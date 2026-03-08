Entre intendentes y funcionarios, el peronismo empieza a mostrar posibles candidatos para la gobernación bonaerense

Gabriel Katopodis, Julio Alak, Mayra Mendoza y Mariel Fernández

No solo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, empezó a transitar el recorrido hacia la elección del 2027 dentro del peronismo. Por ahora, el mandatario bonaerense lo circunscribe más a la cuestión discursiva y a conversaciones informales con gobernadores del peronismo que a gestos más concretos, como visitas por fuera de su provincia. Pero en el territorio bonaerense y en el marco de su sucesión —ya que no tendrá otra reelección— también empiezan los movimientos. Distintos dirigentes muestran intenciones de estar en la discusión de una candidatura a la gobernación en 2027.

En las últimas semanas, quien empezó a moverse es el intendente de La Plata, Julio Alak. El jefe comunal de la capital provincial sonó como posible titular del PJ bonaerense en el marco de un acuerdo entre Kicillof y el kirchnerismo. De haberse dado esa instancia, el mandatario platense contaría con la estructura del Partido Justicialista casi a su disposición. Sin embargo, la conducción del peronismo terminó en manos del propio Kicillof, en un acuerdo entre el MDF y el kirchnerismo. Pero Alak no se quedó quieto.

Días atrás recibió en su distrito al intendente de Esteban Echevarría, Fernando Gray. En la lógica política del peronismo no se trata de un intendente más, sino que fue el primer dirigente en oponerse a la conducción de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense en 2021. Desde ahí tomó distancia del eje intendentista y en los últimos años mostró una postura crítica a La Cámpora, pero sin sumarse al esquema del MDF. “Me alegra profundamente ver cómo en estos pocos meses la capital bonaerense ha ordenado profundamente su gestión y proyecta un amplio programa estratégico de gobierno”, lo elogió Gray, tras la reunión que mantuvieron en La Plata. Además, lo describió como “un gran amigo”. En paralelo al despliegue propio que pueda empezar a hacer, Alak también busca solidificar lo que es el MDF.

El intendente de La Plata, Julio Alak junto a su par de Esteban Echeverría, Fernando Gray

Esta semana y luego de haberse juntado con un dirigente del peronismo refractario a la figura de Kirchner, el intendente de La Plata se reunió con un jefe comunal de La Cámpora. Fue público el acuerdo que selló con el intendente de Lanús, Julián Álvarez. De una punta a la otra. “Con el joven y brillante intendente de Lanús, Julián Álvarez, firmamos un convenio de cooperación y asistencia técnica entre los municipios de Lanús y La Plata para promover la cultura, la educación y el turismo”, mostró en sus redes el intendente platense que transita por su cuarto período al frente del ejecutivo local. Ambos compartieron funciones en el Ministerio de Justicia durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Otra dirigente que empezó a moverse más allá de su propio cargo es la diputada e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza. La quilmeña es una de las apuestas del kirchnerismo y de las principales voces de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Mantiene sus diferencias con el gobernador bonaerense en lo que se refiere a la estrategia y conducción política del peronismo. Si bien en la apertura de sesiones bonaerenses coincidió en el diagnóstico hecho por Kicillof —en cuanto al impacto del recorte de fondos de parte de la administración de Javier Milei— también se diferenció del mandatario provincial por no haber hecho mención a la detención de la expresidenta Cristina Kirchner ni reclamar por su libertad. “Nos sumamos al reclamo por los fondos que el gobierno de Javier Milei le debe a nuestra provincia y los exigimos en cada momento que tenemos oportunidad; entendemos que hay obras como las hidráulicas de los arroyos San Francisco y Las Piedras en Quilmes, que corresponden a la PBA y no se están haciendo, por esta asfixia nacional”, fue parte de lo que dijo tras la apertura de sesiones. La gestión de las obras hidráulicas de los arroyos que atraviesan Quilmes será parte de su agenda como diputada. Esta semana participó de un encuentro organizado por la Red Mercociudades y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en la ciudad de Niteroi, Brasil. El objetivo fue buscar crédito internacional para el desarrollo de esas obras que también tienen impacto en los municipios de Almirante Brown, Presidente Perón, Florencio Varela y Avellaneda.

