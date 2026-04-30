Daniel Hadad fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa por su impacto en la transformación del periodismo en Hispanoamérica

Daniel Hadad —fundador de Infobae— fue distinguido en Argentina con el Doctorado Honoris Causa por su rol en la transformación del periodismo en Hispanoámerica. Este tipo de reconocimiento, propio de la tradición académica, identifica a aquellas figuras cuya obra honra la excelencia e impacta a la sociedad.

Según expresa el laudatio del vicerrector, profesor Dr. Fernando Luján Acosta, leído durante la presentación de la ceremonia, el recorrido profesional de Hadad “ha trascendido su propio campo, generando impacto estructural en la sociedad, en el pensamiento y en las instituciones”.

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Se subrayó que su trayectoria debe leerse como parte de un proceso más amplio: la transformación del periodismo en un sistema más veloz, más amplio y estructuralmente distinto. Tal como se señaló durante su discurso, su trabajo constituye “una intervención decisiva en la transformación de la industria de los medios en el mundo hispanohablante”.

Asimismo, Hadad no sólo anticipó los cambios del sistema informativo, sino que los ejecutó. “Su diferencial no fue solo ver antes. Fue hacer antes”, expresa el laudatio, sintetizando una lógica de innovación basada en la acción y en la construcción de nuevos modelos.

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Desde una perspectiva global, el impacto de ese modelo adquiere una dimensión aún más relevante. Como se destacó en el análisis académico presentado durante el acto por el profesor Dr. Fernando Luján Acosta, logró “ primer medio nativo digital de la Argentina, anticipando un cambio de paradigma que hoy estructura el sistema informativo global”.

El vicerrector de la Universidad Nacional de La Matanza, profesor Dr. Fernando Luján Acosta

Ese desarrollo no sólo redefinió la escala del periodismo en español, sino que también respondió a un desafío central del ecosistema informativo contemporáneo: operar en un entorno cada vez más fragmentado. En ese contexto, su modelo contribuyó a “facilitar la comunicación en un mundo cada vez más incomunicado”.

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El impacto de ese sistema no se limitó a sus propios proyectos. A lo largo de los años, contribuyó a “reconfigurar el comportamiento de competidores, mercados y audiencias”, estableciendo nuevas reglas de funcionamiento en la industria.

En paralelo, introdujo una lógica que hoy resulta central para el desarrollo del periodismo a escala global: la necesidad de contar con modelos empresariales sólidos. Como destacó Luján Acosta, “el periodismo no puede sostener su función social sin una base empresarial sólida, eficiente y en crecimiento”.

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Juan Antonio Giner durante su discurso en la Universidad Nacional de La Matanza

“Afortunadamente nuestro apadrinado es persona muy conocida, y enumerar sus méritos para este nombramiento resultan casi innecesarios; por esta razón me van a permitir que yo recuerde los méritos académicos de Daniel Hadad, y que sea el profesor Pablo Boczowski quien describa los méritos profesionales que le hacen merecedor de esta investidura”, sostuvo Juan Antonio Giner al tomar la palabra.

“Hadad conoció a profesores y periodistas europeos y americanos; unos pasaban por las aulas y otros eran visitados en las mejores redacciones de París, Londres o Ginebra: desde Le Monde a la BBC pasando por el Journal de Genéve. Esta formación periodística cosmopolita le permitió familiarizarse muy pronto con grandes figuras de medios líderes, en vísperas una época de cambios muy profundos que se aceleraron con la aparición de los primeros experimentos digitales”, agregó Giner. Luego, completó: “Frente al pesimismo de quienes piensan que todo tiempo fue mejor, Daniel Hadad ha demostrado que el desafío era, es y será, ‘innovar o morir’, contando ‘historias relevantes que inquietan, emocionan y hacen pensar’”.

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“Ha triunfado haciendo periodismo innovador, independiente y rentable”, enfatizó Giner.

El evento en la Universidad Nacional de La Matanza realizó ante un auditorio repleto

Es importante destacar que la Universidad Nacional de La Matanza —Buenos Aires, Argentina— fue la casa de estudios que distinguió al fundador de Infobae. Se trató de la séptima ocasión en la que la institución realizó un galardón de esta categoría en 36 años. “Acá, de cada cinco alunos que entran se reciben dos”, precisó el rector de la UNLaM, Daniel Martínez, quien también brindó un breve discurso. “Nosotros tenemos un empleado cada 230 alumnos. No hay ninguna universidad en la República Argentina que pueda tener este índice, ninguna”, aseguró.

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Además de reconocer una trayectoria individual, el Doctorado Honoris Causa distinguió la construcción de un modelo que ha influido en la forma en que se produce, distribuye y consume información en el mundo hispanohablante.

Pablo Boczkowski, en tanto, señaló: “Daniel Hadad ha logrado con Infobae lo que ningún periodista ni empresario periodístico había podido conseguir previamente: posicionar a un sitio nativo digital como el medio más importante del mundo de habla hispana mediante una estrategia que se nutre de la especificidad de los distintos países, y por ende contribuye a fomentar la comunicación en las comunidades hispanoparlantes dentro de un contexto global marcado por una tendencia a la incomunicación producida por la creciente polarización".

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Pablo Boczkowski también fue orador en la ceremonia

En ese sentido, el reconocimiento no solo remite a todo lo generado, sino también al presente y al futuro. Porque, como se subrayó durante la ceremonia, Hadad no es solo parte de la historia del periodismo en América Latina, sino “uno de quienes escriben —en tiempo real— su próxima etapa”.

Al tomar la palabra y brindar su discurso, el fundador de Infobae señaló ante un auditorio colmado: “Una de las cosas que más me tentó para venir y aceptar este este reconocimiento fue cuando el rector me comentó que el 80 u 89 por ciento de los alumnos de esta universidad eran primera generación de graduados. Y me dije: ‘Guau, ese es mi caso’”.

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Daniel Hadad, fundador de Infobae

“Yo siempre soy agradecido a la universidad, pero también soy agradecido a la Fundación Universitaria Río de la Plata (FURP), que cuando yo no había salido de la Argentina me permitieron hacer un viaje y conocer los Estados Unidos. Y en ese viaje es que descubrí mi vocación periodística”, agregó Hadad.

“Hoy es una noche maravillosa -finalizó en su discurso el fundador de Infobae-. Solamente les quiero contar, y para cerrar, una anécdota de, de mi abuelo Antonio. Él vivía en una casita muy cerca de lo que hoy sería la Villa 1-11-14 ahí en un límite entre el Bajo Flores y Pompeya. Y tardaron mucho tiempo en tener agua caliente. Mucho tiempo. Y un día llegó el agua caliente. Y un día el abuelo me dijo: ‘Dani, yo cuando termino del agua caliente, dejo dos minutos el agua fría’. Yo al principio no entendía por qué y un día mi abuelo me dijo: ‘Yo dejo el agua fría para no olvidarme de dónde vengo’. Y yo no me olvido de dónde vengo. Muchísimas gracias”.

Fotos: Adrian Escandar