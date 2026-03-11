Causa AFA: el tesorero Pablo Toviggino llegó a tribunales para su declaración indagatoria

Pablo Toviggino, esta mañana en tribunales. Declara por retención indebida de aportes (Fotografía: RSFotos)

El tesorero de la AFA Pablo Toviggino llegó esta mañana a los tribunales para prestar declaración indagatoria en la causa por presunta retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos, en la que está acusado junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.

Toviggino ingresó a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950 para cumplir con el trámite judicial asesorado por su abogado Marcelo Rochetti y se dirigió al segundo piso, sede del juzgado en lo penal económico del juez que lleva el caso, Diego Amarante.

Pablo Toviggino (Foto: Adrián Escandar)

La investigación se abrió por denuncia de ARCA, querellante en el caso, por un delito que prevé penas de dos a seis años de cárcel vinculado a la falta de pago de la multimillonaria suma en concepto de retenciones al Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Para mañana está citado Tapia y luego el juez quedará en condiciones de resolver situaciones procesales mientras que la Cámara en lo Penal Económico tiene que decidir si ratifica la continuidad de la pesquisa o la cierra por inexistencia de delito, como planteó la defensa de los dirigentes acusados.

Noticia en desarrollo