Pero Mendoza, además, es parte activa de la campaña #CristinaLibre con la que el kirchnerismo busca sostener en agenda el pedido de libertad para la expresidenta que transita su prisión domiciliaria en San José 1111 en el marco de la causa Vialidad; una condena que además alcanza la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública. Esta semana que estuvo en Brasil también planteó esa agenda. Compartió reuniones en la sede del Partido de los Trabajadores (PT) con la Secretaria de Mujeres del PT, Catarina Farías y la Secretaria estadual del combate contra el racismo del PT, Rose Cipriano. Allí, en el partido cuyo líder es el presidente brasilero, Luiz Inácio Lula Da Silva, llevó el pedido por la libertad de CFK.

Mayra Mendoza en el encuentro con la CAF en busca de financiamiento para obras en el conurbano sur

En proyección hacia 2027, la quilmeña está empezando a recorrer municipios. La semana que inicia tiene previstas tres recorridas: una por La Matanza y otras dos por distritos de la Segunda sección electoral. Además, participará de algunas aperturas de sesiones en diferentes concejos deliberantes.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, es otro de los que, producto de su función, desde hace tiempo recorre toda la provincia. Combina la gestión de la obra pública bonaerense con la articulación política. Desde su rol tiene llegada a todos los intendentes —del peronismo y la oposición— y además es un de los negociadores políticos de Kicillof en algunas ocasiones como sucedió con la integración del consejo del Partido Justicialista bonaerense.

Solo en las últimas semanas, el ministro estuvo en La Plata, Tapalqué, Bahía Blanca, Azul y Campana recorriendo obras y firmando acuerdos para nuevos procesos. Cuenta con el respaldo de un grupo de intendentes del interior y del conurbano. Además, es uno de los que tiene a su cargo la expansión del MDF por fuera de la Provincia. Encabezó la lista de Fuerza Patria por la Primera sección electoral en las elecciones provinciales del año pasado, pero Kicillof definió que no asumiera su banca de senador provincial y que siguiera en su cargo ministerial. Algunas voces dentro del peronismo advierten que, de haberse quedado en la Cámara alta, el gobernador no hubiera resignado la vicepresidencia I del Senado que quedó en manos del intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii.

Gabriel Katopodis junto al intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi

Por el sector de Cristina, además de Mayra Mendoza, la intandenta de Moreno, Mariel Fernández, es otra de las dirigentes con aspiraciones de gobernación a partir de 2027 en Buenos Aires. “Yo me animo a todo. Es la voluntad de militante de transformar las cosas”, dijo a finales del año pasado durante una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco, al ser consultada sobre la posibilidad de buscar una candidatura provincial en las próximas elecciones.

“Creo realmente en la política como un instrumento de transformación. Y si lo puedo hacer en la provincia de Buenos Aires como lo hice Moreno, ¿por qué no? Con otra lógica, construyendo con otros, entendiendo un vínculo del Estado y la comunidad. No se pueden pensar las políticas de Estado desvinculadas de la comunidad. Eso tiene que poder cambiarse justamente porque es la esencia del peronismo", agregó.

Mariel Fernández

Fernández empezó a moverse. Primero en la discusión del PJ bonaerense. Quiso ir por la presidencia, pero cuando se definió que sería Kicillof dio un paso al costado. Sin embargo, las pintadas en algunos puntos del conurbano ya empezaron con la frase: “Se viene Mariel”. Con la estructura del Movimiento Evita y una relación de cercanía con Cristina Kirchner, buscará ser parte de las conversaciones. Durante el feriado de carnaval llevó a las murgas de Moreno a la puerta del domicilio de la expresidenta en el barrio de Constitución. Este verano, también desplegó su campaña de instalación en la costa atlántica.

En el peronismo, la discusión por la sucesión de Kicillof -que en diciembre del 2027 terminará su segundo mandato consecutivo como gobernador y no podrá ser reelecto- está atravesada por varios factores. Primero, si seguirá vigente la ley que limita las reelecciones indefinidas. De ser así, serán 82 los jefes comunales sin chances de ir por otro mandato. En el sistema político reconocen que se generará “un cuello de botella” entre los intendentes. Si hay modificaciones a la normativa, la cuestión podría descomprimirse.

Por otro lado, también empezó a correr la idea de que el gobernador podría sostener el desdoblamiento electoral en 2027. En La Plata aseguran que mientras las PASO sigan vigentes, la estrategia varía. Sin embargo, no descartan que pueda repetirse un desdoblamiento.