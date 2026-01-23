Política

El Gobierno se prepara para la Conferencia de Seguridad de Múnich, con Israel y Gran Bretaña como ejes clave

El encuentro se realizará entre el 13 y el 15 de febrero en Alemania y se prevé que el canciller, Pablo Quirno, encabece la delegación oficial

El canciller Pablo Quirno (Reuters)
El canciller Pablo Quirno (Reuters)

Tras la actividad oficial en Davos, Suiza, en ocasión del Foro Económico Mundial, el Gobierno se prepara ahora para participar en la 62ª Conferencia de Seguridad, que se realizará en la ciudad de Múnich, Alemania, entre el 13 y el 15 de febrero, con una agenda que, hasta el momento, transita dos frentes abiertos de diálogo diplomático.

Por un lado, el canciller Pablo Quirno, al frente de la delegación oficial, ya agendó una reunión con su par de Israel, Gideon Sa’ar, en medio del endurecimiento de las tensiones con Irán, la crisis regional en Venezuela y la participación de ambos países del Board of Peace, la iniciativa de Donald Trump para resolver conflictos globales.

El funcionario argentino anunció el encuentro la semana pasada: “He tenido una llamada telefónica con el Canciller de Israel. Conversamos sobre la situación en Irán y Venezuela, y acordamos reunirnos durante la Conferencia de Seguridad en Múnich a mediados de febrero para continuar fortaleciendo nuestra relación estratégica”, indicó en X.

A su vez, días atrás el ministro de Netanyahu celebró la decisión de Argentina de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista. “Este es un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. La Fuerza Quds forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que continúa exportando terror al Medio Oriente y a todo el mundo, mientras aterroriza a su propio pueblo. Más países deberían seguir el ejemplo de Argentina y llamar a estas organizaciones terroristas por su nombre”, sostuvo.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con su homólogo de Israel, Nir Barkat

En tanto, la cercanía entre ambos gobiernos quedó reflejada este jueves en Davos, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con su homólogo de Israel, Nir Barkat, quien planea visitar Argentina en los próximos meses para profundizar la alianza estratégica promovida por Javier Milei como base de su política exterior.

Por otro lado, el gobierno argentino buscaría concretar en Alemania un encuentro con funcionarios del Reino Unido para intentar flexibilizar el histórico veto al rearmamento argentino. Es una negociación que realiza Casa Rosada desde hace meses, y que ahora encabeza el ministro de Defensa, Carlos Presti. Si la reunión se concreta, sería el primer avance formal en más de una década para revisar una prohibición que rige desde 1982 y afecta desde la compra de aviones de combate hasta la adquisición de sistemas electrónicos sensibles.

El propio Milei reconoció esta negociación. Fue durante un reportaje que replicó el medio británico The Telegraph. Allí, además, sostuvo que la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas “no es negociable”, y aclaró que solo buscará la recuperación del territorio por la vía diplomática y con el consentimiento de los isleños. De todas formas, y según supo Infobae, la agenda oficial aún no está cerrada.

Javier Milei y el ex
Javier Milei y el ex primer ministro de Gran Bretaña David Cameron en una foto de archivo (NA)

La presencia argentina en la Conferencia de Seguridad (MSC, por sus siglas en inglés) había sido intermitente durante casi una década, con una diplomacia más enfocada en temas regionales que en debates de seguridad estratégica. Pero la situación cambió en los últimos años. Luego de siete años sin participación de alto nivel, la canciller Diana Mondino representó al país en la edición 2024.

La entonces funcionaria integró el panel “Moneda para el cambio: política mundial con un presupuesto limitado”, y compartió escenario con líderes europeos y referentes del mundo financiero global donde, entre otros puntos, planteó la necesidad de revisar los sobrecargos del FMI y reclamó una arquitectura financiera internacional más equitativa.

Esa participación fue presentada por la Cancillería como un “retorno estratégico” de Argentina al debate global sobre defensa, economía internacional y gobernanza. Y se destacó que Mondino mantuvo más de 20 reuniones bilaterales con ministros y líderes empresariales.

Un año después, en 2025, la representación argentina quedó en manos del entonces canciller Gerardo Werthein, quien desarrolló una agenda más amplia y se reunió con autoridades de Alemania, Noruega, India e Italia, impulsó negociaciones sobre energía, minerales críticos y seguridad, buscó transmitir la “perspectiva global del presidente Milei”, y reforzó la alineación con Estados Unidos y el apoyo al Estado de Israel.

En 2024, además, hubo un movimiento clave: la MSC realizó por primera vez en América Latina un panel en el marco de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se realizó en Mendoza, donde Argentina jugó un rol organizativo. El evento titulado “Cooperación en materia de seguridad global en el hemisferio occidental” fue realizado en cooperación con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y reunió a oradores de alto nivel, incluidos el entonces ministro de Defensa y actual diputado nacional, Luis Petri; la General Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos hasta noviembre de 2024; y el CEO del MSC Benedikt Franke.

La edición 2026 de la Conferencia se da en un momento de fuertes reacomodamientos globales, donde Europa acelera su gasto en defensa, Rusia y Ucrania mantienen un conflicto sin final claro, China avanza en tecnología militar, Irán intensifica su influencia regional, pero sufre masivas protestas en contra del régimen y Estados Unidos redefine alianzas.

