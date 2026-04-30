Política

El PJ definió su congreso para el 19 de mayo y confirmó fechas para las elecciones en Jujuy y Salta

En una reunión del consejo nacional se acordó que el encuentro se haga en la sede partidaria y en forma virtual. Decidieron que los comicios en las dos provincias intervenidas sean el 25 de octubre

Guardar
José Mayans, un hombre de barba gris con saco azul, sentado en una mesa con micrófono, tablet y agua. Dos mujeres flanquean a Mayans con fondo azul del Partido Justicialista
José Mayas condujo la reunión del consejo nacional partidario en la sede de Matheu 130

El consejo nacional del PJ se reunió este jueves por la mañana en la sede de Matheu 130 para actualizar a sus integrantes del camino a seguir con las delegaciones del partido en otras provincias y definir el calendario de actividades de los próximos meses. El encuentro comenzó pasadas las 11 de la mañana y se extendió hasta las 14.

En la reunión, que se realizó en el primer piso de la histórica sede, se definió realizar el congreso partidario, que preside el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el martes 19 de mayo. A diferencia de los últimos años, que se realizó en el microestadio de Ferro, en esta oportunidad el encuentro será en la sede partidaria, ubicada a pocas cuadras del Congreso Nacional. También habrá congresales conectados a través de una videconferencia. Será un formado mixto, entre la presencialidad y la virtualidad.

PUBLICIDAD

En esa reunión se tratará de reconfirmar lo que se definió este jueves respecto a PJ de Salta y Jujuy, ambos intervenidos. Las autoridades nacionales decidieron que los dos tengan elecciones el domingo 25 de octubre, y que de esa forma se terminen de regularizar sus situaciones.

El PJ de Salta tiene como interventor a Pablo Kosiner, hombre cercano a Juan Manuel Urtubey y de larga trayectoria en el peronismo salteño. Hasta hace un par de semanas la intervención estaba a cargo de Sergio Berni y María Luz “Luchy” Alonso, que reportaban directo a Cristina Kirchner. Con el cambio de autoridad se buscó acercar posturas con el peronismo local y evitar la reticencia que generan las intervenciones desde la Ciudad de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

José Mayans y políticos en reunión. Al fondo, telón azul con logo del Partido Justicialista y bandera argentina. Pantalla en primer plano muestra videollamada
En el encuentro se definió que las elecciones en Salta y Jujuy sean el 25 de octubre

En el caso de Jujuy, la intervención está a cargo de Ricardo Villada, un ex funcionario del gobierno de Salta que conduce Gustavo Sáenz, enfrentado al kirchnerismo desde años y crítico de la gestión de CFK al frente del PJ Nacional. Villada es un dirigente muy cercano al mandatario salteño, que exige elecciones libres en los PJ de Salta y Jujuy.

Esta mañana, en la antesala de la Comisión de Acuerdos del Senado y en la previa de la reunión del consejo partidario, la senadora Carolina Moisés, que hace tiempo empuja un acuerdo o una elección en el PJ jujeño, le planteó a Mayans la necesidad de, más allá de las intervenciones, lograr un acuerdo político para encontrar una salida a la conflictividad que hay en el peronismo de la provincia.

Algunas semanas atrás Moisés celebró la intervención judicial que puso a Villada al mando de la intervención y corrió a Gustavo “Tano” Menéndez y Aníbal Fernández, que habían sido designados como interventores durante el gobierno del Frente de Todos, al considerar que esa medida implicaba un revés judicial para los “interventores puestos por La Cámpora”.

Según explican en el sector del peronismo que encabeza Moisés, la decisión de que la elección sea el 25 de octubre “no tiene ninguna validez” porque los interventores del PJ ya no cumplen funciones ni tienen la potestad de manejar el calendario electoral del partido. Ambos interventores apelaron la medida de la justicia federal jujeña respecto a la designación de Villada y están esperando la resolución de la Cámara Nacional Electoral.

En el PJ Nacional advirtieron que la fecha debe ser refrendada por el congreso partidario dentro de veinte días. Ese margen de tiempo abre espacio para negociaciones con otros sectores del peronismo que no son parte del esquema del partido. En ese sector hay reticencia a que las elecciones sean en octubre, ya que creen que quedarán muy pegadas con los comicios ejecutivos de las provincias, que en su mayoría desdoblan. Aspiran a se modifique la fecha y se hagan entre julio y agosto.

Encuentro del consejo nacional del PJ
En el encuentro se habló de la exposición que Manuel Adorni hizo en la mañana de ayer en el Congreso

La intención de las autoridades es reafirmar el rumbo en el congreso partidario y encaminarse hacia el final de las intervenciones. Una que ya concluyó fue la de Misiones. Un puñado de días atrás se realizaron las elecciones partidarias y el ganador fue Christian Humada, vinculado al peronismo misionero histórico. El acto eleccionario estuvo marcado por la baja participación y los cuestionamientos de los opositores. De todas formas, es un tema cerrado y eso es lo que importa en el PJ.

