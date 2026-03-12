Milei subordinó su agenda internacional a necesidades domésticas: consolida a los industriales como enemigos

Javier Milei, al hablar en la Argentina Week

El foco empresarial se corrió de golpe desde Nueva York a Buenos Aires. La Argentina Week fue montada por el Gobierno como principal atracción de este nuevo viaje internacional de Milei, que incluyó dos citas en Estados Unidos. Pero las actividades para atraer inversiones resultaron teñidas por el mensaje central del Presidente, que dejó como título otra embestida -general- contra los industriales del país. Desperdició la platea neoyorquina, aunque no puede ser atribuido a un error de cálculo discursivo. Se trata de la confirmación de la categoría de enemigo para esa franja empresarial, por necesidades domésticas. La UIA, en general cuidadosa de las relaciones con los gobiernos, respondió dos veces en una semana, con creciente dureza. Es también una señal al frente externo.

Las definiciones presidenciales se produjeron -y esto lo hace más llamativo- en un contexto muy trabajado por la vía diplomática y contactos en el mundo financiero. Como siempre, ante la repercusión de declaraciones de esta naturaleza, voceros formales e informales del oficialismo remitieron al “temperamento” de Milei. No habría sido muy convincente la defensa. Esta vez, al cuestionable tipo de respuesta, se añadió cierta sorpresa en medios violetas, no por el tono sino por el ámbito.

Las cargas se repiten en momentos de renovada inquietud por los números de diferentes encuestas que, más allá de las prematuras evaluaciones con sentido electoral, exponen al menos dos señales de interés para Olivos. La primera es que los temas económicos -en sentido amplio, desde perspectivas personales hasta inflación y empleo- se afirmaron en los primeros renglones de preocupaciones sociales. La segunda, en términos de imagen, es que se fue revirtiendo la línea ascendente alimentada por el resultado de octubre.

Circulan trabajos de diferentes consultoras, que no pueden ser encuadradas por su relación de mayor o menor cercanía con Olivos. Entre otras, con mediciones de febrero, se sucedieron trabajos de Atlas Intel, Management&Fit, Giacobbe, Analogías. Incluyen números variados, pero en la línea apuntada: la imagen negativa crece y supera a la positiva en el caso de Milei. La buena noticia para el Gobierno es que no necesariamente eso es capitalizado por figuras de la oposición.

El Gobierno empalmó el efecto electoral con la aprobación de proyectos significativos, en base a acuerdos con espacios legislativos y gobernadores que le garantizaron votaciones bastante cómodas, además de fisurar al peronismo/kirchnerismo. El Congreso vice ahora una especie de parate, a pesar que ya está en período de sesiones ordinarias. Y además, la cadena nacional del 1° de marzo redujo las cargas sobre la “casta” al kirchnerismo. Lo único relativamente nuevo fue la inclusión de municiones contra algunos empresarios.

Milei encaró la agenda exterior de esta semana con el objetivo de mostrar apoyos o guiños de posibles inversores. Eso es lo que se suponía. De hecho, el giro impuesto por el discurso provocó malestar entre empresarios locales y eclipsó el resto de la agenda, con el agregado del episodio de Manuel Adorni, por el viaje de la esposa junto a la delegación oficial. El tema dominó el mundo de las redes, que el mileismo en sus distintas expresiones consideraba territorio propio.

Luis Caputo, también estuvo en Nueva York, en busca de inversiones

El discurso presidencial no aludió prácticamente a inversiones. Y la descarga más ruidosa superó por mucho las menciones a Paolo Rocca -un tema fuerte en sí mismo- y Javier Madanes Quintanilla. Ya había incluido algunas referencias generales a empresarios “prebendarios”. Ahora, fue más lejos: “Aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”, dijo. Las respuestas de la UIA escalaron a tono con las descalificaciones de Milei. Y agregaron algunas líneas sobre posibles efectos en el exterior de esta batalla que, se ha dicho, responde a la realidad local por encima de tales consideraciones sobre riesgos y límites institucionales.

En el mundo empresarial, las primeras reacciones habían sido muy contenidas. Es más, se le atribuye a Rocca haber pedido baja respuesta a los ataques iniciales de Olivos. La declaración de la UIA hace una semana -en paralelo con AEA- rechazó naturalmente las cargas y reclamó “respeto” en el trato. Unas horas después, difundió un relevamiento sobre la situación de la industria, algunos de cuyos sectores exponen un cuadro realmente crítico.

Esta segunda declaración es más firme en el rechazo. Habla de “profundo malestar” de los empresarios, califica los dichos presidenciales como un “agravio”, advierte sobre la negativa consecuencia institucional y -combinación de esos elementos- señala la posible repercusión adversa en términos de inversiones externas. Nadie lo diría en púbico, pero también se anota malestar por el mecanismo “selectivo” de los nombres y sectores en la mira, frente al silencio sobre “amigos”.

La declaración de la UIA busca destacar la contradicción que supone tratar de atraer inversiones y utilizar el escenario armado en Nueva York para una ofensiva sobre empresarios. Pero tal vez el dato más significativo lo aporten las necesidades locales. Los informes oficiales y privados que se suceden muestran un cuadro económico al menos desparejo, con visible retroceso de algunas producciones de impacto gravitante en el mercado local.

El último relevamiento sobre Indice de Producción Industrial Manufactero -correspondiente a enero- muestra una mejora en la comparación con diciembre, pero también una caída interanual, con marcado registro en textiles, automotrices, producción de maquinaria. Antes, el EMAE de diciembre había exhibido mejora en el nivel general, aunque con retrocesos en industria manufacturera, comercio y actividad gastronómica.

El INDEC concentrará otra vez la atención este jueves, por la marca del IPC de febrero: no sería muy diferente al de enero, que rozó los tres puntos. Y en cuanto al discurso, se aguarda el nuevo viaje de Milei, a Madrid. Otra vez, tribuna.