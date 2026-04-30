Chaco: la policía impidió un corte de ruta y secuestró armas blancas, hachas y gomeras a los manifestantes

La policía de Chaco impidió un corte de ruta, deteniendo a manifestantes y secuestrando objetos utilizados para la protesta, incluyendo gomeras y armas blancas. (Captura de video)

“No vamos a ceder ante extorsiones ni amenazas”, sostuvo el gobernador Leandro Zdero, luego del operativo que impidió el piquete en el noreste provincial.

“No más cortes. Garantizamos libre circulación”, agregó el mandatario en su cuenta de X. El posteo incluyó un video en el que se compilan imágenes del procedimiento.

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El operativo se realizó en la intersección de las rutas provinciales 3 y 4. Participaron uniformados de Infantería y la Montada. El cruce se ubica a 15 kilómetros del centro de Pampa del Indio. La localidad, de unos 20 mil habitantes, tiene una fuerte presencia de pueblos originarios.

El intendente de la ciudad es el justicialista Gustavo Karasiuk. Va por su cuarto mandato al frente del Municipio.

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El accionar de los uniformados evitó que se interrumpiera el tránsito en la zona. El sitio es un lugar donde se realizaban piquetes de modo habitual. La mayoría tuvo a las comunidades originarias como protagonistas.

El despliegue de las fuerzas de seguridad se concretó durante las primeras horas del miércoles 29. En las banquinas del cruce de las rutas se había agolpado un gran número de personas. Muchos tenían elementos contundentes en su poder y llevaban el rostro cubierto.

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La presencia policial, las requisas y la acción disuasoria impidieron que se interrumpiera el tránsito.

En la intersección se realizó una protesta de la comunidad Qom hace unas semanas. La movilización se concretó el 19 de abril, día del aborigen americano. Los planteos esgrimidos giraban en torno a reclamos históricos que no habrían sido escuchados por las autoridades.

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Objetos como una vara de madera, canicas de colores y unas tijeras con mango rojo yacen sobre el asfalto, parte de los elementos hallados tras un intento de corte de ruta impedido por la policía en Chaco.

Qué se secuestró durante el operativo

El Gobierno de la Provincia del Chaco, a través del Ministerio de Seguridad y la Policía provincial, informó que durante el miércoles llevó adelante “un operativo en la localidad de Pampa del Indio para garantizar el orden público y la libre circulación”. El accionar de la fuerza se justificó “ante intentos de bloqueo en rutas provinciales”.

El parte oficial dio cuenta de que “desde las primeras horas de la jornada, grupos de personas intentaron interrumpir el tránsito en la intersección de las rutas 3 y 4. Frente a esta situación, las fuerzas del orden actuaron bajo la premisa de flagrancia”, indicó la cartera de Seguridad chaqueña. Así se evitó “en reiteradas oportunidades el avance de manifestantes que evidenciaban conductas violentas”, consignó.

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“Como resultado de las intervenciones, se procedió al secuestro de diversos elementos peligrosos”, indicó el parte. El detalle listó “armas blancas, hachas, palos, gomeras, cadenas y piñones de motocicletas utilizados como proyectiles”. El accionar policial priorizó “en todo momento la preservación del orden y la seguridad de la comunidad”, agregó el comunicado del Gobierno.

El Ejecutivo provincial remarcó que el interés general “prevalece por sobre los reclamos particulares”. En ese sentido, se ratificó que el Estado “continúa brindando asistencia a los sectores más vulnerables, pero mantiene una postura firme ante este tipo de situaciones”.

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Además, se destacó que la gestión provincial sostiene el diálogo con quienes “respetan la normativa vigente”.

Un agente de la policía de Chaco muestra proyectiles caseros hallados durante el operativo para impedir un corte de ruta en la provincia.

Asimismo, advirtió que se aplicará “todo el peso de la ley” a los que “intenten vulnerar derechos de terceros mediante hechos de violencia”. Por último, las autoridades chaqueñas ratificaron “el compromiso del Gobierno con la paz social y el cumplimiento de la ley”.

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Aún antes de ser electo gobernador, Zdero había cuestionado la práctica de los piquetes. “Afectan al docente, al trabajador, al comerciante, al hombre de campo y al que debe transitar, como un derecho tal cual lo establece la Constitución”, dijo siendo legislador provincial.

Incluso llegó a presentar un proyecto de ley, que no prosperó, para cancelar los cortes. La iniciativa impedía “obstaculizar, bloquear y/o afectar el uso público o el libre tránsito”. Apuntaba a resguardar ”caminos, calles, avenidas, rutas, autopistas, accesos a ciudades o a cualquier vía pública de circulación”.

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Si una organización motorizaba una actividad de este tipo, perdía toda subvención oficial. “Un puñado de personas con palos y quemando gomas no deben impedir el paso a otro chaqueño. El artículo 14 de la Constitución Nacional pone de manifiesto que la libre circulación es un derecho y no un privilegio”, sostuvo en su momento.