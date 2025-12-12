Política

El Gobierno negocia levantar la prohibición de adquirir armas británicas y Milei planea viajar al Reino Unido

La Casa Rosada inició conversaciones para revisar las restricciones impuestas años atrás. El trasfondo de las conversaciones que hay entre ambos países y la visita oficial que se estudia para el 2026

Javier Milei (REUTERS)
Javier Milei (REUTERS)

El Gobierno está buscando avanzar en las tratativas para levantar la prohibición de venta de armas que provengan del Reino Unido o tengan componentes provenientes de ese país. Estas negociaciones podrían tener un avance en el mediano plazo, ya que Javier Milei tiene planeado viajar a ese país entre abril y mayo del año próximo, confirmaron voceros oficiales a Infobae.

La información del viaje provino primero de un artículo de The Telegraph, que publicó la intención de gestar una reunión con el primer ministro Keir Starmer y otros líderes de la oposición, como Nigel Farage, a quien Milei elogió por su “visión” sobre el Brexit.

En el pasado, Milei se mostró en el Foro de Davos con el ex primer ministro David Cameron y recibió en Casa Rosada a Boris Johnson, una visita que fue recordada porque lo hizo pasar al balcón que da a la Plaza de Mayo.

El mandatario argentino le respondió al diario británico que la recuperación de las Islas Malvinas debe buscarse por vías diplomáticas y comerciales.

“Dado que considero que la solución debe buscarse mediante soluciones pacíficas y diplomáticas, creo que la mejor manera de demostrar la disposición de Argentina es demostrar que también tenemos una relación comercial sólida”, afirmó el Presidente, quien respondió “absolutamente” cuando se le preguntó si estaba buscando levantar el bloque armamentístico.

El Presidente junto a David
El Presidente junto a David Cameron (NA)

Las negociaciones entre la administración argentina y la británica comenzaron a gestarse en febrero de 2024, cuando en el Ministerio de Defensa de la Nación se consideró que el país debía recuperar capacidades militares, siendo una de las puntas de lanza de esa política la flexibilización del cepo impuesto por el Reino Unido.

“Los únicos beneficiados de que se nos limitara la capacidad de compra de unidades de combate y armas británicas eran nuestros socios de la región”, justificó una fuente libertaria. Y es que a Infobae le llegaron inquietudes de otras áreas exteriores de la región luego de conocer la noticia publicada por The Telegraph.

“Brasil y Chile tienen un porcentaje altísimo de sus componentes con algún segmento proveniente del Reino Unido. Los supuestos nacionalistas de la gestión pasada pudieron haberle comprado a los rusos o a los chinos y no hicieron nada. Solo algo de Francia o Israel. Tenemos que desbloquear esa situación”, agregó este funcionario calificado.

Diversas fuentes del Edificio Libertador comentaron a Infobae que los contactos más profusos fueron realizados por la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa, que hasta hace unos días estaba comandada por Juan Battaleme, uno de los diversos integrantes que se fue del Ministerio con la ida de Luis Petri.

Además, durante este año y medio de diálogos con los británicos también hubo coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este vínculo solo mermó durante la etapa comandada por el canciller Gerardo Werthein. Ahora creen que bajo la administración de Pablo Quirno los diálogos puedan seguir aceitándose. “Tiene una visión parecida a la de Diana [Mondino], pero una eficiencia mucho mayor”, describieron.

El bloqueo británico impide a nuestro país poder comprar unidades o armamento que haya sido fabricado con algún componente o compañía proveniente de ese país. A modo de ejemplo, el Estado Argentino pudo comprar recientemente los F-16 y sus misiles aire-aire AMRAAM AIM-120C-8 porque son de fabricación cien por ciento estadounidense.

Boris Johnson en Casa Rosada
Boris Johnson en Casa Rosada (REUTERS)

La queja por las limitaciones que produce esta prohibición han provenido incluso de gestiones anteriores. El exministro de Defensa, Agustín Rossi, reclamó oportunamente la dificultad operativa que se generaba al querer hacer compras de ese estilo. “Nos pasó con los Gripen, que incorporó la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) hace cinco o seis años atrás. Quisimos participar junto con ellos en esa operación, pero Gran Bretaña se opuso”, expuso en los albores del 2021 durante un acto oficial.

Un alto mando del área castrense con línea directa con la Casa Rosada opinó que “la decisión de tratar de levantar la prohibición resultaría lógica luego de que los británicos tuvieran que morfarse la compra de los F-16″.

El mercado armamentístico y de defensa está caracterizado por su altísima interdependencia. Según fuentes oficiales, habría existido presión de parte de Estados Unidos al Reino Unido para levantar progresivamente esta barrera bajo el argumento de que esta política impedía compras argentinas que son de interés para el país norteamericano. Milei tiene intenciones de sondear opciones para comprar unidades para las tres fuerzas, aunque la capacidad financiera de Argentina respecto a las principales potencias mundiales y diversos socios de la región es comparativamente baja.

“Les reconocimos [a los británicos] que su política de bloque fue exitosa, porque nos mermaron nuestras capacidades militares”, esgrimió un altísimo funcionario libertario.

¿De ser así, por qué el Reino Unido se vería con incentivos para cambiar su política?, consultó este medio a una fuente que participa en las tratativas. “Si lo levantan van a mejorar su vínculo con Estados Unidos, que está presionando, y con Argentina. Además, deslegitima a todos los nacionalistas que indirectamente le hicieron el juego a ellos desarmando nuestras capacidades. La idea es configurar un nuevo status quo a nivel regional”.

“Necesitan que ambos países miremos al futuro en un nuevo vínculo. Nadie se imagina otra vía que no sea la diplomacia, tenemos que seguir una senda de compromiso estratégica”, justificó esta fuente, marcando que el origen de la política de acercamiento con el Reino Unido tiene basamentos en ensayos como How Enemies Became Friends, de Charles Kupchan; y del libro Producing Security, de Stephen Brooks.

Fuentes diplomáticas con experiencia en el diálogo con el Reino Unido son escépticos respecto al alcance que puedan tener estas negociaciones. El último levantamiento de esta medida se dio en 2018, cuando las gestiones fueron movilizadas por el entonces embajador argentino en el Reino Unido, Carlos Sersale di Cerisano, y el secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, José Luis Vila. Casualmente, este último renunció un mes atrás a su cargo de secretario de Asuntos Estratégicos luego de que Guillermo Francos renunciara a su cargo de Jefe de Gabinete de Ministros.

