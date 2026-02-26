Una hora de discurso, críticas a los “empresaurios” y promesas reformistas: qué dirá Milei en el Congreso

Milei hablará el domingo ante el Congreso (AFP)

El presidente Javier Milei dará un discurso de aproximadamente una hora ante la Asamblea Legislativa en el marco de la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso. Se trata de uno de los acontecimientos políticos del año y el marco en donde el jefe del Estado da precisiones sobre cuáles serán sus perspectivas de gestión para el período que se viene, tanto en materia ejecutiva como legislativa.

No es casual que Milei se haya guardado en las últimas semanas y no haya brindado numerosas entrevistas en los medios. También eligió dosificar la cantidad de lugares en donde brindar discursos de esta índole: el último con amplia resonancia fue en el Foro de Davos, donde enumeró los hitos de la gestión pero bajo el prisma de la idea de gobernanza global que tiene en mente.

“Para estas ocasiones, Javier [Milei] tiene como tarea fundamental la de describir el estado de la Nación y la agenda legislativa que tiene en mente para las sesiones ordinarias. Con eso está perfecto”, opinó esta tarde ante Infobae una altísima fuente de la Casa Rosada.

Milei planea pasar los próximos días terminando de pulir el discurso que utilizará para el domingo. Su principal ladero en esa tarea será el asesor presidencial Santiago Caputo, quien continúa articulando la narrativa de la administración libertaria.

El asesor presidencial Santiago Caputo (AFP)

En principio, está previsto que el texto esté articulado en tres partes: una en la que detallará la herencia que tuvo al comienzo de su gestión y los desafíos que tenía para su mandato, un segundo tramo que constará de contar lo ocurrido durante el año pasado y una tercera, la más importante, que detallará cómo será el norte de la gestión y el porqué de las reformas que se priorizarán en el Congreso.

Aunque el Presidente dará detalles de las aspiraciones reformistas que tiene, habrá espacio a críticas sobre ciertas problemáticas estructurales de la economía argentina.

Milei está dando pistas en sus redes sobre los asuntos que le fastidian sobremanera. Esta mañana volvió a publicar críticas sobre los empresarios Paolo Rocca (Techint), Javier Madanes Quintanilla (Aluar/Fate) y Roberto Méndez (Neumen) a quienes catalogó como representantes del “sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”.

Fuentes muy cercanas a la Quinta de Olivos confirmaron a Infobae que la cuestión de fondo sobre el vínculo de los empresarios con la agenda estatal formará parte del discurso del domingo.

Los asesores del Presidente marcan que un concepto fundamental de la lógica mileista es que “Argentina se encontraba al borde del fracaso terminal y después de dos años hemos dado vuelta la página, emprendiendo un camino donde cada día se puede estar un poco mejor”.

Paolo Rocca

Punto y parte. En los últimos días circularon rumores en redes sociales de que el Presidente tendría interés de declarar algún indulto a genocidas de la última dictadura militar. Ante la consulta de este medio, en Casa Rosada informaron que nunca estuvo en evaluación. “Nosotros no nos metemos en temas judiciales”, afirmaron.

El Gobierno tiene la intención de que se entienda claramente las aspiraciones reformistas que buscan imprimirle a este 2026. Por lo que trascendió hasta el momento, Milei no estaría pensando en hacer un punteo de cada reforma que planean todos los ministerios libertarios. La idea es simplemente desglosar cada uno de los paquetes de proyectos que tiene intención de destacar y ponderar para el tratamiento legislativo de estas sesiones ordinarias.

En el Congreso comunicaron que la Cadena Nacional durará desde las 20.55 hasta las 23.30 horas. Aquello es un plazo estimativo y no quiere decir que la alocución vaya a durar tanto. Si Milei termina de hablar antes, se cortará antes. Lo cual es lo que va a suceder.

Y es que funcionarios que hablaron con el Presidente este jueves informan que el discurso será de una hora, aproximadamente. En su debut en su primera Asamblea Legislativa el año pasado, el líder libertario había hablado durante 70 minutos. El año pasado superó esa marca solo por dos minutos. No se prevé un cambio sustantivo en la duración para esta ocasión.

La transmisión comenzará con el arribo de Milei al Palacio del Congreso y se espera que el contacto que vaya a tener con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se reduzca al mínimo posible. Hay quienes hablan de que debería ser a cero, pero hay cuestiones protocolares -como la firma de las actas- que lo podrían impedir.

Lo interesante es lo que sucederá con la transmisión, que replicará componentes de la del año pasado. “No está en los planes que se muestre a la oposición. La idea es que se lo muestre a Javier la mayor cantidad de tiempo con algunos pocos paneos”, informa una fuente al tanto del operativo.

Tal y como hizo en 2024 y 2025, Milei volverá a dar su discurso parado, con su vicepresidente detrás y la banda presidencial puesta. Sus antecesores siempre hablaron sentados en el estrado, al lado de sus vicepresidentes, y sin la banda colocada. En el arranque de la transmisión del último marzo, el rating televisivo alcanzó los 17 puntos, pero a lo largo de la transmisión, fue descendiendo, estableciéndose primero en 8,1 puntos. Luego, la baja continuó hasta tocar cifras como 5,3 y 4,5.