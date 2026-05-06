Javier Milei aterrizó en Los Ángeles en su 17° visita a Estados Unidos y disertará ante la Conferencia del Instituto Milken

Una ilustración en acuarela de Javier Milei con gafas hablando en un podio del Milken Institute (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente Javier Milei llegó a Los Ángeles en la madrugada de este miércoles, en lo que constituye su 17° viaje a territorio estadounidense desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. El mandatario tiene una agenda con menos de 24 horas en suelo norteamericano, con regreso a la Argentina previsto para esta misma noche.

El vuelo que trasladó al Jefe de Estado, y al canciller Pablo Quirno, partió ayer, pasadas las 13. Según se informó de manera oficial, y adelantó Infobae el pasado viernes, la visita incluye una exposición ante la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, y dos instancias previas: una reunión con el presidente de la institución anfitriona, Michael Milken, y un encuentro posterior con un grupo reducido de empresarios.

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La disertación de Milei está prevista para las 18 (hora argentina). El Instituto Milken es un foro que congrega referentes del mundo financiero, tecnológico y de políticas públicas bajo el lema “Liderando en una nueva era”. Será la segunda participación del jefe de Estado argentino en ese evento: la primera fue en 2024, cuando ante la misma audiencia afirmó que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente” e instó a los presentes a invertir en el país.

Este think tank con sede en California en ediciones anteriores recibió a figuras como Bill Clinton, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, y la reina Ranía de Jordania. La conferencia de este año arrancó el domingo y finalizará este miércoles.

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En 2025, Milei también tuvo una participación en el Instituto Milken, donde expuso ante representantes de compañías como JPMorgan, Amazon Web Services, Citi, Chevron y Globant, entre otras.

Ayer, Quirno rechazó las versiones que catalogaban este viaje como una actividad privada sin relevancia institucional. “Absolutamente no es así. Los viajes del presidente, la diplomacia presidencial, son clave en la inserción de Argentina en el mundo”, sostuvo a radio Mitre el funcionario, que tras la actividad en Los Ángeles viajará a Costa Rica para asistir a la toma de posesión de la presidenta Victoria Fernández.

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“Es un foro de suma importancia, porque es donde se concentran líderes de talla mundial, de varios sectores, tanto de la economía como de aporte de pensamiento. Que el presidente haya sido invitado es algo muy importante, porque refleja la importancia que el mundo occidental le está dando hoy a la figura del presidente. Es un foro donde aprovechamos también para realizar reuniones con gente que está interesada en invertir en el país. O sea, vamos a juntarnos con empresas energéticas, empresas tecnológicas”, detalló.

Este viaje se produce en un momento de actividad internacional para el gobierno argentino. Días antes, el presidente visitó el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz de la Marina de Estados Unidos, en el marco del ejercicio naval Passex 2026 del Comando Sur (SOUTHCOM) en aguas del Atlántico Sur. Lo acompañaron en esa ocasión el canciller Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas.

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La comitiva argentina se completa con el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Tras la disertación, el avión presidencial emprenderá el regreso y el mandatario tiene previsto arribar a Buenos Aires mañana, jueves, a las 13:30.

Este viaje oficial se inscribe en una agenda exterior que, en lo que va de 2026, ya acumula al menos tres pasos por Estados Unidos: Washington D.C. el 19 de febrero, para la reunión inaugural de la “Junta de la Paz” convocada por el presidente Donald Trump; Miami el 8 de marzo, para la cumbre “Escudo de las Américas” con once mandatarios latinoamericanos; y Nueva York, entre el 9 y el 11 de marzo, donde inauguró la “Argentina Week 2026″, un encuentro organizado junto a JPMorgan y Bank of America para acercar a inversores internacionales con gobernadores y funcionarios argentinos.

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En ese evento, Milei sostuvo que “la Argentina tiene todo dado para emprender un proceso de convergencia económica que nos coloque a la par de las grandes potencias del mundo”.

Desde que es Presidente, Milei visitó territorio estadounidense en al menos 16 oportunidades previas, con desplazamientos que abarcaron ciudades como Washington D.C., Miami, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Austin, Sun Valley, Palm Beach y Doral.

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