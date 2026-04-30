El Senado avanzó en acuerdos para la designación de 16 jueces

Una convención se lleva a cabo en un opulento salón del Senado argentino, con participantes sentados a largas mesas blancas y un panel de oradores al frente bajo un gran candelabro. (Mario Mosca/Comunicación Senado)

El Senado de la Nación avanzó en la audiencia pública de 16 pliegos para ocupar diferentes cargos en la Justicia en un nuevo encuentro de la Comisión de Acuerdos que comanda el senador libertario Juan Carlos Pagotto.

Sin la presencia del bloque del peronismo que volvió a reclamar sobre la conformación, el oficialismo y sus aliados parlamentarios firmó los despachos para las y los jueces que hoy se presentaron en Audiencia Pública y que son propuestos para fueros nacionales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital Federal) para ocupar diferentes juzgados en el fuero Penal, Penal Económico y Civil.

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La comisión transitó con normalidad y uno a uno fueron pasando los postulantes respondiendo algunas de las preguntas de los senadores que, en su mayoría, hicieron referencia a las posiciones de los postulantes respecto del pago del impuesto a las Ganancias.

Los candidatos a ocupar el cargo de juez en diferentes tribunales que expusieron esta mañana fueron los postulantes Ricardo Santiago Lombardo; Santiago Alberto Poncio; Javier Alberto Santiso; Ignacio Labadens; Julián Herrera; Santiago José Jaimes Munilla; María Gloria Capanegra; María Inés Reston; Paula Fuertes; Soledad Eugenia Mariño; Juan Martín Balcazar; Hugo Fabián Decaria; Ezequiel Javier Sobrino Reig; Germán Augusto Degano; Laura Fabiana Kvitko; José Miguel Guerrero.

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La comisión pasó sin sobresaltos y casi al final de la misma se rompió la monotonía del debate del Salón Azul del Senado de la Nación cuando tomó la palabra la senadora Patricia Bullrich quien hizo referencia al nombramiento de una de las candidatas, Kvitko, en un posteo en las redes sociales. Básicamente Bullrich señaló que “por su condición de judía fue nombrada en las redes sociales de manera agresiva y discriminatoria. Por un tuit de un periodista que la señala de ser parte de la familia judicial los comentarios muestran una mirada antisemita. Es nuestra responsabilidad defender a la doctora por esta situación. No la vamos a dejar pasar”.

Un hombre con barba gris habla en un micrófono, sosteniendo una hoja de papel con notas, durante una presentación en un evento con una tableta y un vaso de agua en la mesa. (Mario Mosca/Comunicación Senado)

Kvitko fue nombrada en redes sociales por ser la secretaria del juez Mariano Borinsky, miembro de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y ex fiscal ante los tribunales orales en lo Penal Económico. La funcionaria judicial solicita acuerdo para acceder al cargo de jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 de la Capital Federal.

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Reclamo opositor

El inicio de la Comisión estuvo marcado por el rechazo de parte del bloque Justicialista que comanda José Mayans quien volvió a reclamar sobre la conformación de la misma. El formoseño desconoció hoy la validez de la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, al sostener que su actual composición viola la representatividad dada por el voto popular y no respeta la cantidad de lugares que le corresponden a la principal bancada de oposición.

Luego de señalar que al no respetar la composición de la Comisión todos los actos de ese cuerpo asesor del Senado están “viciados de nulidad”, alertó que “de los dieciséis postulantes solo cuatro están propuestos correctamente y once están violando como mínimo el principio de orden de mérito” y, sin nombrarlo, puso como ejemplo que uno de los postulados recién aparece en una quinta terna y con un orden de mérito número 13, o sea que pasó por arriba de cuatro ternas de candidatos y de otras dos personas de su propia terna.

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Al finalizar, le reclamó al oficialismo que revise “lo que están haciendo”, porque de esa manera se afecta la seguridad jurídica y la institucionalidad del país, y afirmó que “lo que hace el presidente, la hermanada del presidente, el jefe de gabinete y lo que hace el oficialismo en el Senado es abuso de autoridad”.