Economía

Los 7 países que definen el comercio exterior de la Argentina: cuáles son los principales socios y cómo es el intercambio

La balanza comercial se apoya en un grupo reducido de socios que concentra gran parte de las exportaciones y las importaciones, con saldos bilaterales que alternan entre superávit y déficit e influyen fuertemente el resultado global

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China lidera las importaciones y concentra el mayor desequilibrio bilateral. (AP)
China lidera las importaciones y concentra el mayor desequilibrio bilateral. (AP)

El intercambio comercial argentino muestra una fuerte concentración en un grupo reducido de socios que explican buena parte de las exportaciones y las importaciones. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes al primer trimestre de 2026, siete países —Brasil, Estados Unidos, China, India, Chile, Paraguay y Alemania— concentran los principales flujos comerciales y definen el saldo externo del país.

En el período analizado, Argentina registró exportaciones por USD 21.853 millones e importaciones por USD 16.345 millones, lo que derivó en un superávit comercial de 5.508 millones de dólares. Dentro de ese esquema, los cinco principales destinos de exportación fueron Brasil, Estados Unidos, China, India y Chile, que en conjunto explicaron el 42% de las ventas externas. En términos absolutos, ese grupo concentró exportaciones por aproximadamente 9.331 millones de dólares.

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Socios comerciales
Los principales socios comerciales de la Argentina.

Por el lado de las importaciones, los cinco principales proveedores fueron China, Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Alemania, con una participación conjunta del 65% del total. Esto equivale a compras externas por cerca de USD 10.540 millones en el trimestre.

¿Saldo a favor o en contra?

La relación bilateral con cada uno de estos países muestra diferencias marcadas en términos de saldo comercial.

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El vínculo con Brasil, principal socio comercial de Argentina, exhibe un déficit significativo. Las exportaciones hacia ese destino alcanzaron USD 2.720 millones, mientras que las importaciones sumaron USD 3.534 millones en los primeros tres meses del año. De este modo, el saldo comercial fue negativo en 813 millones de dólares. El intercambio con el país vecino se caracteriza por un fuerte componente industrial, especialmente en el sector automotriz, lo que explica la magnitud de las importaciones.

Con Estados Unidos, en cambio, el resultado es superavitario. Argentina exportó USD 2.201 millones e importó USD 1.423 millones, lo que dejó un saldo positivo de 777 millones de dólares. El informe señala que las exportaciones a ese destino mejoraron 41% interanual en el período analizado, reflejando una expansión relevante de las ventas hacia ese mercado.

El caso de China muestra el mayor desequilibrio dentro de los socios analizados. Las exportaciones argentinas hacia ese país fueron de USD 1.770 millones, mientras que las importaciones alcanzaron USD 3.968 millones. Esto generó un déficit comercial de 2.198 millones de dólares. A pesar de ese resultado, el informe destaca que las exportaciones a ese país tuvieron un fuerte salto de 86%, lo que indica una mejora en las ventas externas, aunque todavía insuficiente para compensar el peso de las importaciones.

La relación con India presenta una dinámica opuesta. Argentina exportó USD 1.391 millones e importó apenas USD 268 millones, lo que derivó en un superávit de 1.122 millones de dólares. Este resultado posiciona a India como uno de los principales destinos con saldo favorable para el país.

Chile también forma parte del grupo de mercados con superávit. Las exportaciones alcanzaron USD 1.250 millones y las importaciones USD 224 millones, con un saldo positivo de 1.026 millones de dólares. A pesar de la caída interanual de las exportaciones hacia ese destino, el intercambio bilateral sigue mostrando un resultado favorable para Argentina.

Entre los principales proveedores, Paraguay ocupa un lugar relevante en las importaciones y presenta un saldo negativo para Argentina. Las exportaciones hacia ese país fueron de USD 364 millones, mientras que las importaciones alcanzaron USD 931 millones, lo que generó un déficit de 566 millones de dólares. El informe subraya que Paraguay registró un crecimiento de las ventas hacia Argentina del 39,4% interanual.

Finalmente, Alemania completa el grupo de países clave desde el lado de las importaciones. Argentina exportó USD 277 millones e importó USD 681 millones, con un saldo negativo de 403 millones de dólares. Este patrón refleja la dependencia de bienes industriales provenientes de ese mercado.

El análisis conjunto de estos siete países muestra que Argentina mantiene superávit con tres de ellos —Estados Unidos, India y Chile— y déficit con los otros cuatro —Brasil, China, Paraguay y Alemania—. La magnitud de los desequilibrios también es dispar: mientras que el déficit con China supera los USD 2.100 millones, los saldos negativos con Paraguay y Alemania son menores, aunque igualmente significativos.

Concentración, pero no dependencia

Sumando las exportaciones e importaciones de los siete principales socios comerciales se observa un déficit en la balanza de 1.209 millones de dólares. Esto demuestra que el resultado superavitario total logrado por Argentina en el primer trimestre (USD 5.508 millones) se logró por los resultados alcanzados en el resto del mundo.

Así, aunque existe una concentración del comercio exterior en siete países, no se evidencia una dependencia estructural completa. En este contexto, la balanza comercial global positiva del trimestre se sostiene a partir de los superávits con algunos mercados específicos, que compensan los déficits con los principales proveedores.

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