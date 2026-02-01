Javier Milei evalúa visitar Mendoza antes de fin de mes, para cuando ya estaría aprobada la reforma laboral

El mandatario nacional junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo

En el marco del “Tour de la gratitud”, que inició tras haber ganado las últimas elecciones nacionales, el presidente Javier Milei analiza viajar antes de fin de mes a Mendoza, provincia gobernada por Alfredo Cornejo, para encabezar un nuevo acto partidario y mostrarse junto a dirigentes locales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de La Libertad Avanza, esta semana podría terminar de cerrarse la agenda de actividades que llevará adelante el jefe de Estado en el interior del país.

Su visita, de concretarse, se daría después de que el Congreso ya haya aprobado la reforma laboral, uno de los principales proyectos que el Poder Ejecutivo envió para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias que comenzarán este lunes.

De hecho, Cornejo es uno de los mandatarios provinciales que ya anticipó que apoyará la iniciativa, incluso a pesar de que tiene algunos reparos con el capítulo fiscal, principalmente por los cambios que se plantean en Ganancias.

La reforma comenzará a debatirse en el Senado (Maximiliano Luna)

El dirigente radical fue uno de los primeros a los que fue a ver este año el ministro del Interior, Diego Santilli, para tratar de conseguir los votos necesarios para que el proyecto sea sancionado.

En aquella oportunidad, el mendocino le transmitió al funcionario su preocupación por el artículo que establece una baja en las alícuotas que pagan las sociedades en concepto de ese impuesto.

Sin embargo, también señaló públicamente que considera que la idea que impulsa la Casa Rosada “es una reforma relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal”.

“Contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo. Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca y que, a partir de ese crecimiento, el Estado pueda sostener sus políticas públicas esenciales”, señaló luego del encuentro.

Santilli y Alfredo Cornejo

En esta línea, fuentes cercanas a Cornejo adelantaron a este medio que, aunque esperan que se analice esa parte del proyecto, “no es condición sine qua non” para que haya un acompañamiento de los diputados y senadores que le responden al gobernador.

Por otra parte, este viaje se daría también en la previa de las elecciones municipales en Mendoza, que se llevarán adelante el próximo 22 de febrero en los departamentos de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Las autoridades de La Libertad Avanza llegaron a un acuerdo con los radicales y con el PRO para competir juntos en estos comicios, en los que se renovarán las bancas en los Concejos Deliberantes.

Por esta razón es que en el oficialismo nacional también buscan que el Presidente se muestre con los candidatos de su espacio, que compartirán boleta con los que propuso el gobernador.

La última vez que Milei estuvo en Mendoza fue en octubre pasado, justamente, para impulsar la campaña de Luis Petri, entonces ministro de Defensa que se postuló para diputado, también en una alianza con Cornejo.

En ese momento, a bordo de una camioneta oficial, el jefe de Estado recorrió peatonal Sarmiento, en la capital, y con un megáfono se dirigió a la multitud que lo siguió en su trayecto, para pedirles el voto.

Javier y Karina Milei junto a Luis Petri en Mendoza

En esta provincia, la coalición libertaria consiguió el 53,64%, superando por más de 28 puntos al peronismo, que terminó segundo y solamente se impuso en La Paz y Santa Rosa, dos de los municipios que ahora vuelven a las urnas.

La última actividad que realizó el Presidente como parte del “Tour de la gratitud” fue la semana pasada en Mar del Plata, donde se mostró con Santilli en tono de campaña. El ministro suena como posible candidato a gobernador bonaerense en 2027.

La caminata a metros de la playa se dio el día anterior a la Derecha Fest, el evento que también estuvo encabezado por Milei y que contó con la participación de otros referentes del oficialismo, como Sebastián Pareja, quien fue abucheado por parte del público, en una señal de que la interna todavía no se saldó.

“Las Fuerzas del Cielo”, agrupación referenciada en el asesor presidencial, Santiago Caputo, se desligaron del hecho y aseguraron que no fueron ellos quienes protagonizaron ese momento, sino militantes autónomos.

“Nosotros estamos enfocados en el proyecto de reelección del Presidente, en lograr que su agenda legislativa se concrete y en llegar de la mejor forma a dar la batalla por la gobernación en 2027. No nos molesta esta actitud en términos personales, pero nos llama la atención que el foco de ellos no esté puesto en las tareas que nos indica el Presidente como prioritarias”, respondieron desde el entorno de Pareja.

El próximo 7 de febrero, Milei participará del acto oficial donde se recreará la batalla de San Lorenzo, en Santa Fe, y aprovechará para restituir la custodia del sable corvo de San Martín al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, pero no habrá ninguna actividad partidaria: “Por el momento no se está preparando nada desde La Libertad Avanza”, aseguraron.