Política

Un intendente de Entre Ríos evalúa vender terrenos municipales para pagar aguinaldos

Luis Gaioli, alcalde de Hernández, admitió que esta decisión es para afrontar el recorte de fondos nacionales en la provincia de Entre Ríos. “Entre el 70% y el 80% son coparticipables. Si de ese porcentaje me quitás un 25, 30 o 40 por ciento todos los meses, nos asfixia”, explicó

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Luis Gaioli afirmó que van a vender terrenos para pagar los aguinaldos (Infobae al Amanecer)

El intendente de Hernández -provincia de Entre Ríos-, Luis Gaioli, admitió que evalúa vender terrenos municipales para afrontar el pago de aguinaldos a los empleados ante el desplome de los ingresos coparticipables y el recorte de fondos nacionales y provinciales.

La decisión, que pone en evidencia la severidad de la crisis económica en los municipios chicos de Entre Ríos, fue detallada esta mañana durante una entrevista con Infobae al Amanecer, conducida por el periodista Nacho Girón.

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Gaioli remarcó que el ahogo financiero afecta de manera particular a localidades como Hernández, que dependen en un 70% u 80% de transferencias externas para sostener sus cuentas.

El jefe comunal peronista describió el mecanismo: la subasta de terrenos municipales permite contar con fondos frescos para cubrir el total de los aguinaldos, insuficientes con la recaudación propia. “En la medida de que no ingresen los recursos como venían anteriormente, vamos a tener que echar mano a vender algunos lotes que son de propiedad municipal”, dijo Gaioli en el noticiero de Infobae.

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Un hombre con camisa de jean sobre camiseta blanca sonríe mientras introduce una boleta en una urna de cartón con el número 1437. Cortinas azules en el fondo
“Lo primero que deja de pagar la gente es, sin duda, los impuestos, tanto provinciales como municipales. Va a pagar aquel servicio que le pueden llegar a cortar”, sostuvo Gaioli

Y agregó que esos lotes están ubicados en la planta urbana, disponen de servicios básicos como gas natural, asfalto y cloacas, y pueden ser adquiridos por vecinos a precios accesibles y en cuotas. “El 100% de la planta urbana tiene red cloacal y de agua potable”, precisó el intendente, “y el 85% de la población dispone de acceso a la red de gas natural”, agregó el intendente.

Según él, cada lote tiene no menos de 10 x 25 metros diez y la modalidad busca facilitar el acceso a la vivienda y, en este contexto, permitir ingresos de emergencia. “En este caso necesitamos para hacer frente al pago del aguinaldo, vamos a utilizar esos recursos para eso”, agregó.

El desplome de la coparticipación

Hernández atraviesa 10 meses consecutivos de caída en la recaudación de fondos coparticipables y una inflación persistente. Gaioli sintetizó el problema: “Entre el 70 y el 80% son coparticipables. Si de ese porcentaje me quitás un 25, 30 o 40% todos los meses, nos asfixia”.

La caída de la recaudación propia agrava el cuadro: el pago de tasas municipales bajó del 60% al 40%. “Lo primero que deja de pagar la gente es, sin duda, los impuestos, tanto provinciales como municipales. Va a pagar aquel servicio que le pueden llegar a cortar”, sostuvo.

Un letrero negro con "HERNANDEZ" en blanco, situado en una zona rural. Se ven una plataforma de estación, un edificio, árboles y pasto bajo un cielo azul despejado
El municipio de Hernández cuenta con 34 empleados de planta y 16 contratados

Y la suba de costos en servicios esenciales impacta de lleno: “Hace tres años, llenar el tanque de una motoniveladora salía $120 mil, a $349 el litro de gasoil. Hoy a $2.400 el litro, estamos hablando de más de $700 mil llenar un tanque”, ejemplificó el intendente.

Números concretos de la crisis local

El municipio cuenta con 34 empleados de planta y 16 contratados. Estos últimos “van cobrando todos los meses un porcentual, o sea que nosotros no tenemos que contar esa masa salarial de junio, que es un monto que asciende entre $55 y $60 millones“.

En marzo, Hernández recibió $112 millones por coparticipación y destinó $106 millones al pago de haberes, incluidos aportes y retenciones legales. “Prácticamente salimos hechos entre lo que es los ingresos coparticipables y lo que tenemos que pagar de haberes del personal y autoridades”, explicó. “El 51% del presupuesto anual va a salarios, en otros municipios puede llegar al 80 o incluso al 90%”, agregó.

La crisis incrementa la demanda social: “Hay personas asalariadas que ya no llegan a fin de mes y vienen al municipio por situaciones de traslado, enfermedad, medicamentos, garrafas”, detalló el jefe comunal. Con ingresos menores y gastos crecientes, la capacidad de respuesta municipal está al límite.

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