El enigma de Rasputín ante el espejo de la historia: mitos, verdades y teorías conspirativas

El libro del día: "Resputín", de Antony Beevor

Más de un siglo después de su asesinato, Grigori Rasputín sigue siendo objeto de fascinación: el lascivo “monje loco”, desaliñado y clarividente, favorito de los últimos monarcas de Rusia.

Con su cabello enmarañado y su barba desordenada, en las fotos Rasputín se asemeja a un Jesús de Halloween. Es un misterio, pero también una broma. ¿Es posible que este personaje extraño haya cambiado el curso de la historia rusa e incluso europea? ¿Aún queda algo por decir?

Al inicio de Rasputín, Antony Beevor —una figura tan prolífica que se convirtió en un chiste recurrente en la comedia británica de culto Peep Show— afirma que Rasputín “contribuyó más que cualquier otro individuo al colapso de la mayor autocracia del mundo” y que “rara vez la cadena de causa y efecto de la historia ha estado tan influenciada por un solo hombre de orígenes humildes”. La insistencia en la centralidad de Rasputín, común en la literatura popular pero rara en la investigación académica, se basa en la idea de que la caída de los Romanov fue cuestión de contingencia.

Gregory Yefimovich Rasputin (1869-1916), místico ruso al que se le atribuye haber influido en los últimos días del emperador ruso Nicolás II, su esposa Alejandra y su único hijo, Alexei

La narración de Beevor muestra que, en realidad, la caída del emperador Nicolás II y la emperatriz Alexandra estaba sobredeterminada. Su reinado fue una sucesión de desastres, desde la estampida fatal tras la coronación de Nicolás que causó más de mil muertes, hasta la decisión de Nicolás de seguir jugando dominó mientras comenzaba la revolución en febrero de 1917. Beevor cita a un contemporáneo lúcido que observó que “el problema no era Rasputín, sino el régimen que permitió la influencia de Rasputín”.

Alexandra nació como la bella princesa alemana Alix de Hesse, nieta de la reina Victoria. La princesa tímida, a menudo llorosa, y el pequeño, crédulo y dubitativo joven zarévich estaban perdidamente enamorados, pero Alexandra resultó ser rígida y puritana, carente de carisma.

Nicolás tampoco tenía talento para la política; era poco curioso y fatalista. La pareja prefería quedarse en casa con su creciente familia, aunque la alegría por el nacimiento de un hijo se vio empañada por el descubrimiento de que padecía hemofilia.

Alexandra detestaba la idea de una monarquía constitucional y alentó a su ya conservador esposo a mantener la línea autocrática. Adornó su dormitorio con un retrato de María Antonieta. Propensa a la depresión severa, era presa fácil de místicos —entonces muy populares en toda Europa— y estafadores.

La familia del zar Nicolás II de Rusia, década de 1910: El zar, la zarina Alexandra y sus hijos, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María, Anastasia y el zarévich Alexei (Fine Art Images/Heritage Images)

Probaba su fe acostándose en la cama con mujeres desnudas o yendo con ellas a la casa de baños. En las frecuentes ocasiones en que cedía al deseo, convencía a sus parejas de que, por suerte, el arrepentimiento real requería el pecado. El contacto físico era central para su carisma, que funcionaba mucho mejor con mujeres que con hombres. “No puedo prescindir de acariciar”, decía, “porque es a través del cuerpo que conozco el alma de alguien”. Tenía el carisma de un líder de secta o un gran seductor; muchos creían que poseía un magnetismo literal, fuente de sus poderes curativos e hipnóticos.

Cuando Rasputín llegó a San Petersburgo, Nicolás y Alexandra quedaron encantados de inmediato. Se ganó su devoción de por vida cuando pareció salvar dos veces la vida de su hijo tras accidentes casi fatales. La amistad íntima entre el vidente libertino y la desagradable emperatriz pronto se convirtió en tema de tabloides. Los rumores escandalosos sobre la emperatriz Alexandra, sus cuatro bellas hijas y Rasputín se transformaron en una forma de desacreditar a la monarquía como institución.

Mientras tanto, los monárquicos estaban furiosos por la aparente influencia política de Rasputín. Alexandra seguía sus consejos al pie de la letra, y parece que también influyó en Nicolás para que hiciera lo mismo. Le pedía a su esposo que pasara el peine de Rasputín por su cabello antes de tomar decisiones importantes.

Algunos de los consejos de Rasputín eran acertados; advirtió a Nicolás que no luchara contra el Imperio Austrohúngaro tras el asesinato de Francisco Fernando. Cuando Nicolás no lo escuchó y asumió el mando de las fuerzas armadas, dejó a Alexandra en una posición de alarmante autoridad. Un ministro del Interior recién nombrado oía voces y hablaba con los muertos; el sistema de transporte dejó de funcionar; los precios de los alimentos se dispararon; los soldados intercambiaban imágenes pornográficas de la emperatriz y Rasputín.

Principe Felix Yusupov

Convencido de que Rasputín era responsable de las malas decisiones de Nicolás, el inmensamente rico príncipe Félix Yusúpov conspiró con el gran duque Dmitri Pávlovich y el diputado reaccionario de la Duma Vladimir Purishkévich para asesinar al místico. Su torpe crimen —Trotsky lo calificó como “un guion cinematográfico para gente de mal gusto”— quedó expuesto casi de inmediato, aunque fue recibido con celebración generalizada.

Gran parte de la fascinación por Rasputín radica en su transgresión de las fronteras de clase. En San Petersburgo, según Beevor en algunos de los pasajes más atractivos del libro, le gustaba servir sopa de pescado y “metía las manos sucias en la gran sopera, sacando trozos de pescado para ofrecerlos a sus seguidoras aristocráticas”. Para Alexandra, el afecto de Rasputín era una señal de que el pueblo ruso (mudo, distante, imaginado) la adoraba, aunque resultaba evidente que la intelectualidad y gran parte de la clase dirigente no sentían lo mismo.

Cualquier retrato de Rasputín se complica por el hecho de que dejó casi ningún escrito sin editar y existe principalmente a través de relatos ajenos, que solían ser de admiración o repulsión. Vivió gran parte de su vida envuelto en rumores, teorías conspirativas y desinformación. La bibliografía de Beevor incluye más de 40 libros sobre Rasputín en inglés, ruso, francés y alemán, además de decenas más sobre la caída de los Romanov.

Resulta difícil encontrar algo nuevo que decir sobre Rasputín, aunque la historia de monarcas crédulos y desconectados arrastrando a su país al desastre nunca pierde su inquietante atractivo.

Fuente: The New York Times