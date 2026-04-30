Marcha de la CGT, en vivo: organizaciones políticas y sindicales arriban a Plaza de Mayo

La CGT marchará esta tarde a Plaza de Mayo. REUTERS/Tomas Cuesta

Con críticas al Gobierno Nacional por la aprobación de la reforma laboral, la CGT marchará esta tarde hacia Plaza de Mayo, donde también se leerá un documento.

En el mismo se advierte que “la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”, mientras considera que “el Gobierno, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, y pone en riesgo la paz social".