Werthein participará de la Conferencia de Seguridad de Múnich para presentar la perspectiva global de Milei

Gerardo Werthein participará de la Conferencia de Seguridad de Munich, adonde tiene acordada bilaterales con los cancilleres de Italia y la India

(Enviado especial a Munich, Alemania) Gerardo Werthein participa hoy de la Conferencia de Seguridad de Múnich, un evento global que está bajo estrictas medidas de vigilancia tras el presunto ataque terrorista cometido por un refugiado afgano que causó 28 heridos. El canciller argentino tiene previstas reuniones bilaterales con funcionarios del gobierno alemán y de la Unión Europea, además de encuentros con los ministros de Relaciones Exteriores de Italia, India y República Checa.

En todos los cónclaves, Werthein apunta a describir la mirada global de Javier Milei, que se vincula a su alianza estratégica con Estados Unidos y a su defensa absoluta del Estado de Israel, tras el ataque terrorista cometido por Hamas el 7 de octubre de 2023. Asimismo, el canciller aprovechará la conferencia para explicar el modelo económico que ejecuta la administración libertaria.

“Werthein sostendrá reuniones bilaterales con líderes internacionales para fortalecer la presencia argentina en los debates internacionales y explorar oportunidades de cooperación en materia de seguridad, desarrollo económico y estabilidad global”, informa un comunicado oficial emitido por la embajada de Argentina en Alemania.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos; Marco Rubio, secretario de Estado, y el líder ucraniano Volodimir Zelensky también participan de la Conferencia de Seguridad, que elevó al máximo sus niveles de seguridad después de un presunto atentado fundamentalista ocurrido en las cercanías de la estación central de Múnich.

Un coche embistió a un grupo de personas en Múnich, y el gobierno alemán lo investiga bajo la sospecha de un presunto ataque terrorista

Alrededor de las 10.30 de ayer (hora de Alemania), Farhad N. -24 años, nacido en Kabul- embistió una movilización de trabajadores con un Mini Cooper blanco. Farhad tenía rechazado un pedido de asilo en Alemania, posee antecedentes criminales y la Oficina Central de Lucha contra el Terrorismo de Múnich encontró mensajes fundamentalistas en sus redes sociales.

“Se sospecha que se trata de un atentado”, afirmó el primer ministro bávaro Markus Söder.

Javier y Karina Milei junto a Giorgia Meloni durante la asunción de Donald Trump

Werthein se encontrará con el canciller Antonio Tajani para profundizar las relaciones diplomáticas con Italia. Hay excelente sintonía ideológica entre Milei y la premier italiana Georgia Meloni, y la conversación con Tajani apuntará a fortalecer -aún más- los vínculos bilaterales.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores se reunirá con S. Jaishankar, canciller de la India. Su primer ministro Narendra Modi intenta abrir los mercados de la India, una decisión política que es clave frente al impacto global que tiene la agenda de Trump.

El presidente de los Estados Unidos inició una guerra arancelaria para proteger su propia economía y Argentina y la India sufrirán daños colaterales.

Marco Rubio y JD Vance durante una ceremonia oficial en la Casa Blanca

En este contexto, Werthein estará en la Conferencia de Seguridad cuando Vance enfrente al auditorio internacional para explicar la perspectiva global de Trump. El presidente de los Estados Unidos propone un cambio en la relación multilateral con la OTAN y decidió avanzar en un posible armisticio con Vladimir Putin para terminar con la guerra en Ucrania.

Ese movimiento diplomático de Trump fue ejecutado sin consulta de Zelensky ni de la Alianza del Atlántico Norte, una circunstancia política que irritó a los históricos aliados de la Casa Blanca. Vance hoy tendrá la misión de explicar las razones políticas detrás de las decisiones que asume el líder republicano.

Antes de salir hacia Múnich, Rubio hizo declaraciones periodísticas que impactaron entre las distintas delegaciones de los países miembros de la OTAN. Anoche en esta ciudad, ciertos ministros de la OTAN oscilaban entre el malestar y la sorpresa.

“Trump quiere terminar la guerra. No está buscando una simple pausa. Quiere que termine y va a ser difícil y tendrá que avanzar por etapas. Tal vez comience con un alto el fuego. Eso no se ha acordado, ni siquiera se ha negociado, pero eso es lo que digo, y luego abrir cosas como corredores de ayuda y asegurar que ambas partes no ataquen la infraestructura energética”, señaló el secretario de Estado.

Y completó: “Europa tendrá que proporcionar garantías de seguridad duraderas para Ucrania. Tendrán que ser los europeos los que estén dispuestos a dar un paso adelante y hacerlo, pero hay muchos temas delicados de los que hablar: reivindicaciones territoriales, control de armamentos y cosas de esa naturaleza, cuestiones lingüísticas y culturales, todo eso tendrá que resolverse”.

Javier Milei y Donald Trump durante la cena que compartieron en Mar -a- Lago, (Florida, Estados Unidos)

Trump propone una agenda internacional que revisa las relaciones políticas y comerciales con sus socios históricos. Y en este escenario añade a sus aliados regionales como Javier Milei.

El gobierno argentino ya asumió que será muy difícil lograr una excepción a la regla general que plantea la administración republicana, y apuesta a un acuerdo estructural bajo la forma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Milei y Trump se encontrarán en una semana. Ocurrirá en Washington, y aún no se definió el lugar: puede ser en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en la Casa Blanca, o en los dos lugares de manera sucesiva.

Al respecto, sólo hay una certeza: lo que escuche hoy Werthein durante la exposición de Vance, será lo que comentará Trump cuando se reúna con Milei.