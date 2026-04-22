Política

Dante Gebel apura contactos políticos, sindicales y empresariales y definirá su candidatura presidencial luego del Mundial de Fútbol

El pastor evangélico se reunió con el gobernador Martín Llaryora y con la CGT como parte de sus reuniones para avanzar con el proyecto electoral en 2027. Cuáles son sus planes, eventuales alianzas y armadores de su espacio

Guardar
Dante Gebel, un hombre con cabello castaño oscuro y traje negro, sonríe mientras está sentado en un taburete alto en un escenario oscuro, con una pantalla azul brillante que dice "PRESIDENTE TOUR" detrás
Dante Gebel sigue de gira con su espectáculo "PresiDante", pero no descuida su futuro proyecto polític

Desde que llegó a Buenos Aires, hace 24 horas, Dante Gebel tiene una agitada agenda de contactos políticos, sindicales y empresariales. No es casual: está cada vez más cerca de definir su candidatura presidencial para las elecciones de 2027, aunque esperará a que termine el Mundial de Fútbol para formalizar una decisión.

Aún así, en su círculo de allegados advirtieron a Infobae que lo único en firme es el armado de un equipo, integrado por dirigentes y expertos provenientes de distintos partidos, que trabaja en la elaboración de un plan económico y de propuestas de gobierno. “Si Dante considera que esas ideas son viables para resolver los distintos problemas del país, lanzará su candidatura”, admitieron en el entorno del pastor evangélico, que además es conferencista, influencer, actor y conductor de televisión que vive en Los Ángeles, Estados Unidos, pero también tiene domicilio legal en la Argentina.

En medio de su gira europea, latinoamericana y norteamericana con su espectáculo “PresiDante”, donde juega con la idea de ser presidente de la Nación para brindar sus reflexiones, Gebel aterrizó en Buenos Aires para mantener reuniones con dirigentes políticos, sindicalistas (estuvo con la CGT), empresarios y periodistas, consciente de que para ser candidato necesita ser más conocido fuera del ambiente evangélico, donde llena estadios y teatros en todo el mundo.

Cinco hombres, incluido Dante Gebel, sentados alrededor de una mesa en un lounge. Hay un portátil, vasos y teléfonos. Un hombre escribe en un cuaderno
Dante Gebel, reunido con Juan Pablo Brey, Eugenio Casielles, José Minaberrigaray y Daniel Darling

De por sí, sus allegados se quejan de que algunas consultoras empezaron a medirlo como candidato presidencial, pero tiene un elevado porcentaje de desconocimiento por parte del electorado. “No es serio porque todavía no confirmó su postulación”, afirman entre los dirigentes del espacio Consolidación Argentina, creado para promover su candidatura para 2027.

En realidad, no es un desconocido para muchísima gente en todo el mundo: Gebel tiene 5,6 millones de seguidores en Facebook; 2,3 millones en Instagram y 3,22 millones de suscriptores en sus dos canales de YouTube.

En su círculo íntimo aseguran que, si se lanza, Gebel aspira a presentarse al frente de su propio espacio, aunque aceptará la adhesión de otras fuerzas políticas y no sólo del peronismo, de donde provienen muchos de quienes integran Consolidación Argentina.

Dante Gebel en traje oscuro se inclina hacia una multitud que levanta las manos en un auditorio abarrotado, bajo luces brillantes
Dante Gebel saluda a la platea durante la presentación de "PresiDante" en Madrid

Allí confluyen el líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, y el legislador porteño Eugenio Casielles, que rompió con La Libertad Avanza, los principales armadores del “gebelismo”, y también otros sindicalistas como José Minaberrigaray (empleados textiles) y Néstor Segovia (metrodelegados), el dirigente del PRO Lucas Fernández Aparicio, el liberal Yamil Santoro y el ex futbolista Walter Erviti, entre otros.

El pastor, según quienes lo conocen de cerca, cuestiona esa “tradición argentina del gobierno que revierte todo lo que hizo el gobierno anterior” y que “en cada gestión gubernamental hay decisiones acertadas”, y aunque, sin criticar de manera frontal a Javier Milei, cree que en la Argentina de hoy existen problemas con el empleo, las empresas que cierran y la situación de los jubilados, entre otros.

Esa mirada estuvo presente en el encuentro que Gebel mantuvo este lunes con dirigentes de la CGT en la sede de la UOCRA, adonde fueron dos de los miembros del triunvirato como Jorge Sola (seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), más el dueño de casa, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Pablo Flores (AFIP) y Nahuel Chancel (SUPEH), más Juan Pablo Brey y la ex diputada Graciela Camaño.

Tres hombres sonrientes sentados a una mesa de restaurante. Hay platos, copas, servilletas y cubiertos. Ventana con árboles y luces al fondo
Dante Gebel y Mario Pergolini compartieron una cena junto con Daniel Darling, que trabaja con el pastor

En otro encuentro, Gebel conversó con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien ya había dado un guiño al haber enviado al secretario de Culto cordobés, Mariano Almada, al encuentro federal que Consolidación Argentina realizó el 19 de marzo pasado en Lanús.

Antes de regresar al exterior, el influencer evangélico le dará una entrevista por TV al periodista Luis Novaresio y no desaprovechó la oportunidad de cenar con Mario Pergolini, de quien es su amigo personal.

Cerca de Gebel deslizan que luego del Mundial, además de definir su candidatura presidencial, lo más probable es que encabece un acto en el estadio de River, con un contenido religioso. Ya lo hizo en otras dos oportunidades, pero ahora estará teñido por su casi segura postulación para las elecciones de 2027. Con un perfil de outsider (a la manera de Milei), pero con “valores y contenidos” que, prometen, serán distintos.

Temas Relacionados

Dante GebelElecciones 2027PeronismoConsolidación ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma electoral: todos los detalles

La iniciativa se presentó en el Senado de la Nación y busca la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la inclusión de Ficha Limpia

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma electoral: todos los detalles

Bloques aliados toman distancia de la reforma política que impulsa el Gobierno y reclaman tratar Ficha Limpia por separado

El PRO, la UCR y Provincias Unidas advirtieron que no fueron consultados por el oficialismo y dejaron trascender su incomodidad con la eliminación de las PASO. Malestar ante la inclusión dentro del paquete del proyecto que impide que los condenados por corrupción sean candidatos

Bloques aliados toman distancia de la reforma política que impulsa el Gobierno y reclaman tratar Ficha Limpia por separado

Miguel Ángel Pichetto habló de la reforma electoral de Milei: “No se deben cambiar las reglas tan cerca de las primarias”

El legislador cuestionó en Infobae a la Tarde el apuro del oficialismo por cambiar el sistema electoral y consideró “pueril” el argumento del ahorro en elecciones

Miguel Ángel Pichetto habló de la reforma electoral de Milei: “No se deben cambiar las reglas tan cerca de las primarias”

El Senado dictaminó cambios sobre la regularización de armas y la prórroga de la entrega voluntaria hasta 2027

Se debatió en el plenario de comisiones de Seguridad; y de Justicia. Diputados ya lo aprobó en 2024. Si no se sanciona, perderá estado parlamentario a finales de febrero próximo. Alerta oficialista sobre Formosa, Tierra del Fuego y La Rioja

El Senado dictaminó cambios sobre la regularización de armas y la prórroga de la entrega voluntaria hasta 2027

Mayra Mendoza recordó cómo fue el día que la operaron de un tumor en 2021: “Me explotó la vida y exploté en salud”

La actual diputada bonaerense por Fuerza Patria y ex intendenta de Quilmes contó detalles sobre su estado de salud cuando tuvo que afrontar la intervención quirúrgica sobre el final de la pandemia

Mayra Mendoza recordó cómo fue el día que la operaron de un tumor en 2021: “Me explotó la vida y exploté en salud”
DEPORTES
Quién es Harry Williams, el piloto de 11 años que contrató McLaren: “El sucesor de Lando Norris”

Quién es Harry Williams, el piloto de 11 años que contrató McLaren: “El sucesor de Lando Norris”

El futuro de Enzo Fernández: los tres gigantes del fútbol que lo tienen en la mira y cuánto podrían pagar por su pase

Alerta en Brasil por la posible baja de una de sus figuras para el Mundial 2026: “Prácticamente descartado”

“Están paranoicos”: la decisión que tomaron Tiger Woods y su pareja tras el accidente vial y la internación del golfista

El Inter Miami de Messi visita a Real Salt Lake por la MLS: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW
Muna Pauls explicó el motivo de su ausencia en las redes sociales: “No estuve cantando mucho”

Muna Pauls explicó el motivo de su ausencia en las redes sociales: “No estuve cantando mucho”

Sofía Jujuy Jiménez se definió como “la reina del cringe”: “Después vienen los resultados copados”

Murió Ricardo de Pascual, uno de los actores de “El Chavo del 8″

Los contratiempos que padeció Sofía Solá antes de mudarse a Barcelona: “Fui tres veces a Ezeiza”

Nacha Guevara explicó por qué suspendió su obra de teatro: “Me fracturé ”

INFOBAE AMÉRICA

La presidenta de YPFB dimitió tras menos de un mes en el cargo y dejó expuesta la crisis estructural de la petrolera boliviana

La presidenta de YPFB dimitió tras menos de un mes en el cargo y dejó expuesta la crisis estructural de la petrolera boliviana

La movilización liderada por CODECA y estudiantes demanda cambios sociales y políticos al gobierno de Arévalo

Más de 300 nuevos guardaparques custodian las áreas protegidas en Panamá

Condenan en El Salvador a red por fraude millonario contra empresa que opera en Centroamérica

Panamá pone fin a la lotería electrónica tras fallo judicial