Javier Milei cierra su visita a Mar del Plata: encabezará la Derecha Fest y asistirá a una obra de Fátima Florez

El presidente Javier Milei continúa en Mar del Plata. Luego de realizar una multitudinaria caminata que culminó con un breve discurso pronunciado a través de un megáfono en la esquina de Güemes y Avellaneda, el jefe de Estado tendrá otra jornada de actividades en la costa argentina.

Finalizando la tarde será el orador principal de la Derecha Fest, un evento organizado por el titular de la fundación Faro, Agustín Laje, y los principales referentes del sector ideológico que tiene al propio Milei como máximo exponente. Será en el exclusivo balneario Horizonte Club de Playa desde las 19.30.

Javier Milei abordó temas clave de la agenda oficialista como la reforma laboral y la ley penal juvenil

Luego, se dirigirá al Teatro Roxy, donde la capo cómica y ex pareja del presidente, Fátima Flores, realiza su espectáculo “Fátima Universal”. Allí está previsto que Milei interprete una canción - sería El Rock del Gato, de los Ratones Paranoicos -, por lo cual durante la tarde visitó las instalaciones del teatro para realizar una breve puesta en escena antes del show.

Decenas de seguidores se acercaron hasta el lugar a primera hora de la tarde para mantener un contacto con el libertario.

Horas antes, Milei había tenido una breve intervención a través de un megáfono y subido arriba de la caja de una camioneta, junto a su hermana Karina, en el que retomó los temas de la agenda oficialista por estas horas: el tratamiento de la reforma laboral, la ley de glaciares y la modificación de la ley penal juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 13 años, según el proyecto oficial.