Costa Rica actualiza norma para trasplante cardíaco: promete mayor transparencia y prioridad según gravedad

La nueva norma busca garantizar mayor transparencia en la asignación de órganos en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud firmó la nueva Norma Nacional de Trasplante Cardíaco, una actualización que busca transformar la forma en que se asignan y realizan estos procedimientos en el país, incorporando criterios más claros, equitativos y basados en evidencia científica.

La normativa, que será publicada en el Diario Oficial La Gaceta, entrará en vigor conforme a los plazos establecidos por ley y será de cumplimiento obligatorio para todos los establecimientos de salud autorizados que participen en procesos de donación y trasplante.

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Se trata de un cambio relevante dentro del Sistema Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que introduce ajustes tanto clínicos como técnicos y operativos en la gestión de trasplantes cardíacos, uno de los procedimientos médicos más complejos y sensibles del sistema sanitario.

Nuevas reglas para un proceso más justo

Uno de los principales ejes de la actualización es la implementación de criterios objetivos y transparentes para la asignación de órganos. Según el Ministerio de Salud, el nuevo marco normativo permitirá que las decisiones se tomen con base en evidencia científica y parámetros médicos estandarizados, reduciendo márgenes de discrecionalidad.

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Además, se priorizará a los pacientes según la gravedad de su condición, lo que busca garantizar un acceso más equitativo y oportuno a este tipo de intervenciones.

En la práctica, esto implica que los casos más críticos tendrán mayor prioridad dentro de la lista de espera, alineando el sistema costarricense con estándares internacionales en materia de trasplantes.

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Los pacientes serán priorizados según la gravedad de su condición médica. (Freepik)

Mayor control y trazabilidad

Otro de los avances clave es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Donación y Trasplante, que permitirá un seguimiento más riguroso de cada etapa del proceso.

La nueva normativa refuerza la trazabilidad desde la identificación del donante hasta la realización del trasplante, con el objetivo de garantizar mayor seguridad, control y transparencia.

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Asimismo, se consolida el papel de los equipos médicos interdisciplinarios, quienes tendrán una responsabilidad más estructurada en la evaluación, seguimiento y toma de decisiones clínicas.

Esto incluye especialistas en cardiología, cirugía, cuidados intensivos y otras áreas clave para asegurar una valoración integral de cada caso.

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Alineación con estándares internacionales

El Ministerio de Salud destacó que esta actualización incorpora avances médicos y tecnológicos en el campo del trasplante cardíaco, permitiendo que Costa Rica se mantenga al día con prácticas internacionales.

Esto no solo mejora la calidad de los procedimientos, sino que también fortalece la confianza en el sistema de donación y trasplantes, un aspecto fundamental para promover la cultura de donación en el país.

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Expertos coinciden en que la modernización de las normas es esencial en un campo donde la innovación médica avanza rápidamente y donde las decisiones deben basarse en criterios científicos sólidos.

La normativa impulsada por el Ministerio de Salud será obligatoria para todos los centros de salud autorizados del país. Fuente: Teletica

Obligatoria para todo el sistema

La aplicación de la nueva norma será obligatoria para todos los centros de salud autorizados, tanto públicos como privados, lo que refuerza la rectoría del Ministerio de Salud sobre estos procesos.

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Con esto, se busca garantizar que todos los procedimientos se realicen bajo un mismo estándar, evitando desigualdades y fortaleciendo la eficiencia del sistema.

Además, la normativa establece lineamientos claros que permitirán una mejor fiscalización y control por parte de las autoridades sanitarias.

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Un paso hacia mayor equidad en salud

Con esta actualización, Costa Rica reafirma su compromiso con el derecho a la salud y el acceso equitativo a tratamientos de alta complejidad.

Los trasplantes cardíacos representan una oportunidad de vida para pacientes en condiciones críticas, por lo que contar con un sistema más transparente, seguro y eficiente es clave para maximizar su impacto.

El Ministerio de Salud indicó que continuará impulsando acciones para fortalecer la cultura de donación de órganos en el país, un factor determinante para que más personas puedan acceder a este tipo de procedimientos.