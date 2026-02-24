Política

Javier Milei convocará a una cena con diputados y senadores luego de su discurso en la Asamblea Legislativa

Tras la inauguración de sesiones ordinarias, el mandatario reunirá a los bloques oficialistas en la quinta de Olivos. Se espera la asistencia de miembros del Gabinete

Javier Milei convocará a una cena con diputados y senadores luego de su discurso en la Asamblea Legislativa (AFP)

En paralelo a la definición de la estrategia a desplegar para conquistar la reforma laboral y los principales objetivos en la última semana de sesiones extraordinarias, el oficialismo ultima detalles de la ceremonia que tendrá lugar este domingo 1° de marzo, en la que el presidente Javier Milei inaugurará formalmente el año legislativo desde el Congreso de la Nación. A posterior, el mandatario tiene previsto cerrar la jornada con una cena con los propios en la quinta de Olivos, según confirmaron tres fuentes oficiales a Infobae.

Como lo hizo desde el 1° de marzo de 2024, el mandatario utilizará el bastón de mando y la banda presidencial para brindar detalles de la hoja de ruta legislativa que intentarán aprobar este 2026 en lo que será su tercera apertura de sesiones. Lo hará a las 21, desde un atril ubicado en el corazón de la Cámara de Baja frente a los 257 diputados, los 72 senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Según supo este medio de fuentes al tanto de la redacción del discurso, aún en proceso, el mensaje estará direccionado a la sociedad y bucará recuperar la épica libertaria a la vez que brindará detalles de los proyectos que el Ejecutivo intentará impulsar este año al que definieron como “el más refomista de la historia”.

Este lunes, mientras la mesa política repasaba la agenda legislativa pendiente para lo que resta de la prórroga veraniega, los equipos de ceremonial y protocolo de las Cámara de Senadores, Diputados y de Casa Rosada bajo la coordinación de Mara Gorini, funcionaria del riñón de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunieron en Balcarce 50 para motorizar la organización del evento que será transmitido por cadena nacional el próximo domingo.

Repitieron el contacto este martes a las 16 en el Congreso para motorizar la logística de la sesión que iniciará formalmente Villarruel, y luego del habitual cuarto intermedio, continuará el jefe de Estado, tras la rubricar el acta, con su exposición que se extenderá poco más de 30 minutos.

La última foto de Milei junto a su Gabinete en Olivos

Al término de la sesión, la quinta de Olivos oficiará de sede para el agasajo de diputados y senadores de La Libertad Avanza que se darán cita en un nuevo evento social. En 2025, la tertulia tuvo lugar en Casa Rosada, donde la selecta lista de invitados compartió empanadas y gaseosas. En esta oportunidad, el menú permanece en reserva aunque hay quienes piensan que podría servirse asado. La convocatoria alcanza además a ministros e integrantes del equipo de Gobierno.

Otro gesto que se repite en esta edición es la anticipada ausencia de la vicepresidenta, de nula relación con su compañero de fórmula. Si bien desde hace más de un año que la titular del Senado no da asistencia a las habituales reuniones de Gabinete, en las últimas semanas la tensión abierta con el Ejecutivo se intesifico luego de que cuestionara la apertura de importaciones y se mostrara junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los principales detractores del mandatario.

“Es peronista, con ansias de poder y antiliberal”, la definen por los pasillos de Balcarce 50 al tiempo que aclaran que no será invitada a los festejos. Frente a cámara la situación no cambia: “No forma parte de la gestión”, sintetizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sin rodeos.

El Presidente junto a Victoria Villarruel (REUTERS)

De no mediar imprevistos, el libertario recibirá a los legisladores que lograron aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, pero también la Ley Penal Juvenil, la reforma laboral, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y obtuvieron media sanción de las modificaciones que buscan implementar en la Ley de Glaciares. “Estamos trabajando para que el Presidente llegue con más espalda al domingo”, confesó a este medio un integrante de la mesa política que sigue de cerca las negociaciones dispuestas para las sesiones del jueves y viernes próximo.

Lo cierto es que el domingo, ante la mirada atenta de funcionarios, legisladores, gobernadores, militares y miembros de la Corte, el recinto expondrá la nueva composición de los bloques luego de que el peronismo sufriera el desprendimiento de tres senadores de Convicción Federal que responden a los gobernadores aliados Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta). “Estamos a uno de los dos tercios”, festejó un alfil legislativo a este medio.

Del ágape que está en plena organización participarían, en primera instancia, solo legisladores de La Libertad Avanza, en lo que definen como una reunión “pura”. Pese a que se espera que la Vicepresidenta reciba al Presidente en la puerta del Congreso, como dicta el protocolo, no integrará el selecto grupo convocado a los festejos.

