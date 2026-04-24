Levantaron el paro del Servicio Meteorológico Nacional luego de que el Gobierno lo declarara ilegal

Empleados del Servicio Meteorológico Nacional colocaron carteles de protesta en la sede central en Buenos Aires, denunciando anuncios de despidos masivos.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció el levantamiento parcial del paro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que había sido programado para este viernes 24 de abril, luego de que el Gobierno nacional declarara ilegal la medida convocada por los trabajadores del organismo.

La decisión fue informada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por medio de un comunicado emitido en la red social X. Pese al acatamiento de la orden gubernamental, el gremialista denunció que la Secretaría de Trabajo actuó fuera de la ley al limitar el derecho a huelga en ese sector.

“Decidimos el levantamiento parcial de la medida de fuerza”, indicó el representante sindical, para luego confirmar que, en su lugar, realizarán una asamblea general resolutiva a partir de las 10:30 horas. El encuentro será en la sede central del SMN, ubicada sobre la Avenida Dorrego al 4019, entre Figueroa Alcorta y Lugones.

De esta manera, está previsto que se definan los pasos a seguir por los trabajadores, mientras persisten las diferencias entre el gremio y las autoridades nacionales sobre la legalidad de las medidas de fuerza y las condiciones laborales en uno de los organismos clave para la seguridad aérea y la prevención climática en Argentina.

De haberse llevado a cabo la medida, varios vuelos se habrían visto afectados

En contraposición, Aguiar apuntó que “el Gobierno ataca el derecho a huelga del Servicio Meteorológico Nacional. La ilegalidad es la de la Secretaría de Trabajo”. Asimismo, sostuvo que los trabajadores del organismo se encontraban habilitados a hacer el paro, pese a que las autoridades argumentaron que era ilegal por tratarse de un servicio esencial.

“Eso es falso. Ninguna ley incluyó a ese servicio como esencial, por lo cual no existe restricción alguna para ejercer ese derecho fundamental”, remarcó. Además, exigió que, si el Gobierno considera esencial la tarea del organismo, debe garantizar presupuesto, equipamiento y capacitación permanente, en lugar de avanzar con despidos.

En línea con esto, el secretario general de ATE sostuvo que “el SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente. Y, por supuesto, si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores”.

Aguiar planteó que “lo que pretende el Gobierno es prohibir el derecho a la huelga” y concluyó que “ilegal no es una huelga comunicada en tiempo y forma; lo que es ilegal es la conducta de los funcionarios de este Gobierno que están incurriendo en numerosos delitos al poner en riesgo vidas humanas, pretendiendo hacer despegar aviones sin los informes meteorológicos”.

El reclamo de los trabajadores del SMN

El paro apuntaba a instalar en la agenda pública que, ante el cierre de 40 estaciones y la desvinculación de meteorólogos, tanto la seguridad aérea como la “continuidad del servicio meteorológico esencial” estarían en riesgo.

Un cartel con el mensaje "NO A LOS DESPIDOS EN EL SMN" cuelga en el interior del edificio, reflejando el descontento del personal ante los recientes anuncios de recortes en el Servicio Meteorológico Nacional.

Según la dirigencia de ATE, el problema trasciende lo laboral e incide de forma directa en el funcionamiento de las operaciones aeronáuticas y en la capacidad de prevención frente a condiciones climáticas adversas.

En las últimas semanas, los representantes gremiales del sector aeronáutico y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se reunieron con legisladores nacionales para exponer la situación del SMN y debatir el “feroz desguace” de áreas críticas del Estado. Según la Coordinación Nacional de ATE ANAC, el Ejecutivo nacional no dio señales de voluntad política para detener los despidos ni para resolver la crisis de recursos que afecta a estos organismos.

El conflicto se profundizó tras la confirmación de que los despidos alcanzarán a trabajadores contratados bajo los artículos 9 y 1109. Para el gremio, esto precarizaría la situación laboral y pondría en riesgo funciones clave del sector. Sobre todo, hicieron hincapié en el funcionamiento del servicio nocturno de aviación.

De hecho, el propio sindicato alertó que la reducción del SMN podría provocar un “impacto severo en la seguridad y la frecuencia de las operaciones aéreas”, ya que la labor de los técnicos resulta irremplazable para el control y la prevención de incidentes aeronáuticos.