EN VIVO: se instala en Davos el Consejo de Paz impulsado por Donald Trump

El comité ejecutivo fundador está integrado por figuras clave como el secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair

El Consejo de Paz se instala este jueves bajo la promoción del presidente Donald Trump en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, enmarcado por los cuestionamientos al alcance de sus funciones. El organismo surge con el objetivo declarado de “asegurar una paz duradera en áreas amenazadas por conflictos”, consolidando el liderazgo global de Estados Unidos fuera de las estructuras internacionales tradicionales.

El comité ejecutivo fundador está integrado por figuras clave como el secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La nueva Junta de Paz fue concebida inicialmente como parte del plan de 20 puntos impulsado por Trump para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas, con un enfoque particular en la reconstrucción y administración civil de la Franja de Gaza. Según el estatuto fundacional, el consejo supervisará un comité tecnocrático palestino encargado de la gobernanza transitoria del enclave y coordinará el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) para mantener el alto el fuego y desarmar a los grupos insurgentes.

Presidentes latinoamericanos como el argentino Javier Milei y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han dicho que también fueron convocados. “Creo que es el mejor consejo que se ha formado jamás”, dijo Trump el miércoles al reunirse con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, otro de los líderes que aceptó integrar el organismo.

Su puesta en marcha se produce en un contexto de frustración por parte del presidente estadounidense al no haber conseguido el Premio Nobel de la Paz, pese a su afirmación de haber puesto fin a ocho conflictos. El galardón recayó, en cambio, en la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien incluso le regaló su medalla.

El liderazgo del organismo recae en el propio Trump, quien ostenta poder de veto sobre las decisiones y la agenda del consejo. La membresía está abierta a todos los países, que pueden sumarse de manera gratuita durante los primeros tres años, aunque se ha establecido la opción de un “asiento permanente” mediante un pago de 1.000 millones de dólares (USD1.000 millones).

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), mediante la Resolución 2803 aprobada en noviembre de 2025, respaldó formalmente la existencia del Board of Peace, limitando su mandato para la situación en Gaza hasta finales de 2027.

Noticia en desarrollo...

