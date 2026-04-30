Shock total en Gran Hermano: una jugadora quedó expulsada, fue obligada a irse y de inmediato entró su polémica reemplazante

Solange Abraham fue expulsada de Gran Hermano por decisión inmediata de la producción tras expresar repetidamente su deseo de abandonar el reality (Video: Gran Hermano/ Telefe)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) vivió una de las noches más impactantes de la temporada y dejó a todos los fanáticos y jugadores en estado de shock. En una gala inesperada, marcada por la tensión y los nervios, la producción decidió expulsar de manera inmediata a Solange Abraham, quien había manifestado reiteradamente su deseo de abandonar el juego. Pero la sorpresa no terminó ahí: en el mismo instante que Sol cruzó la puerta giratoria, la casa se sacudió con la entrada de su reemplazante, Cinzia Francischiello, gracias al famoso Golden Ticket.

El episodio comenzó con Santiago del Moro, conductor del ciclo, anticipando que la noche traería novedades fuertes. La atmósfera se volvió densa cuando la voz de Gran Hermano se hizo sentir en el living, dirigiéndose directamente a los jugadores y, en particular, a Solange. “Hay una persona que insistentemente me viene manifestando su intención de abandonar mi casa y quiero compartir con todos ustedes lo que pienso sobre esta situación en este momento”, arrancó el Big, dejando claro que lo que venía era una decisión sin marcha atrás.

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El mensaje fue lapidario: “Considero que se trata de una deshonra al juego, a los compañeros y a las posibilidades que les brindé desde el mismo momento en que les abrí mis puertas. Millones de personas quisieran estar en este lugar, en su lugar. Por eso me cuesta comprender esta actitud que no le hace honor a lo que esta casa representa”. Con ese tono firme, Gran Hermano sentenció: “De tal modo, tomé la decisión de que esta persona se retire esta misma noche del juego”.

Antes de salir, Solange advirtió a los otros participantes sobre Emanuel Di Gioia, lo que abrió un nuevo frente de conflictos en la casa

La participante en la mira era Solange Abraham, quien, según explicaron al aire, había ido una y otra vez al confesionario a pedir irse hasta que la situación se volvió insostenible para la producción. Sin tiempo para despedidas, Sol fue conminada a dirigirse a la puerta giratoria, dejando sus pertenencias atrás y saliendo de la casa bajo una mezcla de sorpresa y tensión absoluta entre sus compañeros.

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Antes de cruzar la puerta, Solange dejó una advertencia que no pasó desapercibida: “No confíen en Ema, que los usa para sacarles información”, disparó, apuntando directamente contra Emanuel Di Gioia uno de los jugadores más polémicos del ciclo y generando un nuevo frente de batalla puertas adentro. También criticó sus comentarios hacia Daniela De Lucía, sumando más leña al fuego y dejando una estela de sospecha y desconfianza que promete repercusiones en las próximas galas.

El desconcierto dominaba el ambiente cuando, en ese mismo instante, la casa volvió a llenarse de asombro: la puerta giratoria se abrió y, del otro lado, apareció Cinzia Francischiello. Su regreso fue posible gracias al Golden Ticket, un beneficio especial que le otorgó la producción y que le permitió reingresar al juego de manera directa, eludiendo cualquier tipo de repechaje tradicional o votación previa. El anuncio lo había hecho Del Moro apenas comenzó la gala del jueves sorprendiendo incluso a la venezolana.

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El Golden Ticket le permitió a Cinzia Francischiello reingresar al reality de forma directa, generando sorpresa y reacciones diversas entre sus compañeros

Cinzia fue recibida con sorpresa, abrazos y miradas desconcertadas. “Gracias a la gente que me votó, gracias Gran Hermano”, expresó la venezolana apenas puso un pie en la casa, dejando entrever a los jugadores que su entrada estuvo relacionada con el voto del público, aunque en realidad se trató del uso del famoso Golden Ticket. La estrategia de Cinzia quedó clara desde el primer minuto: volvió para jugar fuerte y no piensa pasar desapercibida.

La relación entre Solange y Cinzia había sido una de las más comentadas en las últimas semanas, ya que ambas compartieron estrategias y alianzas durante la competencia. El regreso de Cinzia, justo en el momento en que Solange se despide, suma aún más misterio y alimenta las teorías sobre posibles nuevas alianzas y traiciones dentro del reality.

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