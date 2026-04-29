Analista advierte que el caso Adorni no desplazó la principal preocupación social: “El tema sigue siendo llegar a fin de mes”

El informe de gestión presentado por Manuel Adorni ante Diputados recibió escaso interés social fuera del ámbito más politizado

Manuel Adorni expuso ante la Cámara de Diputados en su rol de jefe de Gabinete, el informe de gestión, en una sesión que comenzó a las 10:47 y se extendió más de una hora y media desde su inicio. Estuvo acompañado por la totalidad del gabinete, incluyendo a Javier Milei y Karina Milei, desde el palco principal.

En diálogo con Infobae en Vivo Al Mediodía, la politóloga Ana Iparraguirre, analizó la repercusión social del caso. “Yo en los últimos tres días estuve observando unos grupos focales que se hicieron con votantes, no ideologizados, no extremos. La gente que está en el medio. Y hay varias cosas que me llamaron la atención”, inició la especialista.

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En continuidad explicó: “La primera es que cuando vos les preguntás cuál fue su conversación del fin de semana, cuando se juntaron con amigos, con la familia, prácticamente nadie mencionó a Adorni o los casos de corrupción. Toda la conversación giraba en torno a la dificultad que tienen para llegar a fin de mes, para pagar las cuentas, el alquiler. Un padre hablando de que tuvo que sacar a su hija de la universidad porque no la podía pagar. Los que tienen dos trabajos y ya no tienen más tiempo para un tercer trabajo. Eso es lo que está en la cabeza de las personas”, explicó.

La principal preocupación de la sociedad sigue siendo el poder llegar a fin de mes y afrontar gastos como el alquiler y la universidad REUTERS/Mariana Nedelcu

Según Iparraguirre, la exposición de Adorni fue recibida con escaso interés fuera del círculo más politizado, concentrado en redes sociales o entre quienes siguen de cerca la coyuntura. Agregó: “En mi experiencia, cuando el líder está tratando de imponer esta visión racional que no condice con lo que sienten las personas cuando van al supermercado, se cierra una persiana y es muy difícil escuchar cualquier cosa de lo que viene atrás de eso”.

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Durante el informe, no hubo referencias directas a los temas de mayor preocupación en la sociedad, como la falta de empleo o la caída del salario. Iparraguirre destacó que estos aspectos predominan en las conversaciones cotidianas, por encima de los casos judiciales que involucran a funcionarios.

Estrategias y posicionamientos dentro del gobierno

Consultada sobre el posible impacto político de la cobertura mediática y la decisión del Ejecutivo de sostener a Adorni, Iparraguirre señaló: “Yo creo que no le conviene que se hable de Adorni, pero no tanto por lo que irrita la corrupción, que irrita más en los más favorables hacia Milei, los que todavía tienen esperanza y le están diciendo: ‘Tenemos que aguantar un poquito más, aunque nos cueste’. Esos son los que más se enojan con lo de Adorni, porque les cuesta más justificar por qué hay que apoyar a este gobierno”, explicó.

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Ana Iparraguirre destacó que las conversaciones familiares giran en torno a la inflación y la dificultad económica, no al caso Adorni REUTERS/Mariana Nedelcu

Y agregó: “El caso Adorni, además de enojar a esa gente, tiene el otro problema, que es que no les permite hablar de eso. Lo lógico sería sacar a esa manzana podrida y seguir”, reflexionó.

La analista comparó la reacción de Milei ante el caso Adorni con estrategias previas y recalcó la tendencia del presidente a tomar decisiones que difieren del manual político tradicional: “Milei suele operar de una forma que no es la tradicional, que es disruptiva. Lo hizo en cómo llegó a la presidencia, lo hizo en cómo eligió jugar las elecciones del 2025, que también al final le dio resultado”, detalló.

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Asimismo analizó: “Él siempre tiende a romper lo que es el saber popular de lo que hay que hacer en una situación como esa. Lo que ellos piensan es que si entrega a Adorni, después los periodistas le van a pedir la cabeza de otro y así sucesivamente”.

Adorni también realizó su descargo personal cerca del final del informe, rechazando todas las acusaciones y asegurando estar a disposición de la justicia. Declaró que presentará toda la documentación solicitada en breve y negó la existencia de contratos estatales en favor de su entorno directo.

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La estrategia de Milei de sostener a su gabinete enfatiza la disciplina y la resistencia a ceder ante la presión política externa e interna Fotografía: Agencia de Gobierno

El recurso del pasado político y el presente electoral

Durante el debate, se reiteró la mención al kirchnerismo como antagonista principal de la administración de Javier Milei. Sobre este aspecto, Iparraguirre explicó: “Hay algo que permanece que es que los argentinos no quieren volver hacia atrás. Reconocen que ese pasado del que venimos no hay una añoranza”.

La especialista sostuvo que durante el mandato de Alberto Fernández, “había una añoranza de esos años de Cristina donde muchos recordaban que vivían mejor económicamente. Ese recuerdo no está más. Ese mito de que económicamente estábamos mejor con Cristina se destruyó a partir del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, no existe ese deseo de volver hacia atrás".

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Iparraguirre indicó que ahora, “después de dos años en el gobierno, sí las encuestas empiezan a marcar que cada vez más gente le asigna responsabilidad por este presente al gobierno de Javier Milei, que empieza a tener que mostrar resultados de qué es lo que hizo en estos dos años. Y el futuro está vacante”.

Según la especialista, el escenario político actual no define una alternativa clara, aunque considera que no alcanza con rechazar el pasado para consolidar poder. Subrayó: “No hay una vuelta a ese pasado, no alcanza con eso, pero todavía no hay una definición de cuál podría ser una alternativa. Estamos viendo esa velita apagándose sin que todavía aparezca esa nueva luz hacia adelante, que no sabemos por dónde va a ir”.

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En cuanto a la estrategia del oficialismo, Iparraguirre interpretó la exhibición del gabinete unido ante el Congreso como un mensaje interno de disciplina y cohesión: “Milei dice: ‘Acá nos hundimos todos o nos salvamos todos, pero ninguno salta de este barco. Si estás adentro de este barco, venís y ponés la cara con Adorni. Nos hundimos todos o nos salvamos todos’. No permite hasta ahora que haya una defección interna dentro de su partido”, concluyó.

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