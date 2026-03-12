El Turco García volvió a las recorridas en CABA y repartió preservativos para concientizar sobre enfermedades de transmisión sexual

Turco García repartió preservativos en Microcentro

Claudio “el Turco García” organizó una campaña en el Microcentro de Buenos Aires para alertar sobre el crecimiento de enfermedades de transmisión sexual. El ex candidato a diputado nacional por el Partido Integrar distribuyó preservativos y folletos informativos en la esquina de Perú y avenida De Mayo, acompañado por Graciela Balestra, psicóloga y referente en diversidad y género, y por Daniel Amoroso, presidente de ese espacio político. La actividad buscó visibilizar la importancia de la prevención.

Durante la jornada, García señaló ante la prensa que la situación sanitaria requiere el involucramiento de la sociedad civil. “Si el Gobierno no se ocupa de cuidar la salud de los argentinos, nos tenemos que ocupar nosotros”, sostuvo el ex futbolista, quien criticó la suspensión de repartos masivos de preservativos y la reducción de campañas informativas. El ex campeón de la Copa América remarcó: “No hay campañas de prevención, no se reparten preservativos como se hacía antes y dejaron de atender a miles de pacientes. Es increíble que tengamos que hacer esto, pero con la salud no se jode”.

De acuerdo con datos oficiales que presentó García, el presupuesto aprobado para este año prevé la interrupción de la entrega de 23 millones de preservativos. Además, se estima que más de 10.000 personas dejarán de recibir PrEP y PEP, tratamientos preventivos frente al VIH que pueden evitar la necesidad de terapias de por vida. El último Boletín Epidemiológico Nacional informó que los casos acumulados de sífilis en 2025 llegaron a 55.183, un aumento del 64% respecto a la mediana del período 2020–2024, que fue de 33.571. Otras infecciones, como VIH, Hepatitis B, gonorrea, clamidia y VPH, también han mostrado subas en la Ciudad y el resto del país.

El ex futbolista fue candidato en 2025

La acción estuvo acompañada por la entrega de información detallada sobre métodos de prevención y la situación actual de las enfermedades de transmisión sexual. Graciela Balestra, presidenta de la asociación civil Puerta Abierta a la Diversidad, explicó que el ajuste presupuestario afecta especialmente a la población más vulnerable. “El presupuesto oficial que se aprobó para este año plantea que se dejen de atender a muchas personas con VIH y que se dejen de repartir 23 millones de preservativos. Además, por la falta de financiamiento, se calcula que más de 10 mil personas van a dejar de tener PrEP y PEP”, remarcó la especialista.

La participación de Daniel Amoroso, presidente del Partido Integrar, reforzó el carácter político y social de la campaña. Amoroso, ex legislador porteño, acompañó a García en su candidatura a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en 2025, lista en la que Balestra ocupó el segundo lugar. Durante las elecciones legislativas del 26 de octubre, el espacio se presentó con una agenda enfocada en la salud pública, la diversidad y la igualdad de derechos.