) y Chaco (49.039).

En el otro extremo, las de menor cantidad de estudiantes con esta beca fueron Tierra del Fuego (2.145); Neuquén (3.793); La Pampa (4.606); y Santa Cruz (5.306).

Becas Fortalecimiento Educativo

Las becas de Fortalecimiento Educativo - en el marco del programa Progresar como apoyo a la escolaridad o para ayudar a finalizar los estudios - son también otorgadas por el Ministerio de Capital Humano y tienen cuatro líneas con diferentes grupos específicos de destinatarios.

La de los “Ahijados presidenciales”, determinados por la ley N° 20.843 de Padrinazgo Presidencial; la destinada a los hijos de Veteranos de Guerra de Malvinas, de civiles y militares fallecidos o de quienes sufrieron incapacidades como consecuencia del conflicto bélico; la de estudiantes con medidas de protección de derechos y/o en conflicto con la ley penal; y la de alumnos pertenecientes a pueblos indígenas.

En 2025 fueron otorgadas 33.439 y, en 2024, un número similar: 33.426.

El año pasado, el mayor número de beneficiarios de estas becas fueron alumnos indígenas (25.229), otros 7.443 fueron estudiantes con medidas de protección de derechos y/o en conflicto con la ley penal; 568 fueron hijos de combatientes de Malvinas; y solo 199 ahijados presidenciales.

Al igual que las becas Progresar, consisten en un monto mensual de $35.000. De ese total, se paga mensualmente el 80% ($28.000) y el 20% restante ($7.000) queda retenido hasta que el estudiante acredite regularidad y cumplimiento académico. Son aplicables en todos los niveles educativos.

Visualizaciones: Daniela Czibener