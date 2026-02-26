“Don Chatarrín”, “Don Gomita Alumínica” y “el Señor Lengua Floja”: quiénes son los empresarios que criticó Milei

Paolo Rocca, Javier Madanes Quintanilla, Javier Milei y Roberto Méndez, cuatro figuras prominentes que marcan el rumbo económico y político de Argentina, reunidos en un collage visual. (.)

El Presidente de la Nación, Javier Milei, apuntó esta mañana contra los empresarios Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar) y Roberto Méndez (CEO de Neumen), que en las últimas semanas protagonizaron fuertes controversias.

“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, apuntó el mandatario nacional.

En un escrito titulado como “Batalla cultural”, el Presidente finalizó: “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

Confesión y polémica

Hace dos días, Roberto Méndez (CEO de Neumen), a quien Milei lo definió como “el Señor Lengua Floja”, reconoció que, antes de la desregulación del mercado, los neumáticos tenían precios elevados y que las empresas del sector lograron márgenes de ganancia muy altos debido a la remarcación de precios, facilitada por las restricciones a las importaciones.

“Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, confesó en una entrevista con el streaming Ahora Play.

Méndez valoró la propuesta de Federico Sturzenegger sobre exigir a las empresas una rentabilidad acorde, cercana al 20%. “En un momento, aplicábamos márgenes del 60 al 70%”, afirmó.

Con 42 años de experiencia en el rubro, Méndez detalló que su empresa emplea a 520 personas y cuenta con 40 sucursales en todo el país. Además, consideró que la rentabilidad bruta, antes de impuestos, no debería ser inferior al 22% en Argentina, debido a que la carga impositiva local es mucho mayor que en Europa o Estados Unidos. Según Méndez, ese porcentaje resulta indispensable para sostener la actividad.

Al poco tiempo, Milei se hizo eco de las declaraciones y contestó desde sus redes sociales: “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”.

“Casualidad cero”

Otra mención que hizo el presidente fue hacia Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar), a quien nombró como “Don Gomita Alumínica”.

Hace poco más de una semana, la empresa Fate anunció el cierre definitivo de su planta (ubicada en la localidad bonaerense de Virreyes), que dejó como consecuencia el despido de 920 empleados y el freno de su producción de neumáticos.

La acción surgió en medio del debate y la discusión por la Reforma Laboral, algo que el gobierno no dejó pasar por alto. “Casualidad cero”, sentenció el mandatario al enterarse del fin de la histórica marca. En la misma sintonía se había expresado el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Fue sugestivo, nosotros entendemos que detrás de eso hubo una complicidad con la vieja política”.

Instalaciones de Fate, empresa productora de neumáticos, y silos de Aluar, compañía líder en aluminio, reflejando dos importantes sectores industriales. ( bertolotti.luciano@, Andrés Sanguinetti)

Sin embargo, no fue el único cruce. El último lunes, el Gobierno eliminó el arancel antidumping del 28% aplicado a las hojas de aluminio importadas desde China. Esta medida, solicitada en 2020 por Aluar —el mayor productor nacional del sector y también propiedad de Madanes Quintanilla—, había sido establecida durante la gestión de Alberto Fernández por un período de cinco años, con vencimiento previsto para el 5 de marzo.

Luego de revisar un informe técnico elaborado por el área de Comercio Exterior, las autoridades concluyeron que no se detecta margen de dumping en las exportaciones del producto bajo análisis hacia la Argentina.

Con el vencimiento del arancel, Aluar solicitó la reapertura del análisis para extender la medida, pero el Gobierno rechazó el pedido. La compañía puede apelar la decisión ante el Ministerio de Economía y, en última instancia, ante la Jefatura de Gabinete. Solo después de agotar estas vías administrativas podría recurrir a la justicia.

La disputa por la apertura de las importaciones

“Don Chatarrín de los Tubitos Caros” es la referencia de Milei hacia el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca. Es que, a fines de enero, la adjudicación a la empresa india Welspun para proveer tubos para el gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro provocó un enfrentamiento público entre ambos dirigentes.

Javier Milei respaldó la apertura de importaciones y criticó a quienes se oponen, sugiriendo que las objeciones responden a intereses particulares. “La nueva Argentina”, afirmó el presidente. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablando de la industria del acero y de los supuestos perjuicios de la apertura, ya sabés quién les paga...”, señaló.

Personal trabaja en la construcción de un gasoducto para transportar gas natural desde la formación Vaca Muerta (Imagen de archivo / Reuters / Martin Cossarini)

Posteriormente, dirigió sus críticas a Rocca al cuestionar a quienes defienden “a Don Chatarrín de los tubitos caros”. De esta manera, el Gobierno decidió no aplicar medidas antidumping y descartó establecer barreras comerciales adicionales.

A inicios de este mes, Rocca publicó una carta en la que respondió a las críticas por anunciar que presentaría una denuncia antidumping contra la empresa india Welspun, adjudicataria del contrato. Además, defendió la importancia de la industria nacional y pidió establecer un diálogo con la administración libertaria para fortalecer la competitividad del sector industrial.