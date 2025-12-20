Otro mensaje de Máximo Kirchner a la interna del PJ bonaerense: “Más que administrar berretines, me gusta construir políticamente”

El diputado nacional dio una extensa entrevista en un canal de streaming en el que dejó varios mensajes dirigidos a los sectores enfrentados con La Cámpora dentro del peronismo

En su despedida como presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner volvió a enviar mensajes directos a la dirigencia y militancia peronista, en medio de la fuerte interna que mantiene con el sector que lidera el gobernador Axel Kicillof.

El hijo de la expresidenta resaltó la importancia del debate interno, la autocrítica y la defensa de los intereses colectivos en un momento de transición para el movimiento.

Al reflexionar sobre el cierre de su mandato y la convocatoria a elecciones internas, Kirchner expresó: “A mí más que administrar berretines me gusta construir políticamente”. Durante una entrevista con el canal de streaming Patas TV, en la que estuvo acompañado por la intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, remarcó que su gestión no se orientó a la acumulación personal, sino a fortalecer la discusión y la construcción colectiva dentro del PJ bonaerense.

“Creo que lo que vendrá para el peronismo bonaerense es una etapa de debate y discusión, porque más que tratarse de la cuestión nominal de quién está ahí o quién no está, si hay cuestiones de las que yo estoy contento, es de no haber arrastrado al peronismo bonaerense como presidente a votar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que impacta en toda la provincia de Buenos Aires, en todos los sectores y fundamentalmente también en el conurbano”, sostuvo.

Máximo Kirchner estuvo acompañado por Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes que pidió licencia para asumir su banca en la Legislatura bonaerense

Durante la entrevista, que se dio este viernes luego de la cumbre partidaria realizada en el partido de Malvinas Argentinas, el dirigente enfatizó la necesidad de que el peronismo bonaerense represente los intereses de la nación y de los trabajadores. “Cuando uno asume un lugar o está en un lugar y esa responsabilidad se la confieren compañeros y compañeras, porque finalmente nadie puede solo. Vieron que hay gente que cree mucho en la autosuficiencia y yo creo más en la cuestión de saber que cuando uno cree en lo colectivo, precisamente tiene que ver en complementarnos. Nadie sabe de todo”, afirmó Kirchner, destacando la importancia de la experiencia compartida y la colaboración.

En su balance de gestión, Kirchner reconoció que los años 2022 y 2023 resultaron satisfactorios, aunque admitió que en 2024 surgieron dificultades y tensiones internas. “Después ya en el 24 empezaron los dimes, diretes, las idas y las vueltas. Nos trabamos un poco, lamentablemente. Uno hubiera querido hacer otro tipo de gestión al frente, pero también sabía que podía generar rispideces. O hay gente que piensa que cuando uno hace algo, lo hacen en contra de, nunca en función de entender que suma, que construye”, relató.

El dirigente también diferenció entre los liderazgos políticos y los meramente electorales, en lo que pareció otra frase con referencia a la interna del partido. “Pasa que cada vez hay más dirigentes electorales y cada vez hay menos dirigentes políticos. Incluso, en ese crecimiento de la dirigencia electoral, también hay un decrecimiento de aquellos que son más abocados a temas más técnicos y específicos de la gestión. Entonces, el electoralismo está yendo por sobre la gestión y la política”, señaló.

En relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Kirchner reivindicó su decisión de no comprometer al PJ bonaerense en la aprobación del entendimiento. “No haber arrastrado al peronismo bonaerense como presidente a votar un acuerdo con el Fondo Monetario... que impacta en toda la provincia de Buenos Aires, en todos los sectores y fundamentalmente también en el conurbano”, reiteró. Además, advirtió sobre los efectos negativos del endeudamiento y del comercio digital no regulado en la industria y el comercio local: “La Argentina pierde entre noventa o cien millones de dólares mensuales, que argentinos y argentinas compran cosas afuera sin intermediación. No solo daña a la industria local, sino también daña a los que tienen comercios en la avenida Mitre, en Quilmes o donde sea, el comercio no vende tampoco”.

El PJ bonaerense le puso fecha a su elección interna: será el 15 de marzo

Kirchner también abordó la cuestión de la representación y la vocación de poder, diferenciando entre quienes buscan perdurar y quienes aspiran a trascender. “Creo que hay una disputa entre perdurar y trascender. Yo estoy más cerca, digamos, siempre de trascender que de perdurar”, afirmó.

Fue en ese momento de la entrevista que dejo otra clara frase destinada a las disputas internas en el peronismo: “Hay gente que quiere estar ahí y un día puede decir ‘la vida por Cristina’, otro día ‘la vida por Pirulo’, el otro día ‘la vida por Pirula’ y va por la vida así. O que ”Cristina o nada" y después, “Cristina nada”. Le sacaron el o. Se lo llevaron el o. Pero está todo bien igual", cerró.

Más allá del tono “militante” en el que se dio la entrevista, Máximo fue con la misma remera que había usado en la cumbre del PJ, con una provocadora frase que fue interpretada como un mensaje directo a Kicillof.

“Juegan a primero yo, y después a también yo”, rezaba la remera negra que lució Máximo Kirchner. La inscripción corresponde a un verso de El Tesoro de los Inocentes, canción del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, estrenada en 2004.

La remera que lució Máximo Kirchner durante la cumbre del PJ bonaerense con una provocadora frase

Dentro del PJ, el mensaje de la remera fue leído como una crítica implícita a la actitud deKicillof y de los intendentes que reclaman mayor protagonismo dentro del partido. La interpretación circuló entre dirigentes y referentes partidarios a lo largo de la jornada, en paralelo a las negociaciones que permitieron acordar una fecha para el proceso interno.

Este viernes, durante la reunión del consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aries que convocó Máximo Kirchner en el municipio de Malvinas Argentinas, los integrantes del MDF, la agrupación que lidera Kicillof, rechazaron el ofrecimiento de unidad hecho por el kirchnerismo que implicaba sostener la actual composición del consejo y ahora se trabajará en la ampliación de los apoderados. En medio de toda esta discusión, se acordó que el partido irá a elecciones internas el próximo 15 de marzo del 2026, a menos que antes se llegue a una instancia de unidad.