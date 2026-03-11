“Hay que reconstruir el país”: Kicillof y su entorno buscan bajar el ruido de la cena con Mauricio Macri

Axel Kicillof en la mesa principal de la cena de Expoagro

“Lo que nosotros necesitamos es que el gobierno nuestro no le ponga la latita arriba como un auto en venta a toda la industria argentina, a toda la producción nacional, sino que defienda al campo, a la industria, al turismo”. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llevó su posicionamiento anti Milei a un escenario de ciertas complejidades en lo que significa su recorrido político, como lo es la muestra de Expoagro. Pese a ello, suele asistir a la cena inaugural, pero la novedad de este año fue que lo sentaron frente al ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri.

Una mesa de una veintena de personas entre las que también estaba el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y directores directivos del diario La Nación y Clarín. Horas antes, el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, había remarcado que “Macri es el responsable excluyente de la situación económica actual de la Argentina” y que ahora está “de joda y bailando”, debido a “la impunidad que provee la Corte Suprema argentina”.

En La Plata buscan quitarle dramatismo a la cuestión. Ante la consulta de Infobae, cerca de Kicillof advirtieron que el gobernador “se enteró, cuando llegó, de quiénes eran las veinte personas que estaban en la mesa”. El mandatario llegó, saludó uno por uno y entre esos presentes estaba el ex presidente. Macri dijo este martes en declaraciones a La Nación que “solo fue un saludo formal como corresponde a dos personas educadas”. Luego, en chiste, bromeó diciendo que le había planteado a Kicillof que “lo quería mucho”, cosa que no sucedió.

El expresidente Mauricio Macri y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se saludan con un apretón de manos en la cena anual de Expoagro, ante la mirada de asistentes y fotógrafos. (Expoagro)

Después de la cena, ante periodistas que cubrían el evento, Macri había dicho sobre el gobernador bonaerense y su presencia: “Me parece bien que empiecen a entender que el campo es un motor fundamental de la Argentina, no un enemigo como siempre lo trató el kirchnerismo”.

No es la primera vez que las presencias o ausencias en este evento levantan cierto revuelo en el universo político. El año pasado también causó sorpresa la recorrida que hicieron por la exposición una comitiva de La Cámpora encabezada por el senador nacional Eduardo de Pedro y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Un grupo que también incluía al intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de Colón, Waldemar Giordano, y la hoy diputada nacional Fernanda Díaz.

Políticamente también tiene una lectura la presencia de Kicillof en el marco del desafío que tiene por delante el mandatario provincial: encabezar un operativo de instalación y despliegue hacia 2027, bajo la premisa de “construir una alternativa” al modelo de Milei. Un dirigente de confianza del mandatario aseveró que lo de Kicillof en Expoagro “es política”.

“¿Cuál es el problema? Hay que reconstruir un país, trabajar para que se vaya Milei y poner un presidente”, le deslizó a este medio cuando la foto del saludo con Macri empezaba a rebotar.

De Pedro y Mendoza recorriendo Expoagro en 2025

En diálogo con la prensa, Kicillof buscó poner en agenda la gestión del gobierno provincial con el campo. “Nos volvimos líderes en los cinco cultivos más importantes. Y eso tiene que ver también con una política que, desde la provincia de Buenos Aires, hay que recordar que esta expo no es solo el productor agropecuario, sino también lo que tiene que ver con la tecnología, con la maquinaria, con la agroindustria. También ahí estamos siempre colaborando en momentos de complejidad y las particularidades como el que tiene el actual”.

El mandatario fue con una comitiva ministerial a la cena. Lo escoltaron los ministros Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Augusto Costa (Producción), Carlos Bianco (Gobierno), Javier Alonso (Seguridad) y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

También planteó sobre el despliegue del Banco Provincia en políticas referidas al sector: “Hemos dado créditos importantísimos para el sector por más de 3 billones de pesos en créditos a más de 10 mil empresas y junto con el Ministerio estamos llevando adelante diferentes campañas que tienen que ver tanto con sanidad animal como con las condiciones de vida, que es algo de lo que el sector rural siempre habla, pero nosotros hacemos”.

“Las escuelas rurales, la seguridad rural, los caminos rurales, el dragado de los ríos, por ejemplo, el río Salado, nuestra gestión es la que más avanzó en esa obra. Hoy lamentablemente interrumpida por la decisión del Gobierno nacional, lo mismo que la obra de rutas nacionales, pero nosotros continuamos con universidades y centros universitarios en cada pueblo", agregó.