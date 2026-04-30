Honduras enfrenta nueva amenaza forestal: 80 focos de gorgojo descortezador ya afectan bosques en varias regiones

La infografía detalla las características del gorgojo, su ciclo de vida, formas de propagación y los daños que genera en los bosques de pino en Honduras. (FOTO: ICF)

Honduras vuelve a encender las alertas ambientales tras el registro de al menos 80 focos activos del gorgojo descortezador, una plaga que amenaza los ecosistemas forestales del país y que ya ha dejado un saldo de al menos 18 hectáreas de bosque afectadas en lo que va de 2026.

El fenómeno, que históricamente ha provocado severas pérdidas forestales en territorio hondureño, genera preocupación entre autoridades y especialistas debido a las condiciones climáticas actuales, que podrían favorecer su rápida propagación.

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La directora de sanidad forestal del Instituto de Conservación Forestal de Honduras, Roxana Torres, advirtió que el panorama es complejo. “No es alentador”, señaló, al referirse al comportamiento de la plaga en las últimas semanas.

Uno de los principales factores de riesgo es la posible intensificación del fenómeno climático de Fenómeno de El Niño, que suele generar condiciones de sequía y altas temperaturas, debilitando los bosques y facilitando la proliferación del insecto.

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El gorgojo descortezador ataca principalmente árboles de pino, perforando su corteza y afectando los sistemas de transporte de nutrientes, lo que termina provocando la muerte de los ejemplares en poco tiempo. En escenarios de expansión, puede devastar grandes extensiones forestales si no se controla oportunamente.

Infografía que detalla las características, comportamiento y riesgos del gorgojo descortezador, una plaga que amenaza los bosques de pino en Honduras. (Infografía: INFOBAE)

A pesar del escenario adverso, las autoridades aseguran que el país cuenta actualmente con mejores herramientas para enfrentar la plaga en comparación con crisis anteriores. “Hoy contamos con capacidades técnicas y recursos que antes no se tenían, por lo que los impactos no serían iguales a los de la última epidemia”, afirmó Torres, en referencia a brotes pasados que dejaron consecuencias devastadoras.

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Según el informe más reciente, el departamento de Santa Bárbara concentra la mayor afectación, con aproximadamente 8.71 hectáreas dañadas, seguido de Lempira con 2.6 hectáreas. Estos datos reflejan una mayor incidencia en la región occidental del país, donde las condiciones climáticas han favorecido la expansión del insecto.

No obstante, especialistas advierten que la respuesta ante la plaga debe ir más allá de las medidas tradicionales. La coordinadora del Museo de Entomología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Carla Cantarero, destacó la necesidad de implementar estrategias integrales.

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Entre las alternativas planteadas se encuentra el uso de depredadores naturales del gorgojo, una técnica que requiere estudios científicos para su correcta aplicación, pero que podría contribuir a un control más sostenible del problema.

El gorgojo descortezador puede propagarse rápidamente y causar la muerte de árboles al afectar su sistema de nutrientes. (FOTO: Diario Roatán)

Cantarero también señaló que, en muchos casos, las acciones se limitan a la tala de árboles infectados, una práctica que, si bien puede frenar la propagación inmediata, no resuelve el problema de fondo.

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Además, este tipo de intervenciones genera preocupación en las comunidades, ya que puede derivar en la explotación de madera sin garantizar una recuperación del ecosistema.

El impacto del gorgojo descortezador no se limita al ámbito ambiental. La pérdida de cobertura forestal tiene consecuencias directas en la biodiversidad, el ciclo del agua y la economía local, especialmente en comunidades que dependen de los recursos naturales.

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En ese sentido, autoridades del ICF reiteraron que cuentan con los recursos técnicos y financieros necesarios para contener la plaga, aunque reconocen que el desafío requiere una respuesta coordinada entre instituciones, comunidades y expertos.

Honduras reporta 80 focos de gorgojo descortezador y 18 hectáreas de bosque afectadas en 2026. (FOTO: La Tribuna)

La experiencia de brotes anteriores ha demostrado que la detección temprana y la acción rápida son clave para evitar escenarios de mayor escala. Por ello, el monitoreo constante y la intervención oportuna se mantienen como pilares en la estrategia de control.

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El avance del gorgojo descortezador vuelve a colocar en el centro del debate la vulnerabilidad de los bosques hondureños frente a factores climáticos y biológicos. En un contexto de cambio climático, la protección de estos ecosistemas se convierte en una prioridad estratégica para el país.

Mientras tanto, el llamado de especialistas y autoridades es a reforzar las acciones de prevención y control, con el objetivo de evitar que esta nueva ola de infestación se convierta en una crisis forestal de mayores dimensiones.

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