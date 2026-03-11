Política

“Hay que reconstruir el país”: Kicillof y su entorno buscan bajar el ruido de la cena con Mauricio Macri

La presencia del ex presidente en la mesa principal de Expoagro junto al gobernador bonaerense generó sorpresa. El mandatario provincial llegó con la cena ya iniciada y fue ubicado frente al líder del PRO, con quien solo se saludó. “¿Cual es el problema?”, desafían en el MDF

Guardar
Axel Kicillof en la mesa
Axel Kicillof en la mesa principal de la cena de Expoagro

“Lo que nosotros necesitamos es que el gobierno nuestro no le ponga la latita arriba como un auto en venta a toda la industria argentina, a toda la producción nacional, sino que defienda al campo, a la industria, al turismo”. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llevó su posicionamiento anti Milei a un escenario de ciertas complejidades en lo que significa su recorrido político, como lo es la muestra de Expoagro. Pese a ello, suele asistir a la cena inaugural, pero la novedad de este año fue que lo sentaron frente al ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri.

Una mesa de una veintena de personas entre las que también estaba el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y directores directivos del diario La Nación y Clarín. Horas antes, el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, había remarcado que “Macri es el responsable excluyente de la situación económica actual de la Argentina” y que ahora está “de joda y bailando”, debido a “la impunidad que provee la Corte Suprema argentina”.

En La Plata buscan quitarle dramatismo a la cuestión. Ante la consulta de Infobae, cerca de Kicillof advirtieron que el gobernador “se enteró, cuando llegó, de quiénes eran las veinte personas que estaban en la mesa”. El mandatario llegó, saludó uno por uno y entre esos presentes estaba el ex presidente. Macri dijo este martes en declaraciones a La Nación que “solo fue un saludo formal como corresponde a dos personas educadas”. Luego, en chiste, bromeó diciendo que le había planteado a Kicillof que “lo quería mucho”, cosa que no sucedió.

El expresidente Mauricio Macri y
El expresidente Mauricio Macri y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se saludan con un apretón de manos en la cena anual de Expoagro, ante la mirada de asistentes y fotógrafos. (Expoagro)

Después de la cena, ante periodistas que cubrían el evento, Macri había dicho sobre el gobernador bonaerense y su presencia: “Me parece bien que empiecen a entender que el campo es un motor fundamental de la Argentina, no un enemigo como siempre lo trató el kirchnerismo”.

No es la primera vez que las presencias o ausencias en este evento levantan cierto revuelo en el universo político. El año pasado también causó sorpresa la recorrida que hicieron por la exposición una comitiva de La Cámpora encabezada por el senador nacional Eduardo de Pedro y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Un grupo que también incluía al intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de Colón, Waldemar Giordano, y la hoy diputada nacional Fernanda Díaz.

Políticamente también tiene una lectura la presencia de Kicillof en el marco del desafío que tiene por delante el mandatario provincial: encabezar un operativo de instalación y despliegue hacia 2027, bajo la premisa de “construir una alternativa” al modelo de Milei. Un dirigente de confianza del mandatario aseveró que lo de Kicillof en Expoagro “es política”.

“¿Cuál es el problema? Hay que reconstruir un país, trabajar para que se vaya Milei y poner un presidente”, le deslizó a este medio cuando la foto del saludo con Macri empezaba a rebotar.

De Pedro y Mendoza recorriendo
De Pedro y Mendoza recorriendo Expoagro en 2025

En diálogo con la prensa, Kicillof buscó poner en agenda la gestión del gobierno provincial con el campo. “Nos volvimos líderes en los cinco cultivos más importantes. Y eso tiene que ver también con una política que, desde la provincia de Buenos Aires, hay que recordar que esta expo no es solo el productor agropecuario, sino también lo que tiene que ver con la tecnología, con la maquinaria, con la agroindustria. También ahí estamos siempre colaborando en momentos de complejidad y las particularidades como el que tiene el actual”.

El mandatario fue con una comitiva ministerial a la cena. Lo escoltaron los ministros Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Augusto Costa (Producción), Carlos Bianco (Gobierno), Javier Alonso (Seguridad) y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

También planteó sobre el despliegue del Banco Provincia en políticas referidas al sector: “Hemos dado créditos importantísimos para el sector por más de 3 billones de pesos en créditos a más de 10 mil empresas y junto con el Ministerio estamos llevando adelante diferentes campañas que tienen que ver tanto con sanidad animal como con las condiciones de vida, que es algo de lo que el sector rural siempre habla, pero nosotros hacemos”.

