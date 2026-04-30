Marcha de la CGT, en vivo: organizaciones políticas y sindicales arriban a Plaza de Mayo

Con críticas al Gobierno Nacional por la aprobación de la reforma laboral, la CGT marchará esta tarde hacia Plaza de Mayo, donde también se leerá un documento.
En el mismo se advierte que “la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”, mientras considera que “el Gobierno, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, y pone en riesgo la paz social".
A partir de las 11 de la mañana, el centro porteño verá modificada su habitual escenografía: miles de manifestantes, detrás de pancartas, banderas de agrupaciones gremiales y movimientos sociales, se concentrarán para marchar, colapsando las arterias principales, hacia Plaza de Mayo. El acto central convocado por la CGT está previsto para las 15 horas. Allí se leerá un documento con consignas y críticas sobre las políticas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.
Las organizaciones arriban a Plaza de Mayo
Por distintas arterias de la ciudad, la CGT y distintas agrupaciones sindicales y políticas arriban a Plaza de Mayo. El acto central será a las 15.
El Gobierno ya anunció que desde las 13 implementará “cortes de tránsito conforme se vayan sumando manifestantes”. Los principales despliegues estarán en Avenida de Mayo y 9 de Julio; Diagonal Norte y 9 de Julio Diagonal Sur y la Avenida 9 de Julio.
La Policía de la Ciudad desplegará un operativo para monitorear la marcha y acompañar a las distintas columnas y las Fuerzas Federal estarán detrás del vallado de Casa de Gobierno.
En el documento que se leerá este jueves en la Plaza de Mayo, la CGT advierte que “la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”, mientras considera que “el Gobierno, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, y pone en riesgo la paz social".