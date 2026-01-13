Con un video de Máximo Kirchner, La Cámpora salió a responder una crítica de Federico Sturzenegger

La agrupación publicó un viejo discurso del dirigente en el que le recuerda causas en su contra, de las que fue absuelto

La publicación de una caricatura por parte de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, abrió un nuevo cruce entre el gobierno de Javier Milei y la agrupación La Cámpora, espacio referenciado en el ala kirchnerista del peronismo. La imagen, difundida por Sturzenegger en su cuenta de la red social X, disparó el contrapunto con eje en las reformas impulsadas por el oficialismo. El intercambio se amplificó cuando dirigentes camporistas respondieron recurriendo a un archivo audiovisual de Máximo Kirchner, donde este se refirió al pasado judicial del ministro y a su rol en la gestión económica.

El posteo de Sturzenegger incluyó un mensaje breve dirigido al presidente Milei: “Gracias Sr. Presidente @JMilei! Las reformas siguen, con prisa y sin pausa. Por una Argentina libre. VLLC!”. El texto apareció acompañado de una caricatura que, en tono irónico, aborda la crítica frecuente de sectores opositores sobre la supuesta inacción del gobierno nacional. En la ilustración, un joven vestido con una remera de La Cámpora interpela al presidente con el reclamo de “no estar haciendo nada por la Argentina”. La figura de Milei, representada en la tira, le responde: “¿tenés cinco minutos?” y, acto seguido, solicita a Sturzenegger un informe con una extensa enumeración. Tras la mención de “10.000 reformas”, los personajes cierran la secuencia con la frase: “faltan 3.200 más”.

La publicación generó reacciones inmediatas en el ámbito político, especialmente entre representantes de La Cámpora, quienes asumieron la caricatura como una interpelación directa a la agrupación fundada por Máximo Kirchner. En respuesta, desde las redes sociales del espacio se difundió un video de archivo con fragmentos de un discurso de Kirchner, en el que se evocan antecedentes judiciales de Sturzenegger y su desempeño en gestiones anteriores. En el registro, el diputado señala: “Sturzenegger tuvo una causa que el partido judicial hamacó y apuró durante años por el desfalco cometido contra la Argentina y sus ahorristas. Fue la compañera, hoy vicepresidenta, aquella que con el Boden 2012, que con el Boden 2015, devolvió gran parte de los ahorros a los argentinos y argentinas, mientras Sturzenegger, dos años después, volvería a hundir a la Argentina”.

La caricatura que desató el cruce en redes sociales

El discurso, pronunciado en un acto partidario de 2023 y recuperado por La Cámpora para su respuesta pública, enfatiza el contraste entre las políticas de recuperación de ahorros implementadas durante los gobiernos kirchneristas y las decisiones adoptadas bajo la gestión de Sturzenegger en otros periodos. “¿Y saben qué pasó apenas asumió Macri con el señor Sturzenegger y la causa que tenía el partido judicial? Lo absolvieron. Van a volver a hacer lo mismo siempre. Lo hicieron en el 2001, lo hicieron en el 2016 y 17. Y si ganan, van a volver a hacer lo mismo”.

El primero en reaccionar fue Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses del peronismo: “Boludeces no”, escribió junto al video.

Otra de las referentes de La Cámpora que eligió este material para sumarse a la polémica fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

“El presidente y sus ministros tienen que apelar permanentemente a la IA porque les falta mundo real. Si bajaran a la tierra, se encontrarían por ejemplo con que, fruto de estas reformas, de la desinversión y el retiro del Estado, se está prendiendo fuego Chubut en un incendio récord, sin que @JMilei haya considerado necesario acercarse siquiera a darles aliento a quienes arriesgan su vida en intentar frenar la tragedia”, cuestionó la funcionaria, cercana a Cristina y Máximo Kirchner.

“Pero sí se hace tiempo a menudo para recorrer el mundo a recibir premios de dudosa, escasa o nula reputación”, sumó.

Luana Volnovich, ex titular de PAMI y actual diputada nacional, también compartió el discurso con una descripción tan sintética como fuerte: “Degenerados morales”.

Horacio Pietragalla, ex funcionario kirchnerista, replicó el discurso y escribió en su cuenta de X: “Vos y la misma costumbre de hundir a la Argentina”, dirigiéndose, sin mencionarlo, al actual ministro de Desregulación.

En el video, detrás de Máximo Kirchner puede observarse al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los fundadores de La Cámpora, hoy alejado del espacio e integrante del gabinete bonaerense.

Numerosos dirigentes de La Cámpora repostearon la respuesta a Sturzenegger

La misma respuesta fue reposteada por numerosos dirigentes de La Cámpora, con el mismo tono.