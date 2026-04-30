Remesas mediante criptomonedas en El Salvador alcanzan los $17,3 millones en el primer trimestre de 2026

Un residente de El Salvador paga con su smartphone en un comercio local que acepta criptomonedas, ilustrando la integración de las remesas digitales en la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el complejo tablero de la economía salvadoreña, las remesas ese dinero que los compatriotas envían desde el exterior a sus familias actúan como el motor principal que mantiene a flote a miles de hogares.

Recientemente, los datos del Banco Central de Reserva (BCR) han revelado un fenómeno interesante: el uso de “carteras digitales” de criptomonedas para enviar este dinero ha experimentado un crecimiento notable durante los primeros tres meses de 2026.

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Entre enero y marzo de este año, El Salvador recibió 17,38 millones de dólares a través de criptomonedas. Si comparamos esta cifra con el mismo periodo del año pasado (2025), cuando se recibieron 11,61 millones, vemos un salto del 49.7 %.

En términos simples: por cada 10 dólares que entraban vía cripto el año pasado, hoy están entrando casi 15. Esto representa un aumento de 5,77 millones de dólares en apenas un trimestre.

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Es decir que, El Salvador recibió, en términos generales, un total de 2,435,59 millones de dólares en remesas totales durante este trimestre. Esto significa que, aunque el envío por criptomonedas creció, solo representa el 0.71 % de todo el dinero que entró al país. La gran mayoría de los salvadoreños sigue prefiriendo los métodos tradicionales, como las transferencias bancarias o las ventanillas de cobro.

Detalle de las remesas familiares recibidas en El Salvador por tipo de transferencia durante el primer trimestre de 2026, según datos oficiales del BCR.

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Detalle de las remesas familiares recibidas en El Salvador por tipo de transferencia durante el primer trimestre de 2026, según datos oficiales del BCR.

Este aumento llama la atención porque el año 2025 no fue bueno para el bitcóin en las remesas salvadoreñas. Durante los 12 meses del año pasado, el uso de estas billeteras digitales se desplomó un 32.5 %.

Parecía que la confianza en esta tecnología se estaba desvaneciendo, pero los datos de este primer trimestre sugieren que un pequeño sector de la población está volviendo a utilizar estos canales o que nuevos usuarios están experimentando con ellos.

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El Salvador: Un motor económico sólido impulsado por la innovación y las remesas

El Salvador se consolida como un referente global en la adopción de tecnologías financieras, permitiendo que la modernización avance al ritmo de su gente. Durante el primer trimestre de 2026, la economía nacional ha demostrado un dinamismo excepcional, impulsada por un flujo histórico de remesas familiares que alcanzó los $2,435.59 millones.

Esta cifra representa un robusto incremento de $165,9 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior, reafirmando la confianza de la diáspora en el rumbo del país.

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Las remesas globales alcanzaron $2.435,59 millones entre enero y marzo de 2026, un aumento de $165,9 millones respecto a 2025, con transferencias por billeteras digitales creciendo un 49,7% y un pico mensual en marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dinamismo financiero alcanzó su punto máximo en marzo, mes en el que ingresaron $910,81 millones. Este monto no solo roza niveles récord, sino que supera por más de $47 millones lo registrado en marzo de 2025. Este crecimiento constante indica que el país cuenta con un motor económico fuerte y estable que garantiza el bienestar de miles de familias salvadoreñas.

Paralelamente, la infraestructura tecnológica impulsada en los últimos años está mostrando su madurez. El uso de billeteras digitales para criptomonedas experimentó un repunte del 49.7%, sumando $17,38 millones en el trimestre. Este avance sugiere que las herramientas modernas están ofreciendo soluciones útiles y ágiles para un segmento de la población que busca alternativas innovadoras.

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En conclusión, estas cifras reflejan una convivencia armoniosa entre los canales tradicionales y las nuevas opciones digitales. El primer trimestre de 2026 cierra con un balance sumamente positivo: más recursos llegando directamente a los hogares y una mayor diversidad de opciones tecnológicas para recibirlos, consolidando una base económica sólida para el futuro de El Salvador.