Política

“Si se eliminan las PASO, volvemos a la carta orgánica de cada partido”, advirtió el gobernador de Tucumán

En medio del debate por la reforma electoral que impulsa el gobierno nacional, Osvaldo Jaldo evitó adelantar su postura, pero se refirió a la posible implementación de internas en el PJ provincial

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Osvaldo Jaldo

La discusión sobre la reforma electoral y el futuro de las PASO genera encendidos debates y reaviva internas partidarias. En ese marco, el gobernador de TucumánOsvaldo Jaldose negó a anticipar la postura del peronismo provincial frente al proyecto de Javier Milei para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y remitió la decisión a los órganos institucionales del espacio.

Lo vamos a resolver orgánicamente, tanto en el consejo provincial como en el congreso provincial del partido”, afirmó durante el acto juramento del juez federal José Manuel Díaz Vélez y la inauguración de la nueva sede judicial en calle 9 de Julio al 100, en la capital tucumana.

El mandatario provincial fue directo al trazar el escenario que abre la reforma impulsada desde Casa Rosada: “No nos olvidemos que en elecciones anteriores ya se habían suspendido. Hoy se va por más, se va por la eliminación”.

En ese contexto, Jaldo advirtió que, de concretarse la derogación, cada fuerza política deberá regirse por su propia normativa interna. “Se vuelve a la carta orgánica de cada partido, en la que se fija el sistema de elección de los futuros candidatos”, precisó.

En el caso del Partido Justicialista (PJ) de Tucumán, ese mecanismo ya está definido: internas partidarias con el padrón de la junta electoral federal y los afiliados registrados en ese momento. La provincia deberá renovar en 2026 su representación en el Congreso Nacional, donde tiene tres senadores y cinco diputados en juego.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - votaciones
Mesa de votación en la Ciudad de Buenos Aires (Foto: Maximilano Luna)

Para Jaldo, la discusión va más allá de una cuestión técnica. “Es un tema que tiene que ver fundamentalmente con decisiones electorales profundas y también tiene que ver con el sustento del sistema democrático al cual todos tenemos que seguir consolidando y defendiendo”, sostuvo, al tiempo que ratificó que la postura del peronismo tucumano se definirá de manera colectiva y no unilateral.

La cautela del gobernador se inscribe en un mapa político nacional donde los números aún no cierran para el Gobierno. El proyecto libertario necesita mayoría absoluta para ser aprobado: 37 senadores y 129 diputados. Un referente del PJ en el Senado fue tajante: “No la va a tener fácil el Gobierno. Hoy no tiene el número para eliminarlas”. En el bloque que conduce el senador José Mayans hay consenso en votar en contra de la eliminación, mientras que en Diputados el camporismo, el kicillofismo, el Frente Renovador y la mayoría de los bloques opositores se inclinan por sostener las Primarias.

Jaldo figura entre los gobernadores que aún no fijaron postura pública, junto a Raúl Jalil de Catamarca. En contraste, el gobernador de SaltaGustavo Sáenz, ya se pronunció a favor de la eliminación. Puertas adentro de Tucumán, la figura del senador nacional Juan Manzur —presidente del PJ local— será determinante para inclinar la balanza.

El propio Jaldo reconoció que el diálogo con Manzur se mantiene, aunque condicionado por las agendas de ambos. “Hemos tenido diálogo hasta hace poco tiempo. Él está viajando, yo estoy con mis funciones, pero seguramente a corto plazo vamos a tener una reunión”, adelantó.

Desde el peronismo nacional, la voz más articulada en torno a una salida alternativa fue la del senador Sergio Uñac, exgobernador de San Juan, quien retomó la cercanía con la expresidenta Cristina Kirchner. En su cuenta de X, Uñac apuntó directamente contra la pasividad del peronismo: “El anuncio del Gobierno sobre la eliminación de las PASO no hace más que confirmar algo que planteamos en su momento: debido a nuestra responsabilidad histórica no podemos seguir reaccionando a lo que otros deciden. La Argentina necesita una fuerza política que vuelva a proponer, a debatir y a construir una alternativa que incluya a todos“.

La propuesta de Uñac apunta a que, si las primarias caen, el PJ convoque sus propias internas abiertas. “Por eso propuse una interna amplia, abierta y participativa para el peronismo y aliados. No para discutir nombres, sino para debatir ideas y ordenar liderazgos”, escribió el senador, quien cerró su mensaje con una lectura sobre la historia del movimiento: “El peronismo siempre fue más fuerte cuando supo interpretar a la sociedad y representar una esperanza colectiva. Hoy ese desafío vuelve a estar planteado”.

Al igual que ocurrió con las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, el PJ tomará la iniciativa para construir un polo opositor que frene el proyecto del Gobierno. En esa construcción participan, entre otros, Miguel PichettoNicolás Massot y Emilio Monzó, desde los márgenes del justicialismo. El PRO, principal aliado del Gobierno, aún no tiene una definición orgánica: algunos legisladores votarían a favor y otros en contra, lo que complica los cálculos del oficialismo.

De vuelta en Tucumán, Jaldo descartó adelantar definiciones sobre su futuro electoral. Ante la consulta sobre una eventual repetición de la fórmula con el vicegobernador Miguel Acevedo, el mandatario fue escueto: “Es prematuro. Oportunamente vamos a hacer los anuncios oficiales. Hoy estamos dedicados al 100% a la gobernabilidad, a la institucionalidad y a solucionar los problemas de los tucumanos”.

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