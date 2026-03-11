Intendentes del PJ ya piensan en la sucesión de Kicillof y crece el debate por un posible desdoblamiento

Los intendentes peronistas Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Gastón Granados (Ezeiza)

El peronismo entró en fase elecciones 2027 y lo está haciendo con más énfasis a nivel bonaerense que nacional. Desde hace algunas semanas, distintos intendentes y dirigentes aceleran recorridas por diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que bajo argumentos varios empieza la conversación por la sucesión de Axel Kicillof que, por su parte, no tendrá reelección.

Sin embargo, antes de ello, las distintas fuerzas políticas reconocen que este 2026 se debería encauzar una discusión estructural sobre distintos temas de índole electoral. Están sobre la mesa: la aplicación o no de la boleta única de papel en cargos provinciales y locales, la restauración de las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares y si Kicillof repetirá el desdoblamiento electoral para desenganchar la elección nacional de la provincial. Todo está en estudio, pero en este contexto es que dentro del peronismo empiezan a mostrarse algunas cartas.

La discusión por el desdoblamiento en 2027 está en pleno proceso de instalación. En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, planteó que “el desdoblamiento llegó para quedarse”. El diputado por la Sexta sección electoral es uno de los dirigentes que reporta a los intendentes cercanos a la figura de Máximo Kirchner. Lo particular es que desde este espacio en su momento cuestionaron la decisión que había adoptado Kicillof. “Creo que ayudó mucho el tema del desdoblamiento, me parece, ¿no?. Se separó la provincia de la Nación, se separó a los municipios, se logró potenciar mucho lo local. Es muy difícil que el desdoblamiento se vaya y los intendentes lo van a querer y lo van a necesitar, porque eso habla un poco de la posibilidad de la autonomía; en una elección que va a tener el intendente de poder evaluar su gestión por sobre lo que puede ser el arrastre de la boleta nacional”, se explayó durante una entrevista con 0221 Radio.

El último fin de semana, Dichiara hizo de anfitrión al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. El jefe comunal del distrito del sur del conurbano bonaerense realizó una recorrida por los municipios de Bahía Blanca y Carmen de Patagones. Fue su primera incursión tras ser elegido vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. En ambos distritos se reunió con sus intendentes.

El intendente Federico Otermín en una charla con el PJ de Carmen de Patagones. Lo acompañó el intendente Ricardo Marino y el presidente de la Cámara baja bonaerense, Alejandro Dichiara

En Bahía Blanca mantuvo un encuentro con Federico Susbielles a días de cumplirse un año de la inundación que sufrió el distrito, una tragedia que dejó un saldo de 18 personas fallecidas. “Hace un año, Bahía Blanca sufrió una inundación devastadora, una tragedia tremenda. La Comunidad de Lomas, siempre solidaria, estuvo presente acompañando con donaciones. El municipio participó con Defensa Civil y equipos en las tareas de limpieza los días posteriores. Desde Lomas estamos admirados de la fuerza del pueblo bahiense, de su capacidad de resiliencia, para poder salir adelante, con todo el dolor ante el horror”; planteó Otermín. En Patagones participó de un encuentro en el PJ local con militantes y referentes del distrito. También estuvo presente en la celebración de la Soberanía Patagónica. Allí, estuvo acompañado por Dichiara y el intendente local, Ricardo Marino.

Otermín se mueve en bloque con otros tres intendentes con los que además juega al fútbol: Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza) y Federico Achával (Pilar). En el último partido invitaron al jefe comunal de Lanús, el camporista Julián Álvarez. De ese grupo, Achával también hizo algunas recorridas a fines del año pasado. No se descarta que algunos de estos intendentes también pasen por la muestra de Expoagro en los próximos días.

Tolosa Paz junto al intendente de Saladillo, José Luis Salomón (UCR) y el candidato a presidir el PJ local por el MDF, Fabián Salguero

Quien también recorrerá Expoagro en los próximos días es la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz. La exministra de Desarrollo Social trabaja en un armado del centro dentro del peronismo a nivel federal. Forma parte de un grupo de legisladores que comparte el bloque en la Cámara de Diputados con el sector cristinista, aunque ha optado por impulsar un núcleo propio de poder al margen del universo kirchnerista. Entre sus integrantes sostienen que, bajo la gestión de Milei, aún no se vislumbra un “horizonte de desarrollo productivo” en Argentina. Si bien reconocen que el equilibrio fiscal se ha convertido en el eje central del debate, advierten que “no hay un plan integral que evidencie cómo se va a generar trabajo de calidad”.Días atrás formó parte de una reunión de la que también participaron los diputados Guillermo Michel (Entre Ríos), Ernesto “Pipi” Alí (San Luis), Kelly Olmos (CABA) y Marianela Marclay (Entre Ríos), quienes dialogaron con Martín Rapetti y Diego Bossio, fundadores de la consultora Equilibra.

Actualmente, y en el ámbito bonaerense, la agenda de la diputada incluye conversaciones tanto con referentes de distintas fuerzas políticas como con representantes del sector productivo de la provincia de Buenos Aires. La semana pasada visitó Saladillo, donde respaldó al candidato del PJ local del MDF, Fabián Salguero —que irá a internas contra La Cámpora— y mantuvo una reunión con el intendente de la ciudad, José Luis Salomón (UCR). El jueves prevé asistir a Expoagro junto a legisladores nacionales y, previamente, sostendrá un encuentro con industriales. Además, el domingo participará en la fiesta del ternero en Ayacucho, municipio gobernado por el radical Emilio Cordonnier.

Cómo contó Infobae, el kirchnerismo también empieza a pararse de cara a la sucesión de Kicillof en 2027. Por el momento una de las apuestas es la intendenta en uso de licencia de Quilmes y actual diputada provincial, Mayra Mendoza. La referente de La Cámpora estuvo días atrás en Brasil buscando fondos para la obra de la cuenca de los arroyos San Francisco-Las Piedras en un encuentro de la CAF.

La diputada Mayra Mendoza en la fábrica de ExpoColor en Hurlingham. La dirigente de CFK también empezó con las recorridas

El martes recorrió el distrito de Hurlingham junto al intendente Damián Selci. Estuvieron en la fábrica de ExpoColor que realiza pinturas para muebles. “Argentina sufre una crisis productiva y de empleo por las políticas de Javier Milei. Por eso, es fundamental que nos hagamos cargo desde nuestros lugares de responsabilidad para articular y acompañarnos en el objetivo de cuidar el trabajo argentino”, planteó. Se espera que en los próximos días recorra otros distritos.

En el peronismo, son varios los dirigentes que están empezando a explorar la posibilidad de pelear por la sucesión bonaerense. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, es otra. La semana que viene inaugura un local de su espacio llamado “Reconquista” en la ciudad de Buenos Aires. Será el lunes en Combate de los Pozos 102, pleno Congreso y bajo el slogan: “Se viene Mariel”.

En platense Julio Alak también está empezando a desplegar un armado propio. Tiene el sello del MDF; el espacio de Kicillof. En la última negociación grande del peronismo su nombre sonó como figura para quedar a cargo del partido. Finalmente, la decisión de que sea Kicillof obturó todo tipo de debate. Sin embargo, Alak quedó al frente del PJ de La Plata, que hasta ese momento presidía La Cámpora. Para aplacar cualquier discusión interna, incluyó a todos los sectores en el nuevo esquema del PJ platense.