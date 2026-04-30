Política

Marcha de la CGT, en vivo: organizaciones políticas y sindicales arriban a Plaza de Mayo

La Confederación General del Trabajo marchará esta tarde hacia Plaza de Mayo, en contra de la aprobación de la reforma laboral

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La CGT marchará esta tarde a Plaza de Mayo. REUTERS/Tomas Cuesta
La CGT marchará esta tarde a Plaza de Mayo. REUTERS/Tomas Cuesta

Con críticas al Gobierno Nacional por la aprobación de la reforma laboral, la CGT marchará esta tarde hacia Plaza de Mayo, donde también se leerá un documento.

En el mismo se advierte que “la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”, mientras considera que “el Gobierno, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, y pone en riesgo la paz social".

16:18 hsHoy

El mapa de la marcha a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador convocada por la CGT

A partir de las 11 de la mañana, las principales columnas ingresarán por Avenida de Mayo y 9 de Julio; Diagonal Norte y 9 de Julio Diagonal Sur y Avenida 9 de Julio. También participarán organizaciones sociales

Desde temprano columnas de gremios de la CGT y organizaciones sociales marcharán a Plaza de Mayo (Maximiliano Luna)
Desde temprano columnas de gremios de la CGT y organizaciones sociales marcharán a Plaza de Mayo (Maximiliano Luna)

A partir de las 11 de la mañana, el centro porteño verá modificada su habitual escenografía: miles de manifestantes, detrás de pancartas, banderas de agrupaciones gremiales y movimientos sociales, se concentrarán para marchar, colapsando las arterias principales, hacia Plaza de Mayo. El acto central convocado por la CGT está previsto para las 15 horas. Allí se leerá un documento con consignas y críticas sobre las políticas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

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16:14 hsHoy

Las organizaciones arriban a Plaza de Mayo

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Por distintas arterias de la ciudad, la CGT y distintas agrupaciones sindicales y políticas arriban a Plaza de Mayo. El acto central será a las 15.

El Gobierno ya anunció que desde las 13 implementará “cortes de tránsito conforme se vayan sumando manifestantes”. Los principales despliegues estarán en Avenida de Mayo y 9 de Julio; Diagonal Norte y 9 de Julio Diagonal Sur y la Avenida 9 de Julio.

La Policía de la Ciudad desplegará un operativo para monitorear la marcha y acompañar a las distintas columnas y las Fuerzas Federal estarán detrás del vallado de Casa de Gobierno.

15:59 hsHoy

“Se pone en riesgo la paz social”: qué dice el duro documento de la CGT que se leerá hoy en la Plaza de Mayo

El texto advierte sobre “el retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”, la inflación que “sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios” y el cierre masivo de empresas". Las referencias al papa Francisco

El escenario instalado en la Plaza de Mayo donde la CGT realizará el acto por el Día del Trabajador
El escenario instalado en la Plaza de Mayo donde la CGT realizará el acto por el Día del Trabajador

En el documento que se leerá este jueves en la Plaza de Mayo, la CGT advierte que “la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”, mientras considera que “el Gobierno, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, y pone en riesgo la paz social".

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