El encuentro de hoy fue conducido por José Mayans, vicepresidente primero y virtual presidente del partido, ya que Cristina Kirchner mantiene la conducción política sobre la institución, pero no puede firmar ningún acta ni documento vinculado a la actividad partidaria.

La ex mandataria se reunirá esta tarde con el formoseño, que se ha convertido en sus ojos dentro del partido. Durante el encuentro hubo menciones a la necesidad de seguir manteniendo activo el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner, aunque no se definió ninguna movida en especial.

Una gran cantidad de consejeros se conectó vía zoom durante el mediodía, y otros tantos estuvieron en el edificio partidario. Hasta allí llegaron Mayans, Lucía Corpacci, Mariel Fernández, Agustín Rossi, Felipe Solá, Fernanda Raverta, Leonardo Nardini, Leonardo Grosso, Gustavo Arrieta, Abel Furlán y Gustavo “Tano” Menéndez, entre otros, quienes además de discutir sobre el futuro del PJ, conversaron sobre lo que dejó la exposición del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso.

Temas Relacionados

PeronismoPJCristina KirchnerAxel KicillofElecciones 2027CongresoKirchnerismoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Senado avanzó en acuerdos para la designación 16 jueces

En un encuentro sin la participación del principal bloque opositor, la Comisión de Acuerdos del Senado avanzó con la audiencia pública de múltiples postulaciones para juzgados penales, económicos y civiles en la Ciudad y fueros federales

El Senado avanzó en acuerdos para la designación 16 jueces

Milei arribó al portaaviones USS Nimitz y participa de los ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos

El Presidente llegó al buque nuclear cerca del mediodía. Como anticipó Infobae, se suma a una actividad conjunta organizada en el marco de los ejercicios navales Passex 2026. Se trata de un nuevo gesto de alineamiento con la potencia norteamericana

Milei arribó al portaaviones USS Nimitz y participa de los ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos

Marcha de la CGT, en vivo: organizaciones políticas y sindicales ya se encuentran en Plaza de Mayo a la espera del acto

La Confederación General del Trabajo marchó en contra de la aprobación de la reforma laboral y sus dirigentes leerán un documento en el escenario montado frente a Casa Rosada

Marcha de la CGT, en vivo: organizaciones políticas y sindicales ya se encuentran en Plaza de Mayo a la espera del acto

Chaco: la policía impidió un corte de ruta y secuestró armas blancas, hachas y gomeras a los manifestantes

Las autoridades provinciales desplegaron fuerzas de seguridad e impidieron que se interrumpiera la circulación, garantizando el tránsito tras una manifestación con participación de comunidades originarias en la intersección de las rutas provinciales 3 y 4

Chaco: la policía impidió un corte de ruta y secuestró armas blancas, hachas y gomeras a los manifestantes

“Se pone en riesgo la paz social”: qué dice el duro documento de la CGT que se leerá hoy en la Plaza de Mayo

El texto advierte sobre “el retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”, la inflación que “sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios” y “el cierre masivo de empresas”. Las referencias al papa Francisco

“Se pone en riesgo la paz social”: qué dice el duro documento de la CGT que se leerá hoy en la Plaza de Mayo
DEPORTES
Colapinto le respondió a Bearman por sus críticas tras el accidente en Suzuka: “No estoy contento con sus comentarios”

Colapinto le respondió a Bearman por sus críticas tras el accidente en Suzuka: “No estoy contento con sus comentarios”

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Estuvo guardada en una caja fuerte y fue tasada en USD 750.000: la icónica camiseta de Maradona que será subastada

“Rookies”, como es la nueva regla que impulsa FIFA y podría cambiar el fútbol

La escalofriante lesión que sufrió un futbolista en el ascenso: la triple rotura en la rodilla que lo tendrá un año sin jugar

TELESHOW
Entre el relax y la sencillez, así fue el look de la China Suárez para el entrenamiento abierto del Galatasaray

Entre el relax y la sencillez, así fue el look de la China Suárez para el entrenamiento abierto del Galatasaray

La escapada romántica de Gime Accardi y Seven Kayne: guitarreada, atardecer y fotos junto al mar

El particular gesto de la China Suárez con Magnolia en el entrenamiento de Mauro Icardi que causó revuelo en redes

Premios Martín Fierro 2026: quiénes son los nominados a la gran fiesta de la televisión argentina

La historia de amor de Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino: la promesa, la familia reconstruida y el escándalo

INFOBAE AMÉRICA

Millones de trámites migratorios en EEUU se retrasan por controles de seguridad federales

Millones de trámites migratorios en EEUU se retrasan por controles de seguridad federales

De Banksy a Warhol: una red familiar de falsificadores engañó a casas de subastas durante años

Por qué la interacción entre murciélagos y turistas en la Cueva de la Pitón en Uganda eleva el riesgo de brotes de un letal virus

El ejército ucraniano advirtió sobre la intensificación de los ataques con drones rusos cerca de Kharkiv

Las autoridades de Guatemala definen acciones preventivas ante escasez de lluvias en municipios vulnerables