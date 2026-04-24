El Salvador

¿Pueden los salvadoreños indocumentados unirse al ejército de Estados Unidos para obtener estatus legal?

La promesa de un camino fácil suena atractiva, pero es peligrosa e ilegal. Sólo residentes legales pueden enlistarse, mientras decenas de migrantes caen en manos de engañosos intermediarios dice la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador

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Hombre salvadoreño con gorra y camiseta mira un teléfono con pantalla rota. El móvil muestra el texto 'ESTATUS LEGAL: ÚNETE AL EJÉRCITO DE EE. UU.' con la bandera de EE. UU.
Un hombre salvadoreño observa atentamente un video engañoso en su teléfono móvil que promete estatus legal en Estados Unidos si se une a las fuerzas armadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador emitió un comunicado en el que aclara que los migrantes indocumentados no pueden unirse al ejército de Estados Unidos para obtener un estatus legal.

Esta advertencia responde a la viralización de un video en redes sociales que difunde información falsa y ha provocado confusión entre quienes buscan alternativas para regularizar su situación migratoria.

De acuerdo con la publicación de la Embajada de Estados Unidos, el video sostiene que personas sin papeles pueden integrarse a las fuerzas armadas del país para acceder a la residencia o a una visa.

La representación diplomática remarcó que solo los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes (titulares de green card) pueden alistarse en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La institución insistió en que no existe ningún procedimiento que permita a quienes no cumplen con estos requisitos ingresar al ejército o adquirir un beneficio migratorio mediante este canal.

El comunicado alertó que estos rumores suelen ser impulsados por coyotes con el objetivo de atraer clientes y fomentar el cruce ilegal hacia Estados Unidos. La embajada llamó a la población a informarse únicamente a través de fuentes oficiales para evitar caer en engaños que comprometan su seguridad o su situación legal.

Un video falso se propaga entre quienes sueñan con un futuro en el país del norte. El comunicado diplomático señala manipulaciones y detalla las consecuencias de confiar en mensajes sin respaldo oficial.
Un video falso se propaga entre quienes sueñan con un futuro en el país del norte. El comunicado diplomático señala manipulaciones y detalla las consecuencias de confiar en mensajes sin respaldo oficial.

Falsas promesas ligadas a redes de tráfico de personas

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador destacó: “No es posible unirse al ejército para obtener una visa o estatus migratorio”. Subrayó que toda oferta o promesa que prometa beneficios migratorios por servicio militar no tiene ningún respaldo legal. El comunicado insistió en la necesidad de extremar precauciones ante mensajes que circulan en plataformas digitales y no proceden de canales institucionales verificados.

La entidad reiteró que la desinformación puede tener consecuencias graves para quienes buscan mejores oportunidades en otro país y aclaró que cualquier comunicación oficial sobre procesos migratorios se divulgará exclusivamente en sus plataformas verificadas.

Comunidad de salvadoreños con situación irregular dentro de los Estados Unidos

Hasta 2023, la población de inmigrantes indocumentados originarios de El Salvador en Estados Unidos se estimó en 850.000 personas, según datos del Pew Reserch Center. Esta cifra coloca a El Salvador como uno de los principales países de origen de inmigrantes indocumentados en ese país, junto a México y Guatemala. A diferencia de otras nacionalidades de la región, el número de salvadoreños indocumentados se mantuvo estable entre 2021 y 2023, sin cambios significativos.

El informe del Pew Research Center señala que, mientras otras comunidades como las de Venezuela, Cuba, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Ucrania y Perú experimentaron incrementos importantes, El Salvador no registró el mismo comportamiento. La estabilidad de la cifra salvadoreña contrasta con el crecimiento acelerado de la inmigración indocumentada proveniente de otras regiones.

Autoridades diplomáticas recalcan la importancia de acudir únicamente a fuentes institucionales y advierten sobre mensajes fraudulentos que han escalado en escenarios virtuales y pueden afectar a quienes desean regularizarse. (Cortesía: )
Autoridades diplomáticas recalcan la importancia de acudir únicamente a fuentes institucionales y advierten sobre mensajes fraudulentos que han escalado en escenarios virtuales y pueden afectar a quienes desean regularizarse. (Cortesía: )

Parte de la población salvadoreña indocumentada puede beneficiarse de protecciones temporales como el Estatus de Protección Temporal (TPS), aunque estas medidas dependen de las políticas migratorias vigentes y pueden cambiar con el tiempo.

El acceso a estas protecciones ofrece una cierta estabilidad, pero no garantiza una permanencia regular a largo plazo, ya que las autoridades pueden revocar o modificar estos beneficios.

En términos generales, en 2023 los inmigrantes indocumentados de todas las nacionalidades representaban el 27% de la población nacida en el extranjero en Estados Unidos y el 4,1% de la población total del país.

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