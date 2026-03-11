Gregorio Dalbón: “La AFA se la quiere quedar Santiago Caputo, pero esto es político y se va a arreglar con Karina Milei”

Gregorio Dalbón denunció que el Gobierno se quiere quedar con la AFA

El abogado de la AFA Gregorio Dalbón denunció este miércoles que la causa por presunta evasión en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es política y afirmó que se resolverá con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Además, Dalbón aseguró que la embestida contra Pablo Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se enmarca en el deseo, según expresó el letrado, del asesor presidencial Santiago Caputo de “quedarse” con la entidad madre del fútbol.

“Esto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica y se va a terminar arreglando políticamente, no con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina”, lanzó.

Al ser consultado por su acusación, Dalbón amplió: “Es evidente que el Estado, si está hace cuatro meses hablando de la AFA es porque se quiere quedar con la AFA. Y la AFA se la quiere quedar Santiago Caputo”.

Las declaraciones del abogado se dieron en las escalinatas de los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que Toviggino se presentara a declarar ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante.

La respuesta de Karina Milei a Gregorio Dalbón

A los pocos minutos de que se conocieran las declaraciones de Dalbón, Karina Milei utilizó las redes sociales para responder: “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”.

Toviggino fue indagado este miércoles por el juez en lo penal económico Diego Amarante, en medio de un fuerte operativo de seguridad que rodeó la llegada del dirigente futbolístico a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950.

Según pudo saber Infobae, entregó un escrito sin responder preguntas en una causa penal por presunta retención indebida de aportes calculada en al menos 19.000 millones de pesos. También está acusado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, citado para mañana jueves a las 12.

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA (Foto: Adrián Escandar)

El dirigente de AFA ingresó a las 11.05 a los tribunales para cumplir con el trámite judicial asesorado por su abogado Marcelo Rochetti y se dirigió al segundo piso, sede del juzgado en lo penal económico del juez que lleva el caso, Amarante. La indagatoria concluyó pasadas las 12. Enseguida, Toviggino abandonó los tribunales por el acceso principal y, tras evitar hacer declaraciones a la prensa en medio de un fuerte tumulto, se subió a una Jeep gris sin patente que lo estaba esperando.

Antes de declarar, Toviggino recurrió a la red social X para compartir una frase vinculada al Papa Francisco, asociando el gesto a valores como la búsqueda de la verdad y la justicia.

En su perfil en X, el tesorero de AFA destacó una cita que atribuyó al Papa Francisco como preámbulo a su comparecencia judicial. La difusión tuvo lugar antes de ingresar al tribunal.

“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, citó en el posteo.

Qué se investiga

La investigación se abrió por denuncia de ARCA, querellante en el caso, por un delito que prevé penas de dos a seis años de cárcel vinculado a la falta de pago de la multimillonaria suma en concepto de retenciones al Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Para mañana está citado Tapia y luego el juez quedará en condiciones de resolver situaciones procesales mientras que la Cámara en lo Penal Económico tiene que decidir si ratifica la continuidad de la pesquisa o la cierra por inexistencia de delito, como planteó la defensa de los dirigentes acusados.