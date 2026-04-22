Dante Gebel apura contactos políticos, sindicales y empresariales y definirá su candidatura presidencial luego del Mundial de Fútbol

Dante Gebel sigue de gira con su espectáculo "PresiDante", pero no descuida su futuro proyecto polític

Desde que llegó a Buenos Aires, hace 24 horas, Dante Gebel tiene una agitada agenda de contactos políticos, sindicales y empresariales. No es casual: está cada vez más cerca de definir su candidatura presidencial para las elecciones de 2027, aunque esperará a que termine el Mundial de Fútbol para formalizar una decisión.

Aún así, en su círculo de allegados advirtieron a Infobae que lo único en firme es el armado de un equipo, integrado por dirigentes y expertos provenientes de distintos partidos, que trabaja en la elaboración de un plan económico y de propuestas de gobierno. “Si Dante considera que esas ideas son viables para resolver los distintos problemas del país, lanzará su candidatura”, admitieron en el entorno del pastor evangélico, que además es conferencista, influencer, actor y conductor de televisión que vive en Los Ángeles, Estados Unidos, pero también tiene domicilio legal en la Argentina.

En medio de su gira europea, latinoamericana y norteamericana con su espectáculo “PresiDante”, donde juega con la idea de ser presidente de la Nación para brindar sus reflexiones, Gebel aterrizó en Buenos Aires para mantener reuniones con dirigentes políticos, sindicalistas (estuvo con la CGT), empresarios y periodistas, consciente de que para ser candidato necesita ser más conocido fuera del ambiente evangélico, donde llena estadios y teatros en todo el mundo.

Dante Gebel, reunido con Juan Pablo Brey, Eugenio Casielles, José Minaberrigaray y Daniel Darling

De por sí, sus allegados se quejan de que algunas consultoras empezaron a medirlo como candidato presidencial, pero tiene un elevado porcentaje de desconocimiento por parte del electorado. “No es serio porque todavía no confirmó su postulación”, afirman entre los dirigentes del espacio Consolidación Argentina, creado para promover su candidatura para 2027.

En realidad, no es un desconocido para muchísima gente en todo el mundo: Gebel tiene 5,6 millones de seguidores en Facebook; 2,3 millones en Instagram y 3,22 millones de suscriptores en sus dos canales de YouTube.

En su círculo íntimo aseguran que, si se lanza, Gebel aspira a presentarse al frente de su propio espacio, aunque aceptará la adhesión de otras fuerzas políticas y no sólo del peronismo, de donde provienen muchos de quienes integran Consolidación Argentina.

Dante Gebel saluda a la platea durante la presentación de "PresiDante" en Madrid

Allí confluyen el líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, y el legislador porteño Eugenio Casielles, que rompió con La Libertad Avanza, los principales armadores del “gebelismo”, y también otros sindicalistas como José Minaberrigaray (empleados textiles) y Néstor Segovia (metrodelegados), el dirigente del PRO Lucas Fernández Aparicio, el liberal Yamil Santoro y el ex futbolista Walter Erviti, entre otros.

El pastor, según quienes lo conocen de cerca, cuestiona esa “tradición argentina del gobierno que revierte todo lo que hizo el gobierno anterior” y que “en cada gestión gubernamental hay decisiones acertadas”, y aunque, sin criticar de manera frontal a Javier Milei, cree que en la Argentina de hoy existen problemas con el empleo, las empresas que cierran y la situación de los jubilados, entre otros.

Esa mirada estuvo presente en el encuentro que Gebel mantuvo este lunes con dirigentes de la CGT en la sede de la UOCRA, adonde fueron dos de los miembros del triunvirato como Jorge Sola (seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), más el dueño de casa, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Pablo Flores (AFIP) y Nahuel Chancel (SUPEH), más Juan Pablo Brey y la ex diputada Graciela Camaño.

Dante Gebel y Mario Pergolini compartieron una cena junto con Daniel Darling, que trabaja con el pastor

En otro encuentro, Gebel conversó con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien ya había dado un guiño al haber enviado al secretario de Culto cordobés, Mariano Almada, al encuentro federal que Consolidación Argentina realizó el 19 de marzo pasado en Lanús.

Antes de regresar al exterior, el influencer evangélico le dará una entrevista por TV al periodista Luis Novaresio y no desaprovechó la oportunidad de cenar con Mario Pergolini, de quien es su amigo personal.

Cerca de Gebel deslizan que luego del Mundial, además de definir su candidatura presidencial, lo más probable es que encabece un acto en el estadio de River, con un contenido religioso. Ya lo hizo en otras dos oportunidades, pero ahora estará teñido por su casi segura postulación para las elecciones de 2027. Con un perfil de outsider (a la manera de Milei), pero con “valores y contenidos” que, prometen, serán distintos.