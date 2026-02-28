Los detalles de la cena con diputados y senadores que brindará Milei tras su discurso: irán los aliados

Milei junto a Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO (REUTERS/Agustin Marcarian)

El presidente Javier Milei decidió extender la invitación a la cena en la Quinta de Olivos que encabezará el próximo domingo por la noche, luego de la apertura de las sesiones ordinarias, a los bloques aliados que suelen acompañar al oficialismo durante las votaciones en el Congreso.

Si bien al comienzo el encuentro fue planeado solamente para “los puros”, con el correr de las horas se sumó a la convocatoria a los integrantes de los espacios cercanos a la Casa Rosada, como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aunque no habrá asistencia perfecta.

Fue el jefe de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, quien se comunicó el miércoles por la tarde con los principales referentes de todas esas fuerzas políticas para convocarlos a la residencia presidencial.

Tal como anticipó Infobae, el mandatario nacional comenzó a organizar la reunión para fortalecer el vínculo con los legisladores propios -y ahora también con terceros-, en la previa de un año en el que espera aprobar varias reformas que tiene en agenda.

La cena será en la Quinta de Olivos

De acuerdo con lo que pudo saber este medio, el líder de los diputados del PRO, Cristian Ritondo, ya confirmó su asistencia al evento e iría junto con otros seis compañeros de banca.

Las invitaciones, de todas formas, fueron muy específicas, ya que no se cursaron, por ejemplo, ni a Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), que compone un interbloque con los partidos mencionados, ni a otros que suelen acompañar las iniciativas del Poder Ejecutivo, como Innovación Federal, que encabeza Alberto Arrúa.

Por su parte, Oscar Zago y Eduardo Falcone ya avisaron que el MID no va a participar de la comida, en medio de las tensiones por los movimientos en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

Es que, en ese recinto, la jefa libertaria, Pilar Ramírez, anunció recientemente la incorporación a su bancada de Sandra Rey, que hasta hace poco respondía a Zago dentro de la agrupación Confianza y Desarrollo.

Por el contrario, Pamela Verasay y todos sus compañeros de banca de la UCR confirmaron su presencia, por lo que podría ser el único espacio con asistencia perfecta al encuentro en la Quinta de Olivos.

El Presidente también invitó a los aliados (Tomas CUESTA / AFP)

No obstante, algunos de los diputados de esta fuerza aclararon que podrían faltar por complicaciones para conseguir vuelos desde sus provincias, en el marco de los paros de controladores aéreos que afectan desde hace algunos días las operaciones.

Aunque en un principio se habló de un asado, fuentes cercanas al mandatario aclararon que el menú todavía no está definido y que en lugar de carne podría haber algún tipo de “picoteo”, como empanadas.

El Presidente arribará al Congreso este domingo a las 20:00, para cuando está previsto que comience la sesión especial en la que se le dará inicio formal al periodo ordinario.

En el recinto estarán los principales miembros del Gabinete, además de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, varios gobernadores, diputados y senadores, entre otros espectadores.

Por otro lado, durante la ceremonia, el jefe de Estado volverá a verse de frente con su vice, Victoria Villarruel, con quien no conversa desde la apertura del año pasado, cuando ambos protagonizaron un cruce que se transmitió en vivo y en directo.

“No terminé. No terminé. Digo, no te apures”, retó el mandatario a la titular del Senado, cuando ésta dio por finalizada la Asamblea Legislativa antes de que él cerrara su discurso, como lo hace habitualmente, pidiendo que “Dios bendiga a los argentinos”, que “las fuerzas del cielo” acompañen al Gobierno y con el grito de “viva la libertad, carajo”.

El reto del Presidente a su vice (REUTERS/Matias Baglietto)

En esta oportunidad, Milei tiene previsto exponer durante aproximadamente una hora, durante la cual marcará el rumbo parlamentario que pretende llevar adelante el Gobierno, que se encuentra fortalecido por el crecimiento del bloque oficialista a partir de la victoria en las últimas elecciones y la mejora de las relaciones con los aliados.

El jefe de Estado ya tiene prácticamente listo el discurso que va a dar y que preparó en conjunto con su asesor, Santiago Caputo, y la cooperación de todas las áreas del Gabinete.

El líder libertario “tiene como tarea fundamental la de describir el estado de la Nación y la agenda legislativa que tiene en mente para las sesiones ordinarias. Con eso está perfecto”, opinó ante Infobae una altísima fuente de la Casa Rosada.

Tal como anticipó este medio, está previsto que el texto esté articulado en tres partes: una en la que detallará la herencia que tuvo al comienzo de su gestión y los desafíos que tenía para su mandato, un segundo tramo que constará de contar lo ocurrido durante el año pasado y una tercera, la más importante, que detallará cómo será el norte de la gestión y el porqué de las reformas que se priorizarán en el Congreso.

“Batalla cultural: agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho ‘Don Chatarrín de los Tubitos Caros’, ‘Don Gomita Alumínica’ y el ‘Señor Lengua Floja’ en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”, escribió Milei en su cuenta de X, en un mensaje que aparece como premonitorio de lo que dirá el domingo.

El posteo estuvo dirigido contra los empresarios Paolo Rocca (del Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (de Fate y Aluar) y Roberto Méndez (de Neumen), que en las últimas semanas protagonizaron fuertes controversias.