Política

Javier Milei cierra su visita a Mar del Plata: encabezará la Derecha Fest y asistirá a una obra de Fátima Florez

El presidente volverá a subirse a los escenarios para cantar, esta vez en el show de la capo cómica. Antes, será el orador principal en el encuentro de militantes de derecha

Guardar

El presidente Javier Milei continúa en Mar del Plata. Luego de realizar una multitudinaria caminata que culminó con un breve discurso pronunciado a través de un megáfono en la esquina de Güemes y Avellaneda, el jefe de Estado tendrá otra jornada de actividades en la costa argentina.

Finalizando la tarde será el orador principal de la Derecha Fest, un evento organizado por el titular de la fundación Faro, Agustín Laje, y los principales referentes del sector ideológico que tiene al propio Milei como máximo exponente. Será en el exclusivo balneario Horizonte Club de Playa desde las 19.30.

Javier Milei abordó temas clave
Javier Milei abordó temas clave de la agenda oficialista como la reforma laboral y la ley penal juvenil

Luego, se dirigirá al Teatro Roxy, donde la capo cómica y ex pareja del presidente, Fátima Flores, realiza su espectáculo “Fátima Universal”. Allí está previsto que Milei interprete una canción - sería El Rock del Gato, de los Ratones Paranoicos -, por lo cual durante la tarde visitó las instalaciones del teatro para realizar una breve puesta en escena antes del show.

Decenas de seguidores se acercaron hasta el lugar a primera hora de la tarde para mantener un contacto con el libertario.

Javier Milei inició una multitudinaria
Javier Milei inició una multitudinaria caminata en Mar del Plata que culminó con un discurso por megáfono junto a sus seguidores (Jose Tetty)

Horas antes, Milei había tenido una breve intervención a través de un megáfono y subido arriba de la caja de una camioneta, junto a su hermana Karina, en el que retomó los temas de la agenda oficialista por estas horas: el tratamiento de la reforma laboral, la ley de glaciares y la modificación de la ley penal juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 13 años, según el proyecto oficial.

17:50 hsHoy

Javier Milei criticó con dureza a Paolo Rocca tras la licitación que perdió Techint por el gasoducto de Vaca Muerta

El presidente lo llamó “Don Chatarrín de los tubitos caros”, en medio de las quejas del grupo empresario porque la compañía india Welspun se impuso en la pelea para proveer los caños para un ducto de 480 kilómetros

La reciente adjudicación a la empresa india Welspun para el suministro de tubos destinados al gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro generó un choque público entre el presidente Javier Milei y Paolo Rocca, director ejecutivo del Grupo Techint.

Leer la nota completa
17:50 hsHoy

Javier Milei viaja a Mar del Plata y encabezará el Derecha Fest: espera reunir a miles de personas y movilizar a la militancia

Se trata de la quinta edición de este encuentro político financiado por empresas privadas y que por primera vez se hace en la playa y con entrada gratuita. Optimismo entre los organizadores

El mandatario nacional será el
El mandatario nacional será el orador de cierre (Presidencia)

En pleno verano y antes del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei viajará a Mar del Plata para encabezar este martes una nueva edición de la Derecha Fest, el evento conservador que se realiza periódicamente desde hace casi dos años y que en esta oportunidad espera reunir a miles de personas a metros de la playa.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Javier MileiFátima FloresDerecha FestMar del PlataLa Libertad AvanzaÚltimas noticias

Últimas noticias

Javier Milei criticó con dureza a Paolo Rocca tras la licitación que perdió Techint por el gasoducto de Vaca Muerta

El presidente lo llamó “Don Chatarrín de los tubitos caros”, en medio de las quejas del grupo empresario porque la compañía india Welspun se impuso en la pelea para proveer los caños para un ducto de 480 kilómetros

Javier Milei criticó con dureza

“Es música para mis oídos”: Berni avaló la baja de la edad de imputabilidad y propuso que no haya un mínimo

El exministro de Seguridad bonaerense consideró que la legislación vigente no aborda adecuadamente la reincidencia y el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley. Además pidió hacer una reforma amplia y criticó al peronismo por no haber abordado antes el tema

“Es música para mis oídos”:

“No vamos a pagar más caro los caños”: el Gobierno no evalúa tomar una medida antidumping como pidió Techint

En Casa Rosada son tajantes, en medio de las especulaciones de que el grupo industrial analizaba realizar una denuncia por competencia desleal, luego de que la empresa india Welspun ganara la licitación para proveer los tubos que unen Vaca Muerta con Río Negro

“No vamos a pagar más

El Gobierno aumentó los salarios de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales

Los nuevos montos de los haberes quedaron detallados en una resolución conjunta publicada en Boletín Oficial

El Gobierno aumentó los salarios

El Gobierno amplió el temario de las sesiones extraordinarias y sumó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil

La iniciativa busca actualizar las disposiciones vigentes con el objetivo de reducir la edad de imputabilidad a 13 años. La iniciativa volvió a la agenda del Ejecutivo luego de que se conociera el brutal asesinato de Jermerías Monzón

El Gobierno amplió el temario

ÚLTIMAS NOTICIAS

Javier Milei cierra su visita

Javier Milei cierra su visita a Mar del Plata: encabezará el Derecha Fest y asistirá a una obra de Fátima Florez

Qué documentales de BTS existen y por qué se debe evitar verlos en Magis TV

Soledad Pastorutti celebró junto a su hermana Natalia los 30 años de su debut en Cosquín: “Cambió nuestras vidas”

Por qué la vigilancia de aguas residuales puede ser una aliada clave contra el sarampión en Estados Unidos

¿El Nokia 1100 tiene WhatsApp? Esta es la respuesta a la duda que mucho se hacen

INFOBAE AMÉRICA

Por qué la vigilancia de

Por qué la vigilancia de aguas residuales puede ser una aliada clave contra el sarampión en Estados Unidos

El vapeo, una puerta de entrada a otras sustancias en adolescentes

Ecuador regresó a los mercados internacionales con una emisión de bonos por USD 4.000 millones

Celebridades compartieron su experiencia en la tormenta invernal que azota los Estados Unidos

Casas suspendidas sobre el vacío: el impactante deslizamiento que devora un pueblo en Sicilia

DEPORTES

Vélez recibirá a Talleres en

Vélez recibirá a Talleres en la continuidad de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

“Esto es absolutamente ridículo”: el inesperado cortocircuito entre Valentín Barco y el Racing Estrasburgo

Horacio Zeballos va por las semifinales del Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

No sabía que la estaban filmando y tuvo una furiosa reacción tras su derrota en el Australian Open: “Intenté ir a un lugar sin cámaras”

Las bromas de un entrenador de la NHL que mostró una impactante cicatriz en su cabeza: “El otro se ve mucho peor”