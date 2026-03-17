Amenaza del régimen iraní: afirmó que Javier Milei “cruzó una línea roja imperdonable”

El jefe de Estado afirmó que Irán es "enemigo" de la Argentina"

El conflicto diplomático con Irán sufrió una escalada después de que el régimen iraní acusó al presidente argentino, Javier Milei, de haber cruzado una “línea roja imperdonable” al declarar públicamente en Nueva York que la República Islámica es “enemiga” de Argentina y reiterar su alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel.

La advertencia iraní, formulada en un editorial firmado por Saleh Abidi Maleki en Tehran Times -principal diario oficialista en inglés y órgano de voz del liderazgo religioso y político persa- incluyó la promesa de que el régimen responderá con una “respuesta proporcionada” a la política exterior de la administración Milei, a la que acusa de instrumentar un proyecto de iranofobia bajo presión del “eje estadounidense-sionista”.

La publicación, replicada por allegados al gobierno iraní -tras la caída del sitio web por la guerra en curso- representa una escalada con potencial impacto en la seguridad regional.

“Irán es nuestro enemigo. No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel", dijo Javier Milei en Argentina Week

El editorial intitulado Milei, Quo Vadis? (traducido, Milei, ¿adónde vas?) apareció en medio del contraataque militar iraní ante los bombardeos de Estados Unidos e Israel y aumenta la tensión bilateral con una serie de acusaciones inéditas. En el texto, se afirmó: “Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. Deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. Argentina se presentó oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”.

La declaración oficial iraní surge tras el discurso de Milei el 9 de marzo en la Universidad Yeshiva de Nueva York, donde afirmó: “Irán es nuestro enemigo. No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Además, tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

El mandatario también sostuvo sentirse “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”. Durante su estadía en Nueva York, Milei participó en la denominada Argentina Week y mantuvo encuentros con Donald Trump y con sus aliados del llamado Escudo de las Américas.

Argentina forma parte del "Escudo de las Américas"

Al revisar los antecedentes, el editorial iraní niega el rol de Teherán en los atentados a la AMIA (1994, con 85 víctimas fatales) y a la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992), calificando de “falsas” las acusaciones de la justicia argentina e inscribiendo estos señalamientos en lo que denomina “un proyecto de iranofobia” iniciado hace 31 años.

El editorial sostiene que la administración Milei “no responde a intereses nacionales, sino a presiones externas”, y acusa a Argentina de convertirse en “el Israel de América Latina”, donde la “influencia de grupos y elementos cercanos al régimen sionista” se habría profundizado hasta llegar a los centros de decisión política.

Una portada de 2024 del Tehran Times, el órgano de propaganda del régimen israelí. Su sitio web está desactivado por el conflicto bélico

Según Tehran Times, la sede del gobierno argentino se habría transformado en “una base para diseñar y ejecutar complots contra Irán”. Además, la nota sugiere la existencia de “empresas argentinas vinculadas a círculos sionistas” que “participan en operaciones contra Irán, financian o apoyan agresiones militares y realizan actividades de espionaje cerca de las fronteras iraníes”; “El punto más preocupante es la actividad de algunas de estas empresas cerca de las fronteras de Irán. Utilizando una fachada comercial, se dedican al monitoreo y la transferencia de información, formando un eslabón en la cadena de amenazas contra la seguridad nacional de Irán”, afirmó Saleh Abidi Malek.

Vale recordar que tras el aumento de hostilidades entre Estados Unidos e Irán y los ataques a instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, Argentina evacuó su embajada en Teherán por razones de seguridad, mientras que la embajada iraní en Buenos Aires sigue operativa.