“Las escuelas rurales, la seguridad rural, los caminos rurales, el dragado de los ríos, por ejemplo, el río Salado, nuestra gestión es la que más avanzó en esa obra. Hoy lamentablemente interrumpida por la decisión del Gobierno nacional, lo mismo que la obra de rutas nacionales, pero nosotros continuamos con universidades y centros universitarios en cada pueblo", agregó.

Temas Relacionados

Axel KicillofProvincia de Buenos AiresExpoagroMauricio MacriElecciones 2027Javier MileiCampoÚltimas noticias

Últimas Noticias

La polémica con Valenzuela en Migraciones reabrió el debate en el Gobierno por las candidaturas testimoniales

Las autoridades nacionales aseguran que la decisión de no nombrar al dirigente al frente de ese organismo fue solo para respetar el voto popular: “Quizás tardamos demasiado tiempo en decidirlo”, reconocen

La polémica con Valenzuela en

La reforma laboral les puso límites a las cuotas solidarias, pero los sindicatos no tienen apuro en cumplir con la ley

Aunque el Gobierno sostiene que los gremios ya podrían bajar al 2% el descuento salarial a los trabajadores que financia su funcionamiento, la tendencia es esperar al vencimiento de los convenios para no superar el flamante tope

La reforma laboral les puso

Durante la primera jornada del Argentina Week, el gobierno defendió su plan de ajuste para atraer inversiones privadas

Javier Milei, Pablo Quirno y Alec Oxenford enfatizaron los resultados del modelo económico ante 250 banqueros, CEO´s e inversores que llegaron al JP Morgan invitados por la Casa Rosada

Durante la primera jornada del

El Gobierno le baja el precio al acercamiento entre CFK y Pichetto y descarta que tenga potencial electoral

En el oficialismo aseguran que los intentos de recomponer el peronismo desnundan la “desesperación” del espacio. Los dardos contra la ex presidenta y el rol de Kicillof

El Gobierno le baja el

Primer paquete de reformas: Adorni vuelve a activar a la mesa política y se define el primer envío de proyectos al Congreso

Javier Milei anunció que espera mandar cerca de 90 iniciativas al Poder Legislativo a lo largo de este año. El lunes se reúne el círculo de funcionarios políticos en Casa Rosada. Los proyectos que requieren urgencia y los que esperan tratamiento

Primer paquete de reformas: Adorni
DEPORTES
La computadora de Messi, a

La computadora de Messi, a un paso de los 900 goles en su carrera: sus gritos año a año

Adebayo hizo historia y firmó la segunda mejor actuación de la NBA: las marcas de Kobe Bryant, LeBron James y Luka Doncic que pulverizó

La emoción del relator Hernán Feler por el debut de su hijo Luca en el empate de Vélez ante Tigre

El tenis argentino dice presente en tres torneos del circuito Challenger

La declaración de Julián Álvarez sobre su futuro que encendió todas las alarmas en el Atlético de Madrid

TELESHOW
Quiénes fueron las 6 participantes

Quiénes fueron las 6 participantes que salieron de placa en Gran Hermano: “Todas mujeres”

Viggo Mortensen recordó su infancia en Argentina y contó por qué su familia se instaló en el país: “Yo era un bebé”

Quién es el famoso actor internacional que se unirá a Ca7riel & Paco Amoroso en su nueva canción

La respuesta de Wanda Nara tras ser acusada de fingir su encuentro con el exDT de Mauro Icardi

Tras dejar a su novio en vivo en Gran Hermano, Luana Fernández tuvo un fuerte derecho a réplica con su ex: “Eso no es amor”

INFOBAE AMÉRICA

Describen el sorprendente mecanismo detrás

Describen el sorprendente mecanismo detrás de la formación de 170 mil millones de células en el cerebro

Qué es la colectina 11, la proteína que conecta el sistema inmune con la reparación de los huesos

Isla de Kharg: el centro petrolero clave del régimen de Irán que podría estar en la mira

“Oye guapa”, el audio viral que despertó el debate sobre la seducción

Con un mundo en transición, París vuelve a emerger como meca artística en TEFAF Maastricht