Llega Milei desde Israel y aumenta la tensión libertaria por el enfrentamiento entre Karina y Caputo

Javier Milei junto a su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo

El presidente de la Nación Javier Milei aterrizará cerca del mediodía en Aeroparque. Tras su tercer viaje por Israel, el mandatario deberá ordenar -o convivir- con una interna cada vez más intensa que existe entre el universo que rodea a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei y su asesor más importante, Santiago Caputo. Desde que Milei dejó el país los cruces públicos se reprodujeron sin pausa. Primero a través de mensajes por X, luego en streamings oficialistas y por último en decisiones de la gestión que desgastan a las segundas líneas del gobierno. Los ejemplos abundan.

Un senador libertario vio el proyecto de discapacidad presentado por el Gobierno y preguntó cuál era la estrategia para llevar adelante una iniciativa que traería un choque de frente con la oposición y sectores aliados. La respuesta lo preocupó. La iniciativa había ingresado el martes por la tarde/noche desde el ministerio de Salud, área comandada por Mario Lugones. “Lo habíamos apuntado en la reunión de la mesa política del viernes”, subrayó un funcionario a este cronista. Pero la estrategia era nula. “Inentendible que nos hayan tirado así, sin preguntar si había agua en la pileta. Cosa que no la hay”, señaló. “Esta guerra se lleva puesto todo si no frenan”, agregó.

Un proveedor del Estado en áreas de Educación lo graficó así: “Algunos no ponen el gancho a determinadas cosas porque creen que pueden quedar presos de la interna y que armen operaciones con tal de lastimar al de enfrente”. En el archivo está el convencimiento del sector que rodea a Karina de que fueron los caputistas los que armaron las jugadas de ANDIS y luego del Banco Nación, donde los Menem quedaron apuntados el año pasado. Otro ejemplo que se observa por estas horas es por la demora en la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Falta que lo vote la Cámara de Diputados, como una de las condiciones del acuerdo con Estados Unidos. El proyecto es resistido por laboratorios nacionales. El equipo de Karina Milei confiaba llegar con los votos para fines de abril. Sin embargo, Cancillería y Salud no estarían en sintonía.

Axel Kicillof, muy activo políticamente (REUTERS)

El desorden político que muestra el oficialismo aceleró los pasos de la oposición. Pero cada movimiento del gobernador Axel Kicillof se parece a una mala noticia para La Cámpora (y porque no, Sergio Massa). El mandatario se puso al frente del reclamo ante ANSES y estuvo sentado en la audiencia en la Corte Suprema. ¿La deuda? Por 2,3 billones de pesos. Enfrente estuvo quien posee el poder de administrar pagos en épocas de frazada corta, el secretario de Hacienda, Jorge Guberman. Kicillof se llevó una respuesta de la Corte, quien le exigió a Nación que lleve una solución para el próximo 10 de junio. Capítulo aparte para una Corte Suprema que debe resolver esa cuestión, sumado al pedido de per saltum que hizo el Ejecutivo por la reforma laboral y el financiamiento universitario.

Buenos Aires pasa por un año frágil en materia de Presupuesto. La caída en la recaudación, sumado al ahogamiento por parte del Poder Ejecutivo, llevó a que desde La Plata se pase el mensaje a los ministerios de un ajuste cercano al 20%. “Hay áreas en esos parámetros”, reconoció un ministro bonaerense a Infobae. Sin embargo, el mayor ruido provino del aviso del recorte al plan MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) y, para contrarrestar esa caída, un refuerzo del Servicio Alimentario Escolar (SAE). El primero consta de una caja de víveres que se lleva cada familia de joven en escuela pública. Funcionó durante la pandemia y luego no se sacó. El segundo es lo que se paga para que cada estudiante desayune, almuerce y meriende en la institución.

“La plata no alcanza. Van a sacar esa caja y aumentar un 30% el SAE que en realidad será actualizar los precios actuales de los proveedores que están por debajo por la inflación”, explicó un funcionario al tanto de la situación.

La decisión causó alarma en intendentes. El senador Mario Ishii (intendente de José C. Paz en licencia) exigió la emergencia alimentaria. “Parece que le redactó La Cámpora el proyecto. Nunca menciona el ajuste de Milei”, retrucó un hombre del entorno del gobernador. La pregunta es si hay margen para un ajuste en esa área. Un cura de zona oeste que pidió el anonimato mencionó el estado de situación de determinados barrios de emergencia: “Hace dos años venían entre 40 y 50 personas por día a comer. Hoy son más de 120 y tuvimos que poner doble turno. Si se cae la caja, me imagino que muchos terminarán en la parroquia. Y no llegamos con todo”.

El ex presidente Mauricio Macri en Resistencia, Chaco

Ese desorden libertario apuró también movimientos de los espacios de derecha, como el PRO. La incursión de Mauricio Macri en Chaco y Corrientes fue en ese sentido. “Antes ustedes no preguntaban qué hacía Mauricio. No teníamos móvil de TV. De golpe su conferencia de prensa causó atención. Por algo fue”, explicó uno de los armadores que se entusiasma con ver al expresidente recorriendo más provincias. La campaña parece haber acelerado al ritmo del ruido político. ¿Piensa Macri en una candidatura nacional? Todo está en escena.

El Gobierno, por su parte, cree que jugará a esa presión para forzar una alianza en la Ciudad de Buenos Aires que mantenga al PRO al frente a cambio de entregar el resto de los distritos. Pero más allá de las intenciones de Macri, en la provincia de Buenos Aires no parece haber margen para un experimento distinto al violeta: “No hay opción: si queremos ganar, hay que ir juntos. Tenemos que hacer un proceso donde después veremos la selección de candidato”, sentenció el diputado del PRO Cristian Ritondo en diálogo con Infobae a la mañana.

Los laboratorios electorales están a la orden del día. ¿Habrá PASO? Los libertarios buscan eliminarlas, tal como lo anunció ayer a última hora el Presidente. Para buscar el apoyo del PRO sumaron al proyecto original el articulado de “Ficha Limpia”. ¿Así estarán los votos? La primera ronda de poroteo que hizo este medio marcó una luz amarilla. “El problema con estos proyectos es que le conviene sólo al oficialismo”, explicó un diputado radical.