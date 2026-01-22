Caputo se reunió con el ministro de Economía de Israel: la visita que se espera

Caputo y su par israelí, Nir Barkat, se estrechan la mano durante el Foro Económico Mundial en Davos, donde dialogaron sobre inversiones y futuras alianzas estratégicas entre ambos países

Durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con su homólogo de Israel, Nir Barkat, quien planea visitar Argentina en los próximos meses para profundizar la alianza estratégica promovida por el presidente Javier Milei como base de su política exterior.

“Estará visitándonos en marzo. Pioneros en desarrollo tecnológico para diversas industrias, hay muchas sinergias para desarrollar entre nuestros países”, escribió el ministro de Economía en la red social X, donde compartió una fotografía de ambos estrechándose las manos.

Las inversiones, de cara al nuevo periodo del Gobierno, fue lo que fue a buscar la delegación argentina a Davos. Donde el presidente Javier Milei dio un discurso en defensa de las ideas occidentales, pero más moderado en comparación con el del año pasado.

“Para los que preguntan cómo están yendo las reuniones del presidente Javier Milei en Davos, les recomiendo que miren el desempeño del Merval, ya que no es común que las acciones suban casi 10 por ciento en un día. ¡Ni mucho menos casualidad!“, escribió Caputo en su cuenta oficial de X.

Este jueves el presidente Milei publicó en la red social X una fotografía junto con la secretaria general, Karina Milei, el ministro Caputo, el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el canciller, Pablo Quirno que acompañó de un “Davos. Misión cumplida. Viva la libertad carajo”.

Encuentro con el FMI

Ayer el ministro Caputo tuvo un breve encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien lo compartió en la red social X, en donde celebró los logros del programa económico, sobre todo la acumulación de reservas que comenzó en enero y que le permitió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) superar los USD 45.077 millones.

“Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, publicó Georgieva en X junto con una foto con el ministro argentino. Lo que tuvo la respuesta al instante de Caputo, quien afirmó: “Gracias a vos, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente“.

Noticia en desarrollo