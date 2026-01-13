Política

La oposición presiona para aumentar los recursos destinados a combatir los incendios en la Patagonia

El bloque del peronismo en Diputados propone declarar la emergencia ígnea y autorizar la compra de aviones hidrantes. El Frente de Izquierda quiere dotar de fondos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con un impuesto especial

Guardar
Bombero combate las llamas en
Bombero combate las llamas en El Coihue, Chubut

Desde la semana pasada la provincia de Chubut enfrenta uno de los incendios forestales más graves de las últimas décadas que ya destruyó 11.970 hectáreas en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo y zonas aledañas. Si bien 22 de los 32 focos ígneos fueron controlados, este martes las ráfagas de viento reavivaron las llamas en varios puntos, particularmente cerca del Lago Epuyén.

En este contexto, durante los últimos días distintos diputados de la oposición presentaron iniciativas en el Congreso para aumentar los recursos federales destinados a combatir el fuego tras una temporada marcada por la extensión y gravedad de los focos ígneos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.

Las iniciativas, presentadas por legisladores del Frente de Izquierda y Unión por la Patria, reclaman medidas excepcionales de financiamiento, refuerzo de equipos y protección de los afectados, debido a la magnitud del desastre y la insuficiencia de la respuesta estatal.

Helicópteros trabajan en el combate
Helicópteros trabajan en el combate del fuego en El Hoyo, Chubut

Los diputados del bloque Unión por la Patria presentaron dos iniciativas complementarias. La primera declara el Estado de Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica durante 180 días para las provincias afectadas y faculta al Poder Ejecutivo Nacional a asignar fondos extraordinarios para asistencia sanitaria, reconstrucción de infraestructura, alivio fiscal y duplicación de prestaciones sociales para las familias damnificadas. El proyecto, impulsado por José Alejandro Glinski y otros legisladores patagónicos, autoriza la entrega de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias perjudicadas, priorizando la reconstrucción de bienes públicos y privados, la atención a productores locales y la reparación ambiental.

Germán Martinez, jefe del bloque
Germán Martinez, jefe del bloque peronistas

Por otro lado, la segunda propuesta del peronismo se enfoca en fortalecer la capacidad operativa del Estado mediante la adquisición de aviones hidrantes especializados, con una inversión autorizada de hasta 50 millones de dólares. El proyecto, firmado por Pablo Todero, Pablo Yedlin y Martín Aveiro, permite la importación de aeronaves y equipamiento sin impuestos y contempla el financiamiento externo a través de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Pero también sugiere que el financiamiento se obtenga a través de la venta de inmuebles por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

En ese sentido, la oposición sostiene que la dependencia de contrataciones privadas para la lucha contra incendios ha resultado ineficiente y costosa, y que una flota estatal propia es esencial para una respuesta rápida y coordinada.

Ambos proyectos de Unión por la Patria incluyen medidas de apoyo fiscal para los sectores productivos y turísticos afectados, la suspensión de ejecuciones fiscales, líneas de crédito blandas y la prohibición de cambios en el uso del suelo en áreas incendiadas, en línea con la normativa nacional vigente.

José Glinski, diputado de Chubut
José Glinski, diputado de Chubut

En sus fundamentos, las iniciativas opositoras remarcan la recurrencia de incendios de magnitud en la región, el impacto social y económico para las comunidades y la urgencia de una respuesta integral y federal. Las propuestas también advierten sobre el riesgo de que la crisis ambiental derive en la apropiación privada de tierras y en un deterioro irreversible del patrimonio natural. De acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y reportes de organizaciones ambientales, la crisis climática, la falta de inversión estatal y la expansión de monocultivos exóticos figuran entre los factores que agravan la vulnerabilidad de los bosques patagónicos.

Por su parte, otra propuesta impulsada por el Frente de Izquierda busca declarar la emergencia presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y exige la garantía de recursos plenos para enfrentar los incendios.

El texto, firmado por Romina Del Plá, Néstor Pitrola, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, establece que el Estado deberá destinar fondos específicos para la adquisición de aviones hidrantes, helicópteros, vehículos y herramientas de combate, además de un aumento salarial para los brigadistas y la regularización de su situación laboral. También contempla la provisión inmediata de ayuda a los damnificados, la reconstrucción de viviendas y servicios, y la prohibición de cambios en el uso del suelo en las zonas afectadas durante sesenta años, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria.

Romina del Pla, diputada del
Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda

Desde la oposición atribuyeron la gravedad de la situación al recorte presupuestario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que, según datos citados en el proyecto, perdió un 70 por ciento de su financiamiento real desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

No obstante, el proyecto del Frente de Izquierda va más allá de la emergencia inmediata e introduce la creación de un Bono de Emergencia Ígnea, que grava a grandes empresas por sus ganancias en la región, y establece un impuesto especial a las grandes fortunas para financiar un fondo permanente de prevención y combate de incendios. Además, prohíbe el cultivo de pinos para uso comercial en la zona y exige la recuperación del monte nativo.

Debido a que el Congreso se encuentra fuera del período ordinario, ninguno de estos proyectos podrá llegar al recinto de la Cámara de Diputados si el Poder Ejecutivo no los incluye expresamente en el temario de la segunda convocatoria de sesiones extraordinarias que, según dejaron trascender fuentes oficiales, se extenderá durante todo febrero.

Temas Relacionados

IncendiosChubutEmergencia igneaServicio Nacional de Manejo del Fuegoúltimas noticias

Últimas Noticias

Con un video de Máximo Kirchner, La Cámpora salió a responder una crítica de Federico Sturzenegger

El ministro de Desregulación había defendido las reformas que lleva adelante el gobierno del presidente Milei con una mención a la agrupación. Dirigentes camporistas le recordaron al funcionario una serie acusaciones judiciales por las que fue absuelto

Con un video de Máximo

Crece el escándalo en Misiones por el cobro a turistas de una tasa municipal

La empresa propietaria de las minas de Wanda anunció que iniciará acciones legales contra la medida y consideró que es “ilegal y confiscatoria”. “El municipio sigue un camino contrario al país”, afirman

Crece el escándalo en Misiones

Inesperada interna radical: el bloque Provincias Unidas pide la exclusividad del nombre “UCR” en Diputados

Enviaron una carta a la Mesa Nacional para que le quite el nombre a sus correligionarios por no respetar las decisiones partidarias. Sorpresa de la contraparte que los acusa de ruptura

Inesperada interna radical: el bloque

Reforma laboral: las señales del Gobierno que recibió la CGT y el ministro que fue apartado de las negociaciones

La dirigencia cegetista, que negociará desde la semana próxima cambios en el proyecto, no tiene garantías de atenuar la iniciativa, pero celebra el repliegue de Federico Sturzenegger y el viraje de Patricia Bullrich

Reforma laboral: las señales del

Javier Milei viajará a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea: Lula es el único presidente que aún no confirmó su presencia

La ceremonia de la rúbrica del histórico tratado comercial se realizará en la capital de Paraguay este sábado. El mandatario brasileño todavía no dijo si asistirá, en medio de la tensión con su par libertario

Javier Milei viajará a Asunción
DEPORTES
Escándalo en Malí por la

Escándalo en Malí por la detención de un brujo que prometió la Copa de África: la fortuna que recaudó y el intento de linchamiento

El parte médico del arquero de Deportivo Madryn que sufrió un paro cardíaco en plena práctica: cómo seguirá su recuperación

Se filtró el video del ex piloto de F1 que agredió a un hombre por supuestas amenazas a su hijo: el descargo tras su detención

Un futbolista denunció que lo despidieron por ser homosexual: la respuesta de su ex club

Mauro Icardi falló dos penales consecutivos en Galatasaray: la reacción del argentino con el arquero rival

TELESHOW
Tini Stoessel y Rodrigo de

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul mostraron el mismo tatuaje en la despedida de sus vacaciones en Tulum

La palabra de la mujer señalada como amante de Luciano Castro: “A mí no me dijo ‘Buen día, guapa’”

Catherine Fulop contó cómo es su estado de salud a un mes y medio de su operación de hombro

Elina Costantini habló de las ganas que tiene de ser madre por segunda vez junto a Eduardo Costantini

Jimena Barón mostró una nueva foto de Arturo y sorprendió por el increíble parecido con Matías Palleiro

INFOBAE AMÉRICA

Nueva amenaza del régimen de

Nueva amenaza del régimen de Irán a Estados Unidos: “Defenderemos el país con toda la fuerza y hasta la última gota de sangre”

Niños frente a las pantallas: la generación que duplica el tiempo recomendado, riesgos para el lenguaje y el rol de las familias

Wall Street cerró a la baja y el petróleo registró una importante suba por la crisis en Irán

Un reporte elevó a entre 12.000 y 20.000 la cifra de muertos en Irán por la brutal represión del régimen

Frida, Dan Flavin y la nueva colección, entre las principales muestras del Malba para su 25° aniversario