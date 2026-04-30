Guatemala

Autoridades emiten alerta preventiva por reto viral en escuelas de Guatemala

El aviso de las autoridades advierte sobre la circulación de mensajes que incitan a simulacros de ataques en centros educativos, lo que ha generado suspensiones de clases y la activación de protocolos de emergencia

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Vista trasera de un estudiante con sudadera y mochila escribiendo "TIROTEO MAÑANA" con tiza en una pizarra negra en un aula vacía y desgastada.
La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia de Guatemala alerta sobre el reto viral 'tiroteo mañana' en centros educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) de Guatemala emitió este 29 de abril una alerta preventiva tras la circulación de un reto viral conocido como “tiroteo mañana” en centros educativos. Según reportó la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), la advertencia está dirigida a estudiantes, padres y docentes por el aumento de mensajes que buscan generar temor en las escuelas a través de redes sociales.

De acuerdo con la UPCV, algunos jóvenes han comenzado a escribir la frase “tiroteo mañana” en pizarrones, paredes y carteles dentro de establecimientos educativos, lo que ha causado alarma e incluso la suspensión de clases en algunos casos. La institución advirtió que este tipo de amenazas falsas activa protocolos de emergencia, moviliza recursos policiales y administrativos, y altera la tranquilidad de la comunidad escolar. AGN remarcó que las autoridades consideran que tales acciones no son una broma, sino que pueden derivar en consecuencias legales y disciplinarias para quienes las realicen.

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Las autoridades subrayaron que la dinámica responde a tendencias virales populares en plataformas digitales. “No todo lo que ves en redes sociales es para repetirlo. Imitar retos puede generar miedo, interrumpir clases y meterte en problemas reales”, indicó la UPCV en su comunicado, citado por AGN. El mensaje busca sensibilizar a adolescentes y jóvenes, considerados los más expuestos a este tipo de contenidos en aplicaciones de mensajería y redes sociales.

Un grupo de estudiantes sonrientes se reúne alrededor de un aro de luz con un teléfono inteligente en un vestíbulo universitario, con ventanas grandes.
Especialistas señalan que los retos virales apelan a la curiosidad de los jóvenes sin medir el impacto social y legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas consultados por la UPCV señalaron que estos retos suelen apelar a la curiosidad o al deseo de atención, sin que quienes los replican dimensionen el alcance social, emocional y legal de sus actos. “Una falsa alarma no solo interrumpe el proceso de aprendizaje, también desvía recursos de seguridad que podrían requerirse en situaciones reales”, advirtió la institución, de acuerdo con lo publicado por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

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Como parte de la campaña de prevención, la UPCV recomendó a estudiantes, docentes y padres reportar cualquier mensaje sospechoso o amenaza relacionada con el reto a los números 110 y 1510 de la Policía Nacional Civil (PNC). Así mismo, instó a los centros educativos a fortalecer la comunicación sobre el uso responsable de redes sociales y a reforzar la cultura de denuncia.

El comunicado concluyó que la prevención comienza con la conciencia individual y colectiva. “Un comentario impulsivo, una frase escrita como broma o una publicación compartida sin pensar puede desencadenar miedo, movilización institucional y consecuencias legales innecesarias”, remarcó la UPCV citada por AGN. Las autoridades reiteraron el llamado a no replicar, no compartir y denunciar inmediatamente este tipo de tendencias para proteger la seguridad y el bienestar de las comunidades escolares.

Vista de espalda de un grupo de estudiantes con uniformes azul oscuro y blanco, algunos con mochilas, caminando por una calle pavimentada frente a un edificio escolar.
El reto 'tiroteo mañana' provoca temor, suspensión de clases y activa protocolos de emergencia en escuelas guatemaltecas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos virales en TikTok preocupan a escuelas por riesgos para los estudiantes

La búsqueda de popularidad en redes sociales se ha convertido en una tendencia dominante entre adolescentes y jóvenes. El deseo de alcanzar la viralidad lleva a miles de usuarios a replicar contenidos, retos y desafíos con el objetivo de ganar seguidores y aprobación digital. Esta dinámica ha transformado la manera en que las nuevas generaciones se relacionan y comparten experiencias, aunque también plantea riesgos vinculados a la exposición y la seguridad en línea.

El aumento de desafíos virales peligrosos en redes sociales como TikTok. Varios estudiantes imitan retos que ponen en riesgo su seguridad física para conseguir vistas, lo que generó preocupación entre padres y docentes. Autoridades educativas recomiendan reforzar la supervisión y el diálogo familiar para prevenir incidentes graves vinculados a estas tendencias digitales.

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