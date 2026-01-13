Epuyén declaró la catástrofe ígnea por los incendios forestales que ya afectaron más de 12 mil hectáreas

Epuyén declaró la catástrofe ígnea por los incendios forestales

En medio de un nuevo foco activo que afecta a la localidad de Epuyén, el Consejo Deliberante de la ciudad decretó la Catástrofe Ígnea, Social, Ambiental, Económica, Turística, Habitacional y Sanitaria en respuesta a los brutales incendios forestales que ya quemaron más de 12 mil hectáreas en la zona.

Todo esto se da en el marco de una reactivación de las llamas en una ladera del cerro que bordea el Lago Epuyén y que se ve afectado por las intensas ráfagas de viento en la zona que impulsa el fuego.

Las ráfagas, que alcanzaron los 40 kilómetros, impulsaron el humo hacia el sur, en dirección al pueblo de Epuyén, y favoreció la propagación de lenguas de fuego a través de la vegetación. Para esta tarde se espera que la temperatura máxima alcance los 22°C y una mínima humedad relativa del 20%. El viento del oeste mantendrá hasta la noche ráfagas máximas de 40 km/h que se mantendrán también durante la madrugada de este miércoles.

El punto positivo es que para mañana se aguardan lluvias leves que se intensificarán como precipitaciones constantes durante toda la tarde y noche. Deberán convivir con vientos de hasta 50 km/h.

Este martes se detectaron nuevos focos cerca de Epuyén

En ese sentido, la ordenanza municipal va en respuesta a los focos que vieron su origen el pasado 5 de enero y que ya afectó a más del 50% del territorio de esta localidad. Entre los efectos, consideraron que las llamas están “devastando reservas naturales, destruyendo viviendas y afectando servicios básicos como energía y agua potable”.

Cabe mencionar que el avance del fuego no solo ha provocado pérdidas materiales, sino que también amenaza el equilibrio ecológico de toda la región. Las reservas naturales, hábitat de especies autóctonas y fuente de recursos para actividades productivas y turísticas, sufren daños irreversibles. El impacto económico es significativo: la temporada alta de turismo se encuentra prácticamente suspendida y numerosas familias han debido abandonar sus viviendas ante el riesgo inminente.

En sí, la ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a tomar medidas extraordinarias durante el periodo de emergencia, que se extenderá hasta mediados de este año. Entre las atribuciones otorgadas figura la posibilidad de realizar contrataciones directas de bienes y servicios hasta el tope de 120 módulos provinciales, aceptar donaciones, y gestionar adecuaciones presupuestarias para responder a la urgencia. Además, la normativa instruye a las autoridades locales a solicitar recursos al Gobierno Nacional y Provincial, con el objetivo de cubrir insumos esenciales, reconstruir viviendas, garantizar servicios básicos como energía y agua potable, apoyar la recuperación ambiental, respaldar al sector productivo y ganadero, brindar atención sanitaria y otorgar subsidios a los sectores más afectados.

Más de 12 mil hectáreas se vieron afectadas por los incendios

En el plano nacional, la gravedad de los incendios forestales en la Patagonia motivó la reacción de legisladores y funcionarios. El diputado nacional Juan Pablo Luque (Unión por la Patria-Chubut) expresó que, tras el desastre, “nunca más se va a ver esta zona de la cordillera como se la conocía” y calificó el impacto ambiental como “tremendo”, según declaraciones recogidas por Noticias Argentinas. Luque, junto a otros legisladores, presentó un proyecto de ley que declara la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la Patagonia, buscando habilitar un desembolso inmediato de fondos nacionales a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), asistencia directa a familias damnificadas, reconstrucción de viviendas y aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en las áreas afectadas.

El proyecto legislativo contempla, según explicó Luque, “habilitar partidas del Presupuesto, de manera extraordinaria porque es una emergencia”, para paliar la situación de quienes perdieron viviendas, ganado y actividad económica en una temporada clave para la región, especialmente en lo relativo al turismo. El diputado remarcó que “la gente que vive en la comarca andina vive durante el año con lo que se saca en la temporada de verano”, al tiempo que propuso exenciones impositivas y un incremento en la AUH para quienes perdieron sus bienes.

En su intervención, Luque también criticó la actitud del Gobierno nacional en el manejo de la emergencia, señalando que desde el Ejecutivo se intentó vincular injustamente a sectores de la comunidad mapuche con el origen de los incendios. “Buscan estigmatizar a un sector como los mapuches, que hasta un fiscal y los gobiernos provinciales han asegurado que no han tenido ninguna incidencia en estos incendios”, afirmó, y agregó que “el Gobierno nacional debe mostrar una sensibilidad que hasta ahora no ha tenido y que se vio cuando el Presidente se expresó con un mensaje muy frío”.