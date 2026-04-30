Silvina Escudero reflexionó sobre su separación, su profunda búsqueda y si sería madre sola: “Me casé para toda la vida”

La bailarina y conductora Silvina Escudero compartió sus emociones ante la separación, reflexionando sobre sus creencias y expectativas personales (Video: LAM/ América TV)

La separación de Silvina Escudero después de casi una década junto a Federico y cuatro años de matrimonio generó un fuerte impacto tanto en su entorno íntimo como en el mundo del espectáculo. En una entrevista en LAM (América TV) con Ángel de Brito, la exvedette rompió el silencio y compartió cómo transita este momento.

“Me guardo todo mucho para adentro y me mantengo muy hermética, no sólo con la prensa, sino también con mis amigos”, expresó, marcando el tono de una charla cargada de honestidad. La bailarina relató que, tras la comunicación con el conductor, tuvo que informar a su círculo más cercano, incluidos familiares y apenas unos pocos amigos.

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Silvina Escudero, en enero de 2024, junto a Federico, su reciente expareja, en Punta del Este (RSFotos)

Escudero recordó que, años atrás, solía compartir cada detalle de su vida: “Yo era un estómago resfriado cuando era más chica. Todos sabían toda mi vida, de pe a pa, qué hacía, a qué hora me levantaba”. Sin embargo, señaló que hoy prefiere resguardar su intimidad, incluso en situaciones tan delicadas como esta separación. “Realmente vos supiste un montón de cosas de mi vida superdelicadas y podrías haber hecho diez programas consecutivos con eso, y nunca lo dijiste, y eso para mí es invaluable”, le agradeció al periodista, en alusión a los embarazos que tuvo y que no llegaron a término.

A diferencia de otros casos mediáticos, Escudero descartó cualquier hecho escandaloso o la presencia de terceros como desencadenante de la ruptura. “No tengo nada para decir, porque todas las cosas que pueda decir de él son cosas hermosas. Estuvimos casi una década juntos, con situaciones maravillosas y tragedias horribles que tuvimos que superar”, detalló.

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Silvina Escudero habló de la posibilidad de convertirse en madre sin estar en pareja y su apuesta por su carrera (Instagram)

La artista explicó que no hubo un motivo puntual ni episodios ruidosos: “Sé que es más jugoso que yo tenga un amante o que haya alguien que pueda mostrar fotos, pero no hay”. Reconoció que el desgaste y las adversidades personales también influyeron, pero eligió no compartir detalles dolorosos sobre su vida privada. “Como bien vos decís, no lo voy a contar, se sabe un diez por ciento de lo que viví estos últimos años. Estuve muy guardada”, admitió.

En el diálogo con el panel, Escudero reveló que atravesó momentos complejos de salud, vinculados a su deseo de ser madre, que incluso la obligaron a alejarse de su actividad profesional. “Hubo muchos años en los que no podía trabajar. Por prescripción médica tenía que hacer reposo absoluto, estar en la cama o guardada en un cuarto. No podía bailar, no podía hacer temporada”, relató. Recordó una situación particular: “Había veces, en el Cantando mismo, que fue hace unos años, que yo del quirófano me iba a la noche al programa”, contó sobre su esfuerzo por mantener la actividad laboral pese a los problemas médicos.

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“Me está cayendo una ficha. Yo me casé para toda la vida", reconoció la actriz

El regreso al trabajo resultó clave para su bienestar emocional. “Hace un año dije: ‘Yo necesito reencontrarme porque no sé ya quién soy’. Y necesité volver”, afirmó. Para la bailarina, el trabajo es refugio y motor: “Me conecta con cosas lindas. Empecé a trabajar a los 13 años. Todo lo que logré fue con mucho sacrificio y amor”.

Consultada sobre su deseo de ser madre y la posibilidad de enfrentar esa experiencia en soledad, Escudero fue contundente: “No es algo que pueda pensar ahora, ni que lo quiera pensar. Y no sé si la palabra tiene que ver con animarse”. Aclaró sus sentimientos: “Me está cayendo una ficha. Yo me casé para toda la vida. Que uno haya tomado otra decisión en el camino no implica que tenga que eliminar un montón de barreras impuestas”.

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Al ser consultada sobre si vive la separación como un fracaso, Escudero fue clara: “No”, respondió, tajante. El panel coincidió en que el verdadero fracaso sería permanecer en algo que ya no funciona y valoró la capacidad de tomar decisiones difíciles para priorizar el bienestar.