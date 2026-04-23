En medio de la interna peronista en PBA, Máximo Kirchner tendrá actividad política en Santa Fe

Máximo Kirchner viajará a Santa Fe y prepara el terreno de cara al 2027

El diputado nacional Máximo Kirchner realizará una gira por el sur de la provincia de Santa Fe durante este fin de semana en medio de la interna peronista. Mientras tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, iniciará la presidencia del PJ bonaerense.

El dirigente kirchnerista viajará durante este viernes y sábado. Primero recorrerá una fábrica de adoquines en la localidad de María Teresa junto al presidente comunal Gonzalo Goyechea.

Después viajará a Puerto General San Martín, donde realizará una recorrida junto al intendente Carlos De Grandis. Allí se espera que tenga una reunión con dirigentes y vecinos, donde hablarán de la situación socioeconómica.

Según pudo saber Infobae, se trata de compromisos que tenían acordados del año pasado y que el diputado no viajó. Sin embargo, aclararon que no se trata de una recorrida de cara a las elecciones del próximo año, aunque sí se da en el marco de la fuerte interna que se vive en la provincia de Buenos Aires con Kicillof.

En ese marco, tras varias idas y vueltas, este viernes el mandatario provincial comenzará su camino en la presidencia del Partido Justicialista bonaerense con una reunión del Consejo del partido para el viernes 24 de abril a las 14 horas en La Plata. Será el primer encuentro de la gestión Kicillof.

Máximo Kirchner dejó la presidencia del PJ bonaerense

De acuerdo con la comunicación dirigida a los integrantes del Consejo, la cita está programada para las 14:00 en la sede partidaria ubicada en calle 54 número 618 de la capital bonaerense. El orden del día contempla la lectura de la resolución de proclamación de la Junta Electoral Partidaria, la ratificación de las resoluciones N° 1 y 2 de Presidencia, la consideración del acta de la reunión anterior y el tratamiento de nuevas afiliaciones.

En el documento de la convocatoria, firmada por la apoderada María Sol Berriel, se remarca que uno de los puntos centrales será la distribución de cargos dentro del Consejo Provincial, lo cual será definitorio de la correlación de fuerzas internas del peronismo bonaerense. También se incluye, como cierre del temario, el análisis de la coyuntura política. Allí, Kicillof desplegará argumentos conocidos: el desfinanciamiento por parte del gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires y el rol que debe tener el PJ bonaerense al respecto. El encuentro del PJ provincial se dará luego de la asunción de los distintos presidentes —en su mayoría intendentes— de los PJ locales.

El acuerdo sellado para que Kicillof sea el nuevo presidente partidario y que el saliente Máximo Kirchner pase a estar al frente del Congreso partidario no calmó las diferencias internas dentro del peronismo. Kicillof llegará a la reunión del PJ con distintas demandas internas, que pueden volver a materializarse este viernes.

Axel Kicillof estrenará la presidencia del PJ bonaerense

Los antecedentes de las últimas horas evidencian que las diferencias persisten y que desde el cristinismo -que tiene presencia en el consejo del partido, pese a que Máximo Kirchner no es más el presidente- volverán a pedir que el partido se pronuncie en pos de la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner. El mensaje que la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, envió al grupo de intendentes del PJ es una clara señal.

Como se filtró, la dirigente que responde a CFK le envió una pronta recuperación al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, operado en Barcelona por una apendicitis. Según pudo reconstruir este medio, fue Kicillof quien inició la conversación, a lo que los distintos intendentes le deseaban una mejoría al funcionario.

Allí, Mendoza intervino: “Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador". Mayra Mendoza ocupa una consejería dentro del PJ de Kicillof por la Tercera sección electoral.

Captura de chat irónico de Mayra Mendoza a Carli Bianco

Al momento del recambio de autoridades en el mes de marzo, el PJ bonaerense también definió las nuevas consejerías. Son 47 consejerías titulares, repartidas por sección electoral -8 secciones-; además de cuatro lugares, cinco lugares por cada rama (de la Mujer, Gremial y Juventud). Allí la composición es heterogénea, pero hay cierta preponderancia de los nombres referenciados en Kicillof. Sin embargo, la presencia del kirchnerismo está garantizada con apellidos como el de la senadora provincial, Fernanda Raverta; la diputada nacional Constanza Alonso; la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout; la diputada provincial Soledad Alonso y sus pares Ariel Archanco, Santiago Révora, Avelino Zurro, entre otros.

Asimismo, pese a la instalación de agenda que intentan los distintos referentes cristinistas y las diferencias persistentes con el esquema de Kicillof, puede haber algún tipo de entendimiento político -no personal- al momento de las definiciones electorales que, admiten desde ambos campamentos, será recién en 2027. Hoy el diálogo está